Σέρρες: Την Δευτέρα η απολογία του 56χρονου που κατηγορείται ότι βίασε την κατάκοιτη θεία του

Προθεσμία για να απολογηθεί το μεσημέρι της Δευτέρας ζήτησε και έλαβε ο 56χρονος που κατηγορείται ότι βίασε την 78χρονη κατάκοιτη θεία του, στις Σέρρες. Ο άνδρας συνελήφθη έπειτα από καταγγελία συγγενικών προσώπων και οδηγήθηκε σήμερα (30/1) ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελέως.

Κατά τη διαδικασία, ο κατηγορούμενος –μέσω του διορισμένου από το δικαστήριο δικηγόρου του– αρνήθηκε τις κατηγορίες. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε, δεν υπήρξε βιασμός, αλλά «ερωτική πράξη με τη συναίνεση της 78χρονης». Οι ισχυρισμοί του αναμένεται να εξεταστούν κατά την απολογία του, η οποία έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα.

Η εισαγγελέας άσκησε εις βάρος του δίωξη για βιασμό κατ’ εξακολούθηση και γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών, με την υπόθεση να έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία.

