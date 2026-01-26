Σέρρες: «Δεν θέλουμε να δούμε τη διευθύντρια στην πυρά, πρέπει να βοηθηθεί», λέει ο πατέρας του μαθητή που τον φίμωσε με χαρτοταινία

«Το άτομο χρειάζεται βοήθεια, δεν θέλουμε να το δούμε στην πυρά» αναφέρει ο πατέρας του 13χρονου μαθητή για τη διευθύντρια του Γυμνασίου στις Σέρρες, η οποία κατά τη διάρκεια του μαθήματος, φίμωσε με μονωτική ταινία τον γιο του και ζήτησε να του δέσουν με χαρτοταινία τα χέρια.

Από σήμερα (26/01) τίθεται σε αναστολή άσκησης καθηκόντων η εκπαιδευτικός και διευθύντρια Γυμνασίου που εμπλέκεται σε περιστατικό που σημειώθηκε σε σχολική μονάδα στις Σέρρες.

Όπως έγινε γνωστό αργά χθες το βράδυ της Κυριακής, από το υπουργείο Παιδείας, η αναστολή άσκησης καθηκόντων έρχεται σε συνέχεια της πρόβλεψης της κείμενης νομοθεσίας. Επιπλέον, έχουν ζητηθεί ρητές και τεκμηριωμένες εξηγήσεις από πλευράς της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, αναφορικά με την έλλειψη έγκαιρης και θεσμικά προβλεπόμενης ενημέρωσης των αρμοδίων υπηρεσιών του υπουργείου, καθώς και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, από τον αρμόδιο Διευθυντή Εκπαίδευσης.

«Δόξα τω Θεώ εδώ είναι όλα καλά (σ.σ.: ήταν εμφανώς χολωμένος από τα νέα στο δυστύχημα των Τρικάλων), ελπίζω και πιστεύω να επιληφθούν του θέματος οι αρμόδιες Αρχές, με τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους, με κυριότερο την ομολογία του συζύγου, αλλά και του γιου της καθηγήτριας ότι υπάρχει ένα ψυχικά διαταραγμένο άτομο στο σπίτι τους» είπε στην ΕΡΤ ο πατέρας του μαθητή, τονίζοντας ότι όλα αυτά περνούν σε δεύτερη μοίρα όταν υπάρχουν τέτοιες τραγωδίες σαν αυτήν των Τρικάλων.

Συνεχίζοντας πρόσθεσε ότι «πρέπει να βρεθεί λύση, τόσο για το οικογενειακό ζήτημα της κυρίας, όσο και για το γεγονός ότι διευθύνει ένα σχολείο. Υπήρχαν περιστατικά, εδώ και τρία χρόνια, τα οποία συμπίπτουν με τα λεγόμενα του συζύγου της, ο οποίος είπε ότι έκοψε την αγωγή μόνη της, πριν από περίπου τρία χρόνια».

«Το άτομο χρειάζεται βοήθεια, είναι η θέση η δική μου και της συζύγου μου, αλλά και των υπολοίπων γονέων εδώ. Δεν είμαστε στον μεσαίωνα, δεν θέλουμε να δούμε αυτό το άτομο στην πυρά, πρέπει να βοηθηθεί κι επιτέλους οι αρμόδιοι να ασχοληθούν σοβαρά με αυτά τα θέματα», σημείωσε.