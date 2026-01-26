Σέρρες: «Δεν θέλουμε να δούμε τη διευθύντρια στην πυρά, πρέπει να βοηθηθεί», λέει ο πατέρας του μαθητή που τον φίμωσε με χαρτοταινία

Σύνοψη από το

  • Από σήμερα (26/01) τίθεται σε αναστολή άσκησης καθηκόντων η εκπαιδευτικός και διευθύντρια Γυμνασίου που εμπλέκεται σε περιστατικό που σημειώθηκε σε σχολική μονάδα στις Σέρρες.
  • Ο πατέρας του 13χρονου μαθητή, τον οποίο φίμωσε με μονωτική ταινία η διευθύντρια, δήλωσε ότι «Το άτομο χρειάζεται βοήθεια, δεν θέλουμε να το δούμε στην πυρά».
  • Σύμφωνα με τον πατέρα, «πρέπει να βρεθεί λύση, τόσο για το οικογενειακό ζήτημα της κυρίας, όσο και για το γεγονός ότι διευθύνει ένα σχολείο», καθώς υπήρχαν περιστατικά εδώ και τρία χρόνια, συμπίπτοντας με τη διακοπή αγωγής.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Σέρρες: «Δεν θέλουμε να δούμε τη διευθύντρια στην πυρά, πρέπει να βοηθηθεί», λέει ο πατέρας του μαθητή που τον φίμωσε με χαρτοταινία

«Το άτομο χρειάζεται βοήθεια, δεν θέλουμε να το δούμε στην πυρά» αναφέρει ο πατέρας του 13χρονου μαθητή για τη διευθύντρια του Γυμνασίου στις Σέρρες, η οποία κατά τη διάρκεια του μαθήματος, φίμωσε με μονωτική ταινία τον γιο του και ζήτησε να του δέσουν με χαρτοταινία τα χέρια.

Από σήμερα (26/01) τίθεται σε αναστολή άσκησης καθηκόντων η εκπαιδευτικός και διευθύντρια Γυμνασίου που εμπλέκεται σε περιστατικό που σημειώθηκε σε σχολική μονάδα στις Σέρρες.

Όπως έγινε γνωστό αργά χθες το βράδυ της Κυριακής, από το υπουργείο Παιδείας, η αναστολή άσκησης καθηκόντων έρχεται σε συνέχεια της πρόβλεψης της κείμενης νομοθεσίας. Επιπλέον, έχουν ζητηθεί ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις από πλευράς της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, αναφορικά με την έλλειψη έγκαιρης και θεσμικά προβλεπόμενης ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών του υπουργείου, καθώς και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

«Δόξα τω Θεώ εδώ είναι όλα καλά (σ.σ.: ήταν εμφανώς χολωμένος από τα νέα στο δυστύχημα των Τρικάλων), ελπίζω και πιστεύω να επιληφθούν του θέματος οι αρμόδιες Αρχές, με τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους, με κυριότερο την ομολογία του συζύγου, αλλά και του γιου της καθηγήτριας ότι υπάρχει ένα ψυχικά διαταραγμένο άτομο στο σπίτι τους» είπε στην ΕΡΤ ο πατέρας του μαθητή, τονίζοντας ότι όλα αυτά περνούν σε δεύτερη μοίρα όταν υπάρχουν τέτοιες τραγωδίες σαν αυτήν των Τρικάλων.

Συνεχίζοντας πρόσθεσε ότι «πρέπει να βρεθεί λύση, τόσο για το οικογενειακό ζήτημα της κυρίας, όσο και για το γεγονός ότι διευθύνει ένα σχολείο. Υπήρχαν περιστατικά, εδώ και τρία χρόνια, τα οποία συμπίπτουν με τα λεγόμενα του συζύγου της, ο οποίος είπε ότι έκοψε την αγωγή μόνη της, πριν από περίπου τρία χρόνια».

«Το άτομο χρειάζεται βοήθεια, είναι η θέση η δική μου και της συζύγου μου, αλλά και των υπολοίπων γονέων εδώ. Δεν είμαστε στον μεσαίωνα, δεν θέλουμε να δούμε αυτό το άτομο στην πυρά, πρέπει να βοηθηθεί κι επιτέλους οι αρμόδιοι να ασχοληθούν σοβαρά με αυτά τα θέματα», σημείωσε.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χωρίς καμία αξιοκρατική διαδικασία η τοποθέτηση γιατρών στη διοίκηση του Κέντρου Υγείας Καρδίτσας

Ποια κίνηση στον αυχένα μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες για εγκεφαλικό – Τι να προσέχουμε

Αλλάζει η χρηματοοικονομική αγορά στα προϊόντα της και στη γλώσσα της-Τι πρέπει να γνωρίζετε

Χρυσός: Έσπασε το φράγμα των 5.100 δολαρίων ανά ουγγιά η τιμή του -Ποιοι είναι οι λόγοι εκτόξευσής του σύμφωνα με τους ειδι...

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
11:14 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Κακοκαιρία: Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική, βρέχει καταρρακτωδώς – Στείλτε βίντεο και φωτογραφίες στο enikos.gr

Αγριεύει ξανά ο καιρός και ήδη έχει αρχίσει να βρέχει καταρρακτωδώς στην Αττική. Αναγνώστρια τ...
10:50 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Ηράκλειο: «Ιπτάμενη» λαμαρίνα από ψυγείο χτύπησε γυναίκα – Φωτογραφίες

Τυχερή στάθηκε μια γυναίκα την Κυριακή, 26/01, στο Ηράκλειο της Κρήτης, όταν «ιπτάμενη» λαμαρί...
10:49 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και θυελλώδεις νοτιάδες – Σε ποιες περιοχές θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Επικαιροποιήθηκε από την ΕΜΥ το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού,  σύμφωνα με τα τελευταί...
10:44 , Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026

Ακτοπλοϊκά δρομολόγια: Αλλαγές και ακυρώσεις λόγω των ισχυρών ανέμων

Προβλήματα έχουν προκληθεί σε ορισμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι