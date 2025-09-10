Σεισμός 3,8 Ρίχτερ στην Εύβοια – Αισθητός στην Αττική

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σεισμός

Σεισμός 3,8 Ρίχτερ έγινε στην Εύβοια.

Σύμφωνα με την αυτόματη λύση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών, το επίκεντρο είναι 6 χλμ. νοτιοδυτικά του Προκοπίου. Το εστιακό βάθος είναι 5 χλμ.

 

13:53 , Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025

