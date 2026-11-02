Σκάνδαλο στο μπάσκετ: Προπονητής στο στόχαστρο του εισαγγελέα

Ποια είναι τα νέα πρόσωπα που πρόκειται να ενταχθούν στη λίστα των κατηγορουμένων για τους στημένους αγώνες. «Σταμάτησα για να μην πάω φυλακή». Τη «σφαγή» που γίνεται στις μικρές κατηγορίες καταγγέλλει στην «R» ο Τάκης Ζήβας, πρώτος προπονητής του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Των Δ. Δαμιανού, Κ. Νικολόπουλου, Μ. Φουστέρη – ΠΗΓΗ: Realnews

Σε νέα φάση μπαίνει η έρευνα για τους φερόμενους ως στημένους αγώνες μετά το πρώτο κύμα συλλήψεων και την αλλαγή σκυτάλης στην κεφαλή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης λόγω της παραίτησης του -προφυλακισμένου πλέον- μέχρι πρότινος προέδρου της, Βαγγέλη Λιόλιου.

Η ανακριτική έρευνα ουσιαστικά τώρα ξεκινά, προκειμένου να τεκμηριώσει τις ενδείξεις που υπάρχουν για εκτεταμένη διαφθορά στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ, το οποίο -κατά τεκμήριο- θεωρείται ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης.

Μετά τις αρχικές έξι συλλήψεις, ο ανακριτής μελετά τις επόμενες κινήσεις του, αφού στη δικογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνονται καταγγελίες και για άλλα πρόσωπα από τον χώρο του μπάσκετ.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ένας γνωστός προπονητής με θητεία στην πρώτη εθνική κατηγορία των ανδρών. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ο συγκεκριμένος προπονητής έδωσε 100.000 ευρώ εκ μέρους του Β. Λιόλιου στον έναν από τους βασικότερους μάρτυρες στην υπόθεση, προκειμένου να παραιτηθεί και να μην ανέβει η ομάδα του Φάρου στην Α1 κατηγορία και αντ’ αυτής να ανέβει η ομάδα του Προμηθέα.

«Μετά την ανακοίνωση της παραίτησης, με κάλεσε ο κύριος Λιόλιος στο τηλέφωνο, με ευχαρίστησε που κράτησα τον λόγο μου και μου είπε ότι θα με ειδοποιήσει το επόμενο τριήμερο πότε και από πού θα περάσω να πάρω τα χρήματα που είχαμε συμφωνήσει (100.000 ευρώ).

Στις 20/6/2016 πήγα στα κεντρικά γραφεία της … (σ.σ. εταιρεία εστίασης) όπου ο προπονητής …. μου παρέδωσε, σε γραφείο που βρισκόταν, σε μία σακούλα τα χρήματα, λέγοντάς μου «αυτά τα χρήματα είναι για εσένα, όπως έχουμε συμφωνήσει. Ο Βαγγέλης δεν μπορούσε να έρθει».

«Τα χρήματα ήταν τυλιγμένα σε χαρτοπετσέτες. Τα παρέλαβα και έφυγα», έχει δηλώσει ο μάρτυρας για τον συγκεκριμένο προπονητή, ο οποίος είναι βέβαιο πως θα λάβει κλήση από τις δικαστικές Αρχές για να πει όσα γνωρίζει για την υπόθεση, αφού κατά τον μάρτυρα φέρεται να έχει συμμετάσχει σε αυτή τη δωροδοκία.

Παράγοντες και διαιτητές

Πέραν του εν λόγω προπονητή, αναφορές στη δικογραφία υπάρχουν και για άλλους παράγοντες από τον χώρο του μπάσκετ. Στο μικροσκόπιο των δικαστικών Αρχών, βρίσκονται τουλάχιστον δύο άτομα που έχουν ή είχαν επιτελική θέση σε ομάδες της Α1 κατηγορίας του μπάσκετ, ενώ αναφορές στη δικογραφία έχουν γίνει και για εννέα διαιτητές, πέραν των ήδη κατηγορουμένων στην υπόθεση.

Όλα αυτά τα πρόσωπα αναμένεται με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να περάσουν σύντομα το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου είτε ως μάρτυρες είτε ως ύποπτοι, προκειμένου να καταθέσουν αρμοδίως τα όσα γνωρίζουν. Το βέβαιο είναι ότι σε αυτή τη φάση δεν προβλέπεται να υπάρξουν άλλες συλλήψεις. Το μέτρο αυτό κρίθηκε αναγκαίο προκειμένου να διασφαλιστεί η παρουσία των έξι αρχικών κατηγορουμένων ενώπιον των δικαστικών Αρχών, αλλά και για να μην καταστραφούν στοιχεία.

