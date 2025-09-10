Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στην Εύβοια – Αισθητός στην Αττική Enikos Newsroom 13:35, Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 κοινωνία Σεισμός 3,8 Ρίχτερ έγινε στην Εύβοια. Σύμφωνα με την αυτόματη λύση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το επίκεντρο είναι 6 χλμ. νοτιοδυτικά του Προκοπίου. Το εστιακό βάθος είναι 5 χλμ. 