Σέρρες: Νεκρός οδηγός ηλεκτρικού πατινιού – Τον παρέσυρε αυτοκίνητο

Σύνοψη από το

  • Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο Παραλίμνιο Σερρών, όπου αυτοκίνητο παρέσυρε ηλεκτρικό πατίνι, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 50χρονου αναβάτη.
  • Ο άνδρας είχε καταγωγή από το Πακιστάν και κατοικούσε στο Παραλίμνιο τα τελευταία δύο χρόνια. Εργαζόταν σε κτηνοτροφική μονάδα, στην οποία μετέβαινε την ώρα του δυστυχήματος.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας δεν φορούσε ανακλαστικά ρούχα, ενώ ο δρόμος χαρακτηρίζεται επικίνδυνος λόγω ανεπαρκούς φωτισμού και έργων που γίνονται το τελευταίο διάστημα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΤΡΟΧΑΙΟ ΣΕΡΡΕΣ

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο Παραλίμνιο Σερρών, όπου αυτοκίνητο παρέσυρε ηλεκτρικό πατίνι, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 50χρονου αναβάτη.

Ποιοι λόγοι κάνουν τους οδηγούς να οδηγούν γρήγορα

Σύμφωνα με τοπικά Μέσα το δυστύχημα σημειώθηκε στις περίπου 18.00, στον κεντρικό δρόμο που οδηγεί προς το Πεθελινό στο ύψος της μονάδας παραγωγής βιοντίζελ.

Ο άνδρας είχε καταγωγή από το Πακιστάν και κατοικούσε στο Παραλίμνιο τα τελευταία δύο χρόνια. Εργαζόταν σε κτηνοτροφική μονάδα, στην οποία μετέβαινε την ώρα του δυστυχήματος, όπως αναφέρει το lionnews.gr.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας δεν φορούσε ανακλαστικά ρούχα, ενώ ο δρόμος χαρακτηρίζεται επικίνδυνος καθώς ο φωτισμός δεν είναι επαρκής, ενώ επιπλέον το τελευταίο διάστημα γίνονται έργα.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στέλνετε ακόμα Χριστουγεννιάτικες κάρτες; Τι μπορεί να δείχνει για την προσωπικότητά σας

Ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για 1.213 θέσεις στη Δημοτική Αστυνομία – Πού θα μπείτε για να τα δείτε

Τα μυστικά για φθηνό ρεύμα – Οι ενεργειακές λεωφόροι που θα μειώσουν το κόστος

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:41 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Συναγερμός στα Κάτω Πατήσια: Άτομο έπεσε στις ράγες του Ηλεκτρικού

Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγη ώρα στα Κάτω Πατήσια. Άτομο έπεσε στις ράγες του σταθμού ...
21:22 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Τροχαία: Περισσότερες από 1.000 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την τελευταία εβδομάδα για μη χρήση κράνους

Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της ε...
20:33 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Γιαννάκος: Μόνο σε δύο νοσοκομεία της Αττικής κάθε χρόνο νοσηλεύονται 100 παιδιά μετά τη χρήση ναρκωτικών

Με ανάρτησή του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος αναδεικνύει το μείζον πρόβλημα της χρ...
20:06 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Αλεξανδρούπολη: Μήνυση υπέβαλε ο παππούς του 3χρονου που πέθανε από ασιτία – Αναζητούνται οι δράστες που τον ξυλοκόπησαν 

Με θλάσεις στα πλευρά και μώλωπες στο πρόσωπο νοσηλεύεται λόγω ξυλοδαρμού, προληπτικά, στη Χει...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα