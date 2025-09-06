Σαν σήμερα 6 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

1860: Ο Τζιουζέπε Γκαριμπάλντι οδηγεί τους «κοκκινοπουκαμισάδες» του στην κατάληψη της Νάπολης, κατά τη διάρκεια του ιταλικού πολέμου της ανεξαρτησίας.

Ο Τζιουζέπε Γκαριμπάλντι οδηγεί τους «κοκκινοπουκαμισάδες» του στην κατάληψη της Νάπολης, κατά τη διάρκεια του ιταλικού πολέμου της ανεξαρτησίας. 1861: Σημειώνεται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας της βασίλισσας Αμαλίας από τον φοιτητή Αριστείδη Δόσιο.

Σημειώνεται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας της βασίλισσας Αμαλίας από τον φοιτητή Αριστείδη Δόσιο. 1901: Ο αναρχικός Λέων Τσόλγκος δολοφονεί τον Αμερικανό πρόεδρο Γουίλιαμ Μακίνλεϊ.

Ο αναρχικός Λέων Τσόλγκος δολοφονεί τον Αμερικανό πρόεδρο Γουίλιαμ Μακίνλεϊ. 1955: Στην Κωνσταντινούπολη ξεσπά το πογκρόμ των Τούρκων κατά των Ελλήνων, με αφορμή την προβοκάτσια στο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη. Μέσα σε εννέα ώρες καταστρέφονται 4.500 ελληνικά καταστήματα, 1.000 σπίτια, 73 εκκλησίες και 37 σχολεία. Είναι η αρχή του τέλους για τον ελληνισμό της Πόλης.

Στην Κωνσταντινούπολη ξεσπά το πογκρόμ των Τούρκων κατά των Ελλήνων, με αφορμή την προβοκάτσια στο σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη. Μέσα σε εννέα ώρες καταστρέφονται 4.500 ελληνικά καταστήματα, 1.000 σπίτια, 73 εκκλησίες και 37 σχολεία. Είναι η αρχή του τέλους για τον ελληνισμό της Πόλης. 1966: Ο πρωθυπουργός της Νοτίου Αφρικής, Χέντρικ Φέρβερντ, δολοφονείται στο Κοινοβούλιο από τον ελληνικής καταγωγής δημόσιο υπάλληλο Δημήτριο Τσαφέντα. Ο Φέρβερντ ήταν υπεύθυνος για πολλούς νόμους του απαρτχάιντ.

Ο πρωθυπουργός της Νοτίου Αφρικής, Χέντρικ Φέρβερντ, δολοφονείται στο Κοινοβούλιο από τον ελληνικής καταγωγής δημόσιο υπάλληλο Δημήτριο Τσαφέντα. Ο Φέρβερντ ήταν υπεύθυνος για πολλούς νόμους του απαρτχάιντ. 1968: Παγκόσμιας σημασίας οι ανασκαφές στη Σαντορίνη καθώς τα ευρήματα που ήταν θαμμένα μέσα στη στάχτη δίνουν μοναδικές πληροφορίες για την ζωή το 1550 π.Χ.-1520 π.Χ.

Παγκόσμιας σημασίας οι ανασκαφές στη Σαντορίνη καθώς τα ευρήματα που ήταν θαμμένα μέσα στη στάχτη δίνουν μοναδικές πληροφορίες για την ζωή το 1550 π.Χ.-1520 π.Χ. 1970: Παλαιστίνιοι τρομοκράτες, μέλη του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, πραγματοποιούν αεροπειρατεία ταυτόχρονα σε δύο επιβατικά αεροσκάφη από την Ευρώπη προς τη Νέα Υόρκη και τα μεταφέρουν στην Ιορδανία.

Παλαιστίνιοι τρομοκράτες, μέλη του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, πραγματοποιούν αεροπειρατεία ταυτόχρονα σε δύο επιβατικά αεροσκάφη από την Ευρώπη προς τη Νέα Υόρκη και τα μεταφέρουν στην Ιορδανία. 1972: Σφαγή του Μονάχου: Εννέα Ισραηλινοί αθλητές (μαζί με έναν Γερμανό αστυνομικό) σκοτώνονται από την παλαιστινιακή τρομοκρατική ομάδα Μαύρος Σεπτέμβρης, αφού πάρθηκαν όμηροι κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου.

Σφαγή του Μονάχου: Εννέα Ισραηλινοί αθλητές (μαζί με έναν Γερμανό αστυνομικό) σκοτώνονται από την παλαιστινιακή τρομοκρατική ομάδα Μαύρος Σεπτέμβρης, αφού πάρθηκαν όμηροι κατά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Μονάχου. 1985: Ο Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος αποσκιρτά από τη Νέα Δημοκρατία και ιδρύει τη Δημοκρατική Ανανέωση (ΔΗΑΝΑ). Στο νέο κόμμα προσχωρούν ακόμα εννέα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Ο Κωνσταντίνος Στεφανόπουλος αποσκιρτά από τη Νέα Δημοκρατία και ιδρύει τη Δημοκρατική Ανανέωση (ΔΗΑΝΑ). Στο νέο κόμμα προσχωρούν ακόμα εννέα βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. 1991: Η Σοβιετική Ένωση αναγνωρίζει την ανεξαρτησία των Βαλτικών κρατών: της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας.

Η Σοβιετική Ένωση αναγνωρίζει την ανεξαρτησία των Βαλτικών κρατών: της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας. 1991: Το όνομα Αγία Πετρούπολη αποκαθίσταται στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας, αντικαθιστώντας το Λένιγκραντ με το οποίο ήταν γνωστή από το 1924.

Το όνομα Αγία Πετρούπολη αποκαθίσταται στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ρωσίας, αντικαθιστώντας το Λένιγκραντ με το οποίο ήταν γνωστή από το 1924. 1997: Την 62η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εγκαινιάζει ο πρωθυπουργός, Κώστας Σημίτης, ο οποίος κάνει σαφή την αταλάντευτη πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει την πολιτική σύγκλισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνοντας ότι όλα πρέπει να γίνουν μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, θέτει ως προτεραιότητα της κυβέρνησης την ισότιμη ένταξη της χώρας μας στο Ευρώ, την ισχυρή παρουσία της στα Βαλκάνια και την οικονομική ανάπτυξη.

Την 62η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εγκαινιάζει ο πρωθυπουργός, Κώστας Σημίτης, ο οποίος κάνει σαφή την αταλάντευτη πρόθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει την πολιτική σύγκλισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, επισημαίνοντας ότι όλα πρέπει να γίνουν μέσα στα επόμενα δύο χρόνια. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, θέτει ως προτεραιότητα της κυβέρνησης την ισότιμη ένταξη της χώρας μας στο Ευρώ, την ισχυρή παρουσία της στα Βαλκάνια και την οικονομική ανάπτυξη. 1997: Πραγματοποιείται στο Λονδίνο η κηδεία της πριγκίπισσας Νταϊάνα. Πάνω από 1.000.000 άνθρωποι κατέκλυσαν τους δρόμους και 2,5 δισεκατομμύρια παγκοσμίως παρακολούθησαν την κηδεία στην τηλεόραση.

Πραγματοποιείται στο Λονδίνο η κηδεία της πριγκίπισσας Νταϊάνα. Πάνω από 1.000.000 άνθρωποι κατέκλυσαν τους δρόμους και 2,5 δισεκατομμύρια παγκοσμίως παρακολούθησαν την κηδεία στην τηλεόραση. 2020: Ο Pierre Gasly κάνει την πρώτη του νίκη στην Φόρμουλα 1 στο Grand Prix της Ιταλίας.

Γεννήσεις

1772: Λογγίνος Χέυδεν, ολλανδικής καταγωγής Ρώσος ναύαρχος. Ήταν ο διοικητής της ρωσικής ναυτικής μοίρας στη Ναυμαχία του Ναβαρίνου. (Θαν. 5/10/1850)

Λογγίνος Χέυδεν, ολλανδικής καταγωγής Ρώσος ναύαρχος. Ήταν ο διοικητής της ρωσικής ναυτικής μοίρας στη Ναυμαχία του Ναβαρίνου. (Θαν. 5/10/1850) 1860: Λαυρέντιος (Λορέντζος) Μαβίλης, Έλληνας ποιητής. (Θαν. 28/11/1912)

Λαυρέντιος (Λορέντζος) Μαβίλης, Έλληνας ποιητής. (Θαν. 28/11/1912) 1925: Αντρέα Καμιλέρι, Ιταλός συγγραφέας, γνωστός για τα αστυνομικά του μυθιστορήματα με ήρωα τον επιθεωρητή Μονταλμπάνο. (Θαν. 17/7/2019)

Αντρέα Καμιλέρι, Ιταλός συγγραφέας, γνωστός για τα αστυνομικά του μυθιστορήματα με ήρωα τον επιθεωρητή Μονταλμπάνο. (Θαν. 17/7/2019) 1943: Ρότζερ Γουώτερς, Άγγλος τραγουδιστής και μουσικός (Pink Floyd)

Ρότζερ Γουώτερς, Άγγλος τραγουδιστής και μουσικός (Pink Floyd) 1977: Νίκος Μουτσινάς, Έλληνας παρουσιαστής και ηθοποιός

Νίκος Μουτσινάς, Έλληνας παρουσιαστής και ηθοποιός 1987: Χρήστος Τσακμάκης, Έλληνας αθλητής

Θάνατοι