Δεδομένο είναι ότι κατά μία έννοια η έρευνα τώρα αρχίζει. Μέχρι στιγμής η δικογραφία περιλαμβάνει μόνο μαρτυρικές καταθέσεις, καθώς και γραπτά μηνύματα που εισέφεραν στη δικογραφία οι εν λόγω μάρτυρες.

Τώρα, οι δικαστικές Αρχές θα ψάξουν τα πάντα. Αναμένονται αποτελέσματα από την άρση απορρήτου, προκειμένου να φανεί ποια από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα είχαν επικοινωνίες και με ποιους – κάτι που θα έχει ξεχωριστή σημασία όσον αφορά την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν οι Αρχές.

Θα διεξαχθεί επίσης ενδελεχής οικονομικός και περιουσιακός έλεγχος σε όλα τα φορολογικά στοιχεία των έξι εμπλεκομένων, αλλά ενδεχομένως και άλλων προσώπων, προκειμένου να εντοπιστεί όλο αυτό το χρήμα που οι μάρτυρες περιγράφουν ότι χρησιμοποιήθηκε για να δωροδοκηθούν διαιτητές.

Ο λόγος που δεν έχει γίνει αυτό μέχρι στιγμής είναι απλός. Ο αθλητικός εισαγγελέας αποφάσισε να διενεργήσει μόνος του την έρευνα και να μη ζητήσει τη συνδρομή κάποιας υπηρεσίας της Αστυνομίας, όπως συμβαίνει συνήθως, προφανώς για να μην υπάρξουν διαρροές.

Έτσι, τα εργαστηριακά ευρήματα και όσα θα εισφέρουν οι μάρτυρες στην πορεία της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης θα αποκτήσουν ξεχωριστή σημασία. Θα δοθεί επίσης η δυνατότητα σε όποιον θεωρεί ότι έχει ζημιωθεί από τους κατηγορουμένους να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, να εισφέρει στοιχεία και να ζητήσει την καταδίκη τους.

Μέχρι στιγμής, την πρόθεσή του για αυτό έχει δηλώσει ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, Παναγιώτης Γιαννάκης, αλλά και πολλές ΚΑΕ που ισχυρίζονται ότι έπεσαν θύμα του «στησίματος» που οργάνωσαν οι κατηγορούμενοι. Να σημειωθεί ότι ο «Δράκος» αναμένεται να καταθέσει για την υπόθεση σήμερα.

Διαιτητής και δασάρχης

Ξεχωριστή θέση στην ενδελεχή έρευνα που έχει ξεκινήσει έχουν τα 820.000 ευρώ που εντοπίστηκαν στην οικία του διαιτητή και διευθυντή της Διεύθυνσης Δασών Πιερίας, Πέτρου Παπαπέτρου, ο οποίος συνελήφθη για το σκάνδαλο στο μπάσκετ.

Στην έρευνα όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία όλων των εμπλεκομένων αλλά και τα μετρητά που βρέθηκαν συμβάλλει η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Αξίζει να σημειωθεί πως ο διαιτητής κατά τη διάρκεια της θητείας του στη Διεύθυνση Δασών Πιερίας διαχειρίστηκε χρηματοδοτήσεις εκατομμυρίων ευρώ ώστε να υλοποιηθούν έργα που στόχευαν στην ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας και της πρόσβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Το μεγαλύτερο πακέτο δράσεων αφορούσε το πρόγραμμα «Προστασία Δασών 2025» (AntiNERO III), με εγκεκριμένη χρηματοδότηση 6,28 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία.

Οι παρεμβάσεις περιελάμβαναν καθαρισμούς και δασοκομικούς χειρισμούς σε 6.075 στρέμματα δασικών οικοσυστημάτων υψηλού κινδύνου, με στόχο την απομάκρυνση της συσσωρευμένης καύσιμης ύλης. Οι εργασίες φέρεται να ξεκίνησαν την άνοιξη του 2025 και να ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο του 2026.

Παράλληλα, πόροι κατευθύνθηκαν στη βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου, συνολικού μήκους 8,9 χιλιομέτρων. Επίσης, προβλέφθηκε συντήρηση περίπου 700 χιλιομέτρων υφιστάμενου δικτύου. Το 2024, οι παρεμβάσεις είχαν προϋπολογισμό περίπου 1,78 εκατ. ευρώ, από το συνολικό κονδύλι των 2,64 εκατ. ευρώ του AntiNERO III, που κάλυπτε και δασοκομικούς καθαρισμούς. Για το 2025, υποβλήθηκε νέα μελέτη συντήρησης και βελτίωσης του δικτύου, προϋπολογισμού περίπου 1,87 εκατ. ευρώ, η οποία αφορά διαφορετική χρηματοδότηση.

Ξεχωριστή παρέμβαση αποτέλεσε η δημιουργία αντιπυρικής ζώνης μήκους 21,95 χιλιομέτρων και πλάτους 20 μέτρων στους πρόποδες του Ολύμπου, σε περιοχές όπως η Γκαβόβρυση, η Παλαιά Βροντού, η Πίμπλεια και η Παλαιά Λεπτοκαρυά. Οι εργασίες φέρεται να ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2024 και να ολοκληρώθηκαν τον Οκτώβριο του 2025.

«Σταμάτησα για να μην πάω φυλακή»

Τη «σφαγή» που γίνεται στις μικρές κατηγορίες καταγγέλλει στην «R» ο Τάκης Ζήβας, πρώτος προπονητής του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Είκοσι ένα χρόνια στον Φιλαθλητικό και άλλα τόσα σε άλλους συλλόγους, η ζωή του Τάκη Ζήβα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το μπάσκετ. Πρώτος προπονητής του Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο μπαρουτοκαπνισμένος τεχνικός έζησε τα πάντα με την πορτοκαλί θεά και τα μάτια του έχουν δει πολλά. Στην ερώτηση της Realnews για το σκάνδαλο που προκάλεσε ισχυρούς τριγμούς στο οικοδόμημα του αθλήματος απαντά χωρίς δεύτερη σκέψη.

«Σαράντα χρόνια προπονητής έχω χάσει τουλάχιστον 15 κατηγορίες είτε ανόδου είτε και παραμονής», καταγγέλλει. «Σας μιλώ ειλικρινά, σταμάτησα την προπονητική για να μην πάω φυλακή. Ολα αυτά που βγαίνουν τώρα στο φως ήταν απολύτως γνωστά στους περισσότερους. Ακόμη και ο πιο άσχετος όταν έμπαινε στο γήπεδο και παρακολουθούσε έναν αγώνα αντιλαμβανόταν αμέσως τι συμβαίνει».

«Όργια»

Ο Τ. Ζήβας δεν μασάει τα λόγια του. «Στις μικρές ειδικά κατηγορίες γίνονται όργια, σφαγή! Μόνο στα 21 χρόνια που ήμουν στο τιμόνι του Φιλαθλητικού έχασα πέντε, έξι ή επτά ανόδους. Στοιχεία χειροπιαστά δεν είχα, αλλά τα σφυρίγματα ήταν εξόφθαλμα, πέραν πάσης μπασκετικής λογικής και κανονισμών. Αλλά και να είχα στοιχεία, σε ποιον να τα καταγγείλω; Στο σύστημα που τα δημιουργούσε;», λέει χαρακτηριστικά.

Προλαβαίνει τις ερωτήσεις, αναφέροντας: «Ναι, το σύστημα αναγεννούσε τα προβλήματα και ολοφάνερα ανάγκαζε ανθρώπους να ενδίδουν σε καταστάσεις που δεν ήταν προτεραιότητά τους, αλλά το έκαναν για να επιβιώσουν. Και σας λέω ξανά ότι όλο αυτό δεν προέκυψε τώρα, χρόνια γίνεται και βρομίζει το άθλημα, πλήττοντάς το βάναυσα».

Δεν του αρέσουν τα ευχολόγια ούτε τα επιτρέπει η στιγμή.

«Να αποκτήσει το μπάσκετ επαγγελματική διαιτησία, αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να γίνει. Με τον τρόπο αυτόν ούτε εκβιασμοί θα περνούν ούτε πιέσεις. Θα έπρεπε χρόνια να έχει οργανωθεί κάτι τέτοιο, αλλά πλέον ο κόμπος έφτασε στο χτένι. Ανεξάρτητη διαιτησία που δεν θα ελέγχεται και δεν θα χειραγωγείται, αυτό τουλάχιστον προκρίνω εγώ ως λύση σε ένα φαινόμενο που δεν είναι ελληνικό, όμως μας πλήγωσε βαριά και είναι καιρός να χτυπηθεί στη ρίζα του.

Οσο για τα πρόσωπα, σίγουρα ένας αναγνωρισμένος πρόεδρος στην ΕΟΚ θα σηματοδοτήσει μια νέα αρχή, ωστόσο η εκλογή του δεν θα έχει την παραμικρή σημασία δίχως σωστά στελέχη στο πλευρό του σε καίριες θέσεις. Χωρίς προσωπικό άμεμπτο και με πείρα στο άθλημα, ο πρόεδρος από μόνος του δεν θα είναι σε θέση να αλλάξει και πολλά», καταλήγει.