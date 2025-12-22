Γιαννάκος: Μόνο σε δύο νοσοκομεία της Αττικής κάθε χρόνο νοσηλεύονται 100 παιδιά μετά τη χρήση ναρκωτικών

Με ανάρτησή του ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος αναδεικνύει το μείζον πρόβλημα της χρήσης ναρκωτικών από ανήλικους. Όπως σημειώνει, 100 ανήλικοι διακομίζονται κάθε χρόνο στα νοσοκομεία Παίδων «Η Αγία Σοφία» και «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού» με σοβαρά προβλήματα από χρήση τοξικών ουσιών.

Στην ανάρτησή του ο κ. Γιαννάκος αναφέρεται και στο πρόβλημα κατανάλωσης αλκοόλ από παιδιά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη λήψης μέτρων και ενόψει εορτών. Όπως τονίζει, στα παιδιατρικά νοσοκομεία προσέρχονται ανήλικοι με οξεία δηλητηρίαση από αλκοόλ. Ειδικότερα, στο «Αγία Σοφία», το οποίο εφημέρευε το Σαββατοκύριακο, μεταφέρθηκαν στα επείγοντα έξι ανήλικα παιδιά, ηλικίας 14 και 15 ετών, όλα με οξεία δηλητηρίαση από μέθη.

Η ανάρτηση Γιαννάκου

«100 ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ ΠΡΟΣΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΑ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΣΤΟ ΑΛΚΟΟΛ ΑΝΗΛΙΚΩΝ.

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΘΕΣ 6 ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ

ΣΤΑ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΜΕ ΟΞΕΙΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗ ΑΠΟ ΜΕΘΗ.

Για άλλη μια φορά αναδεικνύουμε το μείζον κοινωνικό ζήτημα της χρήσης ναρκωτικών ουσιών και της μέθης ανηλίκων με στοιχεία σοκ που πρέπει να ενεργοποιήσουν όλους τους αποτρεπτικούς μηχανισμούς που δεν είναι άλλοι από τις οικογένειες, τα σχολεία, το κράτος κοινωνικής προστασίας και τις διωκτικές αρχές.

Μόνο στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αττικής ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑΣ και ΑΓΛΑΪ́Α ΚΥΡΙΑΚΟΥ μεταφέρονται 100 ανήλικα κατ’ έτος με σοβαρά προβλήματα υγείας από χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Τα περισσότερα νοσηλεύονται. Περίπου μεταφέρονται οκτώ ανήλικα παιδιά το μήνα με χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Τα 50 ανήλικα εξ αυτών παραδέχονται τα ίδια ή οι συνοδοί ότι έχουν κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών. Τα υπόλοιπα 50 ανήλικα που νοσηλεύονται η χρήση ναρκωτικών ουσιών προκύπτει από τις τοξικολογικές εξετάσεις που γίνονται.

Τα παιδιατρικά νοσοκομεία αντιμετωπίζουν παιδιά ανήλικα έως 16 ετών.

Ο αριθμός των ανήλικων παιδιών που προσέρχονται στα νοσοκομεία με προβλήματα υγείας από χρήση ναρκωτικών ουσιών διπλασιάζεται, δηλαδή ανεβαίνουμε στις 200 προσελεύσεις και νοσηλείες κατ’ έτος ανηλίκων, εάν συνυπολογιστούν οι προσελεύσεις σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας και των ανηλίκων έως 18 ετών.

Αλλη μια μάστιγα της εποχής είναι η χρήση αλκοόλ από ανηλίκους.

Προσέρχονται στα παιδιατρικά νοσοκομεία με οξεία δηλητηρίαση από τα ποτά που πίνουν νοθευμένα και μη.

Στο ΑΓΙΑ Σοφία που εφημέρευε ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ χθες και προχθές προσήλθαν με οξεία δηλητηρίαση από μέθη έξι ανήλικα παιδιά 14 και 15 ετών και τα έξι.

Πολλά έχουμε πει για τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να περιορίσουν το φαινόμενο ειδικά μετά το νεκρό κορίτσι στο Γκάζι έξω από μπαρ.

Δεν έγινε τίποτα.

Αυξάνει ο αριθμός των μεθυσμένων παιδιών που έρχονται στα νοσοκομεία με σοβαρά προβλήματα υγείας. Το επισημαίνουμε τώρα γιατί έρχονται γιορτές. Προσοχή λοιπόν».