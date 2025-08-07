Σαν σήμερα 7 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Παγκόσμια Ημέρα για το Νερό

Γεγονότα

626: Ο Βυζαντινός Στόλος καταναυμαχεί και διασκορπίζει τον στόλο των Αβάρων και Σλάβων που πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη. Η νίκη αποδίδεται στην «Υπέρμαχο Θεοτόκο», στην οποία αφιερώνεται ο «Ακάθιστος Ύμνος».

1863: Ιδρύεται η γερμανική χημική και φαρμακευτική βιομηχανία «Μπάγερ» (BAYER), που παρασκευάζει την «Ασπιρίνη».

1933: Η Αγλαΐα Κυριακού αποφασίζει με μυστική διαθήκη να αφήσει ολόκληρη την περιουσία της, που ανήρχετο τότε σε 15.000.000 δρχ., για να ιδρυθεί μία παιδιατρική κλινική με την επωνυμία «Κλινική Παίδων Παν. & Αγλαΐας Κυριακού και οικογένειας Σπυρίδωνος Αντωνιάδη». Το Νοσηλευτικό Ίδρυμα δεν είναι άλλο από το «Νοσοκομείο Παίδων Παναγ. & Αγλαΐας Κυριακού» στου Γουδή.

1942: Διεξάγεται η Μάχη του Γκουανταλκανάλ. Πρόκειται για την πρώτη επιθετική ενέργεια των Αμερικανών στον Ειρηνικό, κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

1964: Η Τουρκία βομβαρδίζει θέσεις των Ελληνοκυπρίων στην Κύπρο. Στην περιοχή της Τηλλυρίας ξεσπούν αιματηρές συγκρούσεις, που θα κρατήσουν τέσσερις μέρες, σε απάντηση της προσπάθειας του στρατηγού Γρίβα να καταλάβει τους τουρκοκυπριακούς θύλακες της Μανσούρας και των Κοκκίνων. Οι βομβαρδισμοί θα σταματήσουν δύο ημέρες μετά, έπειτα από απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

1964: Πόλεμος του Βιετνάμ: Το Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών υπερψηφίζει το «ψήφισμα του κόλπου Τόνκιν» παραχωρώντας στον πρόεδρο των Η.Π.Α., Λύντον Τζόνσον, ευρείες εξουσίες πολέμου για να αντιμετωπιστούν οι επιθέσεις του Βορείου Βιετνάμ εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων.

1976: Πρόγραμμα Βίκινγκ: Το Βίκινγκ 2 μπαίνει σε τροχιά γύρω από τον Άρη.

1990: Πόλεμος του Κόλπου: Φτάνουν στη Σαουδική Αραβία οι πρώτοι Αμερικανοί στρατιώτες.

1998: Βομβιστικές επιθέσεις στις πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών στο Νταρ ες Σαλάμ, Τανζανία, και στο Ναϊρόμπι, Κένυα, σκοτώνουν συνολικά 224 άτομα.

2004: Εγκαινιάζεται η γέφυρα Ρίου – Αντίρριου, η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα του κόσμου.

Γεννήσεις

1932: Αμπέμπε Μπικίλα, θρυλικός Αιθίοπας μαραθωνοδρόμος, χρυσός ολυμπιονίκης το 1960 και το 1964. (Θαν. 25/10/1973)

1934: Γεώργιος Κατσάνης, αθλητής στίβου του Ηρακλή Θεσσαλονίκης και αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων, με καταγωγή από το Σιδηρόκαστρο Σερρών, Σκοτώθηκε στη Μονή του Αγίου Ιλαρίωνα στην Κύπρο. Προς τιμήν του σπρίντερ του, ο Ηρακλής έδωσε το όνομά του στο κλειστό γήπεδο του βόλεϊ. (Θαν. 21/7/1974)

1975: Σαρλίζ Θέρον, Νοτιοαφρικανίδα ηθοποιός.

1976: Δημήτρης Ελευθερόπουλος, Έλληνας ποδοσφαιριστής

1982: Μάρτιν Βούτσιτς, Σλαβομακεδόνας τραγουδιστής

1982: Βασίλης Σπανούλης, Έλληνας καλαθοσφαιριστής

1984: Στράτος Περπέρογλου, Έλληνας καλαθοσφαιριστής

Θάνατοι

1957: Όλιβερ (Νόρβελ) Χάρντι, Αμερικανός ηθοποιός, το πληθωρικό μισό του κινηματογραφικού ζευγαριού «Χοντρός – Λιγνός». (Γεν. 18/1/1892)

1960: Σαλβατόρε Φεραγκάμο, Ιταλός σχεδιαστής υποδημάτων. (Γεν. 5/6/1898)

1972: Ασπασία Μάνου, σύζυγος του Βασιλιά Αλέξανδρου Α’. (Γεν. 4/9/1896)

1995: Αντώνης Αμπατιέλος, Έλληνας πολιτικός

2006: Ανδρέας Λαζάνης, Έλληνας μετεωρολόγος

2022: Διονύσης Σιμόπουλος, Έλληνας αστροφυσικός και επίτιμος διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου