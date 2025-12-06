Σαν σήμερα 6 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Γεγονότα
- 1865: Ψηφίζεται από το Κογκρέσο η 13η Τροποποίηση του Αμερικανικού Συντάγματος, που προβλέπει την κατάργηση της δουλείας.
- 1925: Οι συνδικαλιστές διατυπώνουν για πρώτη φορά το αίτημα για 13ο μισθό, εν όψει των Χριστουγέννων.
- 1940: Ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει τους Αγίους Σαράντα και το Δέλβινο στην Αλβανία, κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού Πολέμου.
- 1956: Η Ουγγαρία επικρατεί 4-0 της Σοβιετικής Ένωσης, σε αγώνα για το τουρνουά υδατοσφαίρισης των Ολυμπιακών Αγώνων της Μελβούρνης. Είναι ο πιο διάσημος αγώνας στην ιστορία του αθλήματος, εξαιτίας των εκτεταμένων επεισοδίων ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων, με φόντο την εισβολή των σοβιετικών τανκς στη Βουδαπέστη.
- 1978: Επικυρώνεται με δημοψήφιμα το Σύνταγμα της Ισπανίας.
- 1987: Ο ΠΑΟΚ συντρίβει 6-1 τον Ολυμπιακό για το Πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής. Είναι η μεγαλύτερη εκτός έδρας ήττα των ερυθρολεύκων για το πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής.
- 2008: Ο ειδικός φρουρός Επαμεινώδας Κορκονέας, 37 ετών, πυροβολεί και σκοτώνει στα Εξάρχεια τον 16χρονο μαθητή Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο. Ξεσπούν επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας.
Γεννήσεις
- 1778: Γκέι Λουσάκ, Γάλλος χημικός, που διακρίθηκε για τις μελέτες του στα αέρια. Το 1805 ανακάλυψε τη σχέση 2 προς 1 του υδρογόνου με το οξυγόνο που αποτελούν το νερό. (Θαν. 9/5/1850)
- 1920: Ντέιβ Μπρούμπεκ, Αμερικανός τζαζίστας. (Θαν. 5/12/2012)
- 1953: Παύλος Τσίμας, Έλληνας δημοσιογράφος
- 1967: Μαριάννα Τουμασάτου, Ελληνίδα ηθοποιός
- 1994: Γιάννης Αντετοκούνμπο, διεθνής Ελληνονιγηριανός καλαθοσφαιριστής, που αγωνίζεται στο ΝΒΑ.
- 1994: Toquel, Αλβανός ράπερ
Θάνατοι
- 1878: Θεόδωρος Βρυζάκης, ζωγράφος, ο πρώτος Έλληνας που σπούδασε στην Ακαδημία Καλών Τεχνών του Μονάχου. (Γεν. 19/10/1814)
- 1912: Χριστόδουλος Σώζος, Κύπριος δικηγόρος και πολιτικός (Δήμαρχος Λεμεσού). Έπεσε ηρωικά μαχόμενος, κατά τη διάρκεια της πολιορκίας των Ιωαννίνων στον Α’ Βαλκανικό Πόλεμο. (Γεν. 1872)
- 1990: Παύλος Σιδηρόπουλος, Έλληνας ρόκερ. (Γεν. 27/7/1948)
- 2008: Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος, Έλληνας μαθητής