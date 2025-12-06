Σαν σήμερα 6 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

1865: Ψηφίζεται από το Κογκρέσο η 13η Τροποποίηση του Αμερικανικού Συντάγματος, που προβλέπει την κατάργηση της δουλείας.

Ψηφίζεται από το Κογκρέσο η 13η Τροποποίηση του Αμερικανικού Συντάγματος, που προβλέπει την κατάργηση της δουλείας. 1925: Οι συνδικαλιστές διατυπώνουν για πρώτη φορά το αίτημα για 13ο μισθό, εν όψει των Χριστουγέννων.

Οι συνδικαλιστές διατυπώνουν για πρώτη φορά το αίτημα για 13ο μισθό, εν όψει των Χριστουγέννων. 1940: Ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει τους Αγίους Σαράντα και το Δέλβινο στην Αλβανία, κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού Πολέμου.

Ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει τους Αγίους Σαράντα και το Δέλβινο στην Αλβανία, κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού Πολέμου. 1956: Η Ουγγαρία επικρατεί 4-0 της Σοβιετικής Ένωσης, σε αγώνα για το τουρνουά υδατοσφαίρισης των Ολυμπιακών Αγώνων της Μελβούρνης. Είναι ο πιο διάσημος αγώνας στην ιστορία του αθλήματος, εξαιτίας των εκτεταμένων επεισοδίων ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων, με φόντο την εισβολή των σοβιετικών τανκς στη Βουδαπέστη.

Η Ουγγαρία επικρατεί 4-0 της Σοβιετικής Ένωσης, σε αγώνα για το τουρνουά υδατοσφαίρισης των Ολυμπιακών Αγώνων της Μελβούρνης. Είναι ο πιο διάσημος αγώνας στην ιστορία του αθλήματος, εξαιτίας των εκτεταμένων επεισοδίων ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων, με φόντο την εισβολή των σοβιετικών τανκς στη Βουδαπέστη. 1978: Επικυρώνεται με δημοψήφιμα το Σύνταγμα της Ισπανίας.

Επικυρώνεται με δημοψήφιμα το Σύνταγμα της Ισπανίας. 1987: Ο ΠΑΟΚ συντρίβει 6-1 τον Ολυμπιακό για το Πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής. Είναι η μεγαλύτερη εκτός έδρας ήττα των ερυθρολεύκων για το πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής.

Ο ΠΑΟΚ συντρίβει 6-1 τον Ολυμπιακό για το Πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής. Είναι η μεγαλύτερη εκτός έδρας ήττα των ερυθρολεύκων για το πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής. 2008: Ο ειδικός φρουρός Επαμεινώδας Κορκονέας, 37 ετών, πυροβολεί και σκοτώνει στα Εξάρχεια τον 16χρονο μαθητή Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο. Ξεσπούν επεισόδια στο κέντρο της Αθήνας.

Γεννήσεις

1778: Γκέι Λουσάκ, Γάλλος χημικός, που διακρίθηκε για τις μελέτες του στα αέρια. Το 1805 ανακάλυψε τη σχέση 2 προς 1 του υδρογόνου με το οξυγόνο που αποτελούν το νερό. (Θαν. 9/5/1850)

Γκέι Λουσάκ, Γάλλος χημικός, που διακρίθηκε για τις μελέτες του στα αέρια. Το 1805 ανακάλυψε τη σχέση 2 προς 1 του υδρογόνου με το οξυγόνο που αποτελούν το νερό. (Θαν. 9/5/1850) 1920: Ντέιβ Μπρούμπεκ, Αμερικανός τζαζίστας. (Θαν. 5/12/2012)

Ντέιβ Μπρούμπεκ, Αμερικανός τζαζίστας. (Θαν. 5/12/2012) 1953: Παύλος Τσίμας, Έλληνας δημοσιογράφος

Παύλος Τσίμας, Έλληνας δημοσιