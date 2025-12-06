Σαν σήμερα 6 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σαν σήμερα 6 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας
Σαν σήμερα το 2008, ο ειδικός φρουρός Επαμεινώδας Κορκονέας, 37 ετών, πυροβολεί και σκοτώνει στα Εξάρχεια τον 16χρονο μαθητή Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο. Ξεσπούν επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας.

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

  • 1865: Ψηφίζεται από το Κογκρέσο η 13η Τροποποίηση του Αμερικανικού Συντάγματος, που προβλέπει την κατάργηση της δουλείας.
  • 1925: Οι συνδικαλιστές διατυπώνουν για πρώτη φορά το αίτημα για 13ο μισθό, εν όψει των Χριστουγέννων.
  • 1940: Ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει τους Αγίους Σαράντα και το Δέλβινο στην Αλβανία, κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού Πολέμου.
  • 1956: Η Ουγγαρία επικρατεί 4-0 της Σοβιετικής Ένωσης, σε αγώνα για το τουρνουά υδατοσφαίρισης των Ολυμπιακών Αγώνων της Μελβούρνης. Είναι ο πιο διάσημος αγώνας στην ιστορία του αθλήματος, εξαιτίας των εκτεταμένων επεισοδίων ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων, με φόντο την εισβολή των σοβιετικών τανκς στη Βουδαπέστη.
  • 1978: Επικυρώνεται με δημοψήφιμα το Σύνταγμα της Ισπανίας.
  • 1987: Ο ΠΑΟΚ συντρίβει 6-1 τον Ολυμπιακό για το Πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής. Είναι η μεγαλύτερη εκτός έδρας ήττα των ερυθρολεύκων για το πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής.
  • 2008: Ο ειδικός φρουρός Επαμεινώδας Κορκονέας, 37 ετών, πυροβολεί και σκοτώνει στα Εξάρχεια τον 16χρονο μαθητή Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο. Ξεσπούν επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας.

Γεννήσεις

  • 1778: Γκέι Λουσάκ, Γάλλος χημικός, που διακρίθηκε για τις μελέτες του στα αέρια. Το 1805 ανακάλυψε τη σχέση 2 προς 1 του υδρογόνου με το οξυγόνο που αποτελούν το νερό. (Θαν. 9/5/1850)
  • 1920: Ντέιβ Μπρούμπεκ, Αμερικανός τζαζίστας. (Θαν. 5/12/2012)
  • 1953: Παύλος Τσίμας, Έλληνας δημοσιογράφος
  • 1967: Μαριάννα Τουμασάτου, Ελληνίδα ηθοποιός
  • 1994: Γιάννης Αντετοκούνμπο, διεθνής Ελληνονιγηριανός καλαθοσφαιριστής, που αγωνίζεται στο ΝΒΑ.
  • 1994: Toquel, Αλβανός ράπερ

Θάνατοι

  • 1878: Θεόδωρος Βρυζάκης, ζωγράφος, ο πρώτος Έλληνας που σπούδασε στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Μονάχου. (Γεν. 19/10/1814)
  • 1912: Χριστόδουλος Σώζος, Κύπριος δικηγόρος και πολιτικός (Δήμαρχος Λεμεσού). Έπεσε ηρωικά μαχόμενος, κατά τη διάρκεια της πολιορκίας των Ιωαννίνων στον Α’ Βαλκανικό Πόλεμο. (Γεν. 1872)
  • 1990: Παύλος Σιδηρόπουλος, Έλληνας ρόκερ. (Γεν. 27/7/1948)
  • 2008: Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος, Έλληνας μαθητής

