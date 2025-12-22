Γιαννάκος: Μόνο σε δύο νοσοκομεία της Αττικής κάθε χρόνο νοσηλεύονται 100 παιδιά μετά τη χρήση ναρκωτικών

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, αναδεικνύει το μείζον πρόβλημα της χρήσης ναρκωτικών από ανήλικους, καθώς 100 ανήλικοι διακομίζονται κάθε χρόνο στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής με σοβαρά προβλήματα από χρήση τοξικών ουσιών.
  • Ο κ. Γιαννάκος υπογραμμίζει επίσης το πρόβλημα κατανάλωσης αλκοόλ από παιδιά, τονίζοντας την ανάγκη λήψης μέτρων και ενόψει εορτών.
  • Μόνο το Σαββατοκύριακο, έξι ανήλικα παιδιά 14 και 15 ετών μεταφέρθηκαν στα επείγοντα του «Αγία Σοφία» με οξεία δηλητηρίαση από μέθη.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Συμμορία Ανήλικοι

Με ανάρτησή του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος αναδεικνύει το μείζον πρόβλημα της χρήσης ναρκωτικών από ανήλικους. Όπως σημειώνει, 100 ανήλικοι διακομίζονται κάθε χρόνο στα νοσοκομεία Παίδων «Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» με σοβαρά προβλήματα από χρήση τοξικών ουσιών.

Στην ανάρτησή του ο κ. Γιαννάκος αναφέρεται και στο πρόβλημα κατανάλωσης αλκοόλ από παιδιά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη λήψης μέτρων και ενόψει εορτών. Όπως τονίζει, στα παιδιατρικά νοσοκομεία προσέρχονται ανήλικοι με οξεία δηλητηρίαση από αλκοόλ. Ειδικότερα, στο «Αγία Σοφία», το οποίο εφημέρευε το Σαββατοκύριακο, μεταφέρθηκαν στα επείγοντα έξι ανήλικα παιδιά, ηλικίας 14 και 15 ετών, όλα με οξεία δηλητηρίαση από μέθη.

Η ανάρτηση Γιαννάκου

«100 ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.
ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΟ ΑΛΚΟΟΛ ΑΝΗΛΙΚΩΝ.
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΘΕΣ 6 ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ
ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΜΕΘΗ.

Για άλλη μια φορά αναδεικνύουμε το μείζον κοινωνικό ζήτημα της χρήσης ναρκωτικών ουσιών και της μέθης ανηλίκων με στοιχεία σοκ που πρέπει να ενεργοποιήσουν όλους τους αποτρεπτικούς μηχανισμούς που δεν είναι άλλοι από τις οικογένειες, τα σχολεία, το κράτος κοινωνικής προστασίας και τις διωκτικές αρχές.
Μόνο στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑΣ και ΑΓΛΑΪ́Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ μεταφέρονται 100 ανήλικα κατ’ έτος με σοβαρά προβλήματα υγείας από χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Τα περισσότερα νοσηλεύονται. Περίπου μεταφέρονται οκτώ ανήλικα παιδιά το μήνα με χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Τα 50 ανήλικα εξ αυτών παραδέχονται τα ίδια ή οι συνοδοί ότι έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών. Τα υπόλοιπα 50 ανήλικα που νοσηλεύονται η χρήση ναρκωτικών ουσιών προκύπτει από τις τοξικολογικές εξετάσεις που γίνονται.

Τα παιδιατρικά νοσοκομεία αντιμετωπίζουν παιδιά ανήλικα έως 16 ετών.

Ο αριθμός των ανήλικων παιδιών που προσέρχονται στα νοσοκομεία με προβλήματα υγείας από χρήση ναρκωτικών ουσιών διπλασιάζεται, δηλαδή ανεβαίνουμε στις 200 προσελεύσεις και νοσηλείες κατ’ έτος ανηλίκων, εάν συνυπολογιστούν οι προσελεύσεις σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας και των ανηλίκων έως 18 ετών.
Αλλη μια μάστιγα της εποχής είναι η χρήση αλκοόλ από ανηλίκους.

Προσέρχονται στα παιδιατρικά νοσοκομεία με οξεία δηλητηρίαση από τα ποτά που πίνουν νοθευμένα και μη.

Στο ΑΓΙΑ Σοφία που εφημέρευε ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ χθες και προχθές προσήλθαν με οξεία δηλητηρίαση από μέθη έξι ανήλικα παιδιά 14 και 15 ετών και τα έξι.
Πολλά έχουμε πει για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να περιορίσουν το φαινόμενο ειδικά μετά το νεκρό κορίτσι στο Γκάζι έξω από μπαρ.
Δεν έγινε τίποτα.

Αυξάνει ο αριθμός των μεθυσμένων παιδιών που έρχονται στα νοσοκομεία με σοβαρά προβλήματα υγείας. Το επισημαίνουμε τώρα γιατί έρχονται γιορτές. Προσοχή λοιπόν».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στέλνετε ακόμα Χριστουγεννιάτικες κάρτες; Τι μπορεί να δείχνει για την προσωπικότητά σας

Ενεργειακή αναβάθμιση του νοσοκομείου Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας»

ΑΣΕΠ: Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα για 1.213 θέσεις στη Δημοτική Αστυνομία – Πού θα μπείτε για να τα δείτε

Τα μυστικά για φθηνό ρεύμα – Οι ενεργειακές λεωφόροι που θα μειώσουν το κόστος

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
21:41 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Συναγερμός στα Κάτω Πατήσια: Άτομο έπεσε στις ράγες του Ηλεκτρικού

Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγη ώρα στα Κάτω Πατήσια. Άτομο έπεσε στις ράγες του σταθμού ...
21:22 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Τροχαία: Περισσότερες από 1.000 παραβάσεις βεβαιώθηκαν την τελευταία εβδομάδα για μη χρήση κράνους

Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της ε...
20:47 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Σέρρες: Νεκρός οδηγός ηλεκτρικού πατινιού – Τον παρέσυρε αυτοκίνητο

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο Παραλίμνιο Σερρών, όπου αυτοκίνητο ...
20:06 , Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

Αλεξανδρούπολη: Μήνυση υπέβαλε ο παππούς του 3χρονου που πέθανε από ασιτία – Αναζητούνται οι δράστες που τον ξυλοκόπησαν 

Με θλάσεις στα πλευρά και μώλωπες στο πρόσωπο νοσηλεύεται λόγω ξυλοδαρμού, προληπτικά, στη Χει...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα