Σέρρες: Διέρρηξαν διαμέρισμα και «βούτηξαν» ρολόγια συνολικής αξίας 15.000 ευρώ – 3 συλλήψεις

Συνελήφθησαν το βράδυ της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου 2025 στις Σέρρες, από περιπολούντες αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Αστυνομικού Τμήματος Σερρών, 2 ημεδαποί άνδρες και 1 ημεδαπή γυναίκα, για διάρρηξη διαμερίσματος που έγινε λίγο νωρίτερα.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, οι προαναφερόμενοι ενεργώντας από κοινού, παραβίασαν την είσοδο διαμερίσματος και αφαίρεσαν 2 ρολόγια συνολικής αξίας 15.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση της παθούσας και διέφυγαν επιβιβαζόμενοι σε όχημα.

Από τους περιπολούντες αστυνομικούς εντοπίστηκαν να επιβαίνουν στο όχημα και προκειμένου να διαφύγουν ανέπτυξαν ταχύτητα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς, ωστόσο λίγο αργότερα ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν.

Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, προέκυψε ότι:

  • την ίδια μέρα (19 Δεκεμβρίου 2025) σε περιοχή των Σερρών αφαίρεσαν από όχημα τις 2 πινακίδες κυκλοφορίας και
  • στις 5 Δεκεμβρίου 2025 παραβίασαν την είσοδο οικίας σε άλλη περιοχή των Σερρών, αφαιρώντας κοσμήματα και ρολόγια συνολικής αξίας 10.000 ευρώ, καθώς και το χρηματικό ποσό των 500 ευρώ.

Σε έρευνα που έγινε στο όχημα βρέθηκαν τα 2 κλεμμένα ρολόγια και οι 2 κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας, τα οποία και αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους.

Το παραπάνω όχημα κατασχέθηκε, καθώς και 2 κουκούλες, 1 ζευγάρι γάντια και 2 κατσαβίδια, που βρέθηκαν στο εσωτερικό του οχήματος.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

