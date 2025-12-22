Σέρρες: Νεκρός οδηγός ηλεκτρικού πατινιού – Τον παρέσυρε αυτοκίνητο

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο Παραλίμνιο Σερρών, όπου αυτοκίνητο παρέσυρε ηλεκτρικό πατίνι, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 50χρονου αναβάτη.

Σύμφωνα με τοπικά Μέσα το δυστύχημα σημειώθηκε στις περίπου 18.00, στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί προς το Πεθελινό στο ύψος της μονάδας παραγωγής βιοντίζελ.

Ο άνδρας είχε καταγωγή από το Πακιστάν και κατοικούσε στο Παραλίμνιο τα τελευταία δύο χρόνια. Εργαζόταν σε κτηνοτροφική μονάδα, στην οποία μετέβαινε την ώρα του δυστυχήματος, όπως αναφέρει το lionnews.gr.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας δεν φορούσε ανακλαστικά ρούχα, ενώ ο δρόμος χαρακτηρίζεται επικίνδυνος καθώς ο φωτισμός δεν είναι επαρκής, ενώ επιπλέον το τελευταίο διάστημα γίνονται έργα.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.