Σε θέση μάχης οι αγρότες – Στήνουν από τη Δευτέρα τα μπλόκα τους

Στους δρόμους βγαίνουν ξανά οι αγρότες, με δύο μεγάλα μπλόκα να στήνονται στη Θεσσαλία, στη Νίκαια και στον Ε65. Στον κόμβο της Νίκαιας, η συμμετοχή αναμένεται ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς θα συγκεντρωθούν γεωργοί και κτηνοτρόφοι από τη Λάρισα, τα Φάρσαλα, τον Τύρναβο, την Ελασσόνα και την Αγιά. Είναι ίσως η πρώτη φορά μετά από χρόνια που δεν θα υπάρχουν διάσπαρτα μπλόκα σε διάφορες περιοχές, αλλά δύο μεγάλα και οργανωμένα σημεία κινητοποίησης.

Πέρα από τον κόμβο της Νίκαιας, ένα ακόμη μπλόκο αναμένεται να στηθεί στον Ε65, όπου θα δώσουν το «παρών» οι αγρότες της Καρδίτσας, επίσης με εκατοντάδες τρακτέρ στους δρόμους. Σε χωριά της Λάρισας, τα τρακτέρ βρίσκονται ήδη στις πλατείες και οι αγρότες προετοιμάζονται για τη μεγάλη αυριανή κάθοδο προς την εθνική οδό.

Αγρότες Μαγνησίας: “Ο αγώνας είναι πλέον μονόδρομος“

Στο μπλόκο της Νίκαιας θα συγκεντρωθούν και οι αγρότες της Μαγνησίας. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, με τα τρακτέρ παρατεταγμένα και τις οδικές αρτηρίες έτοιμες να κλείσουν, προαναγγέλλουν κινητοποιήσεις που, όπως λένε, θα τους βρουν «μέσα στις γιορτές στα μπλόκα», με αποκλεισμούς εθνικών οδών και κομβικών σημείων. Στις συσκέψεις σε Διμήνι, Ζαγορά, Ριζόμυλο και Άλλη Μεριά, αγρότες, κτηνοτρόφοι, αλιείς, μελισσοκόμοι και παραγωγοί συμφώνησαν ότι ο αγώνας είναι πλέον μονόδρομος.

Αύριο Κυριακή οι προσυγκεντρώσεις ξεκινούν στις 8 το πρωί από το Καράβωμα, συνεχίζονται στις 10 στον περιφερειακό του Βόλου και στο Πεδίον Άρεως, ενώ στις 11 οι δυνάμεις συναντιούνται στην οδό Λαρίσης, με τους αγρότες του Ριζομύλου. Από εκεί, συντεταγμένα, θα κινηθούν προς τη Νίκαια για να στηρίξουν το μεγάλο πανθεσσαλικό μπλόκο.

Στο πρόγραμμα δράσεων εντάσσεται και ο αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου –απόφαση που ελήφθη στην Πανελλαδική αγροτική σύσκεψη– ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες παρεμβάσεις σε συντονισμό με το μπλόκο της Λάρισας.

Οι αγρότες στέλνουν σαφές μήνυμα: «Όποιος δεν είναι μαζί μας φέτος, είναι απέναντί μας». Προειδοποιούν ότι αν οι συνθήκες δεν αλλάξουν, «του χρόνου μπορεί να μην υπάρχουν αγρότες».

Στον κόμβο Φιλώτα οι αγρότες από Εορδαία και Αμύνταιο

Ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Ανατολικής Εορδαίας και Νότιας Λεκάνης Βεγορίτιδας και ο Αγροτικός Σύλλογος Δήμου Αμυνταίου αποφάσισαν τη δημιουργία μπλόκου στον κόμβο του Φιλώτα την Τρίτη, 2 Δεκέμβρη στις 13:00.