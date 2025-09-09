Σαν σήμερα 9 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σαν σήμερα 9 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας
Σαν σήμερα το 2019 πέθανε ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Διεθνής Ημέρα για την Προστασία της Εκπαίδευσης από Επιθέσεις

Γεγονότα

  • 1861: Το πρώτο μέρος του άρθρου «Aναρχία» δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Φως» του Σοφοκλή Kαρύδη και θεωρείται το πρώτο αναρχικό δημοσίευμα στον τότε ελλαδικό χώρο. Ως συγγγραφέας του φέρεται ο φοιτητής Νομικής Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος, γιος του ιστορικού Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου. Η εφημερίδα διώκεται και το φύλλο κατάσχεται.
  • 1886: Υπογράφεται η Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Είναι η πρώτη διεθνής συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία και η βάση για όλες τις κατοπινές.
  • 1954: Σεισμός μεγέθους 6,8 Ρίχτερ κλονίζει τη βόρεια Αλγερία με απολογισμό 1.400 νεκρούς.
  • 1967: Ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος συναντάται στον Έβρο με τον τούρκο πρωθυπουργό, Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Συζητούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό.
  • 1971: Σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο ολλανδός γεωπόνος Πάουλ Κάιπερς, πρωτοπόρος των θερμοκηπίων στην Ελλάδα. Ήταν ευρύτερα γνωστός στην Ιεράπετρα της Κρήτης ως ο «Ολλανδός».
  • 1974: Ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λυκουρέζος καταθέτει μήνυση κατά των πρωτεργατών της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας έτσι τη νομική αφορμή για την ποινική δίωξή τους.
  • 1984: Ενοποιούνται η Χωροφυλακή και η Αστυνομία Πόλεων και δημιουργείται η ΕΛΑΣ.
  • 1991: Το Τατζικιστάν κηρύσσει την ανεξαρτησία του από τη Σοβιετική Ένωση.
  • 2009: Εγκαινιάζεται το μετρό του Ντουμπάι, το πρώτο αστικό δίκτυο τρένων στην Αραβία.

Γεννήσεις

  • 1882: Μίλτος Μανάκης, από τους πρωτοπόρους του ελληνικού κινηματογράφου, μαζί με τον αδελφό του Γιαννάκη. (Θαν. 5/3/1964)
  • 1922: Μανώλης Γλέζος, Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας. (Θαν. 30/3/2020)
  • 1960: Χιου Γκραντ, Βρετανός ηθοποιός. («4 Γάμοι και μία Κηδεία»)

Θάνατοι

  • 1901: Ανρί Τουλούζ Λοτρέκ, Γάλλος ζωγράφος, που έκανε την αφίσα τέχνη. (Γεν. 24/11/1864)
  • 1976: Μάο Τσε Τουνγκ, Κινέζος κομμουνιστής ηγέτης, ιδρυτής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Kίνας. (Γεν. 26/12/1893)
  • 2019: Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Έλληνας τραγουδοποιός. (Γεν. 5/11/1956)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 συνήθειες που σταματάνε αμέσως οι έξυπνοι άνθρωποι γιατί μειώνουν την ευφυΐα τους

Λάθος μετάγγιση αίματος σε 67χρονο: Η ανακοίνωση της Ευρωκλινικής – «Ο ασθενής είναι καλά στην υγεία του»

Γονείς και φοιτητές: Τα δικαιώματα που έχουν ως ενοικιαστές – Αναλυτικός οδηγός

ΔΥΠΑ: «Ημέρες Καριέρας» στην Θεσσαλονίκη – Περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας από 100 επιχειρήσεις

Lenovo: Η νέα βάση της σηκώνει, γέρνει και περιστρέφει αυτόματα το laptop προς το μέρος σας

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3
περισσότερα
05:59 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

ΣΑΤΑ: Χωρίς ταξί σήμερα και αύριο η Αττική – Σε 48ωρη απεργία προχωρούν οι οδηγοί

Χωρίς ταξί σήμερα, Τρίτη 9 και αύριο Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2025 η Αττική, καθώς το Συνδικάτο ...
05:22 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (9/9)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
03:28 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Σεισμός στην Εύβοια: Συνεδρίασε εκτάκτως η Επιτροπή Σεισμικού Κινδύνου – Δεν εμπνέει ανησυχία η δόνηση των 5,2 Ρίχτερ

Η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Σεισμικής Διακινδύνευσης, που συνεδρίασε τα ξημερώ...
03:05 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

Ισχυρός σεισμός στην Εύβοια: Η στιγμή της δόνησης των 5,2 Ρίχτερ από τα Άνω Λιόσια

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στον θαλάσσ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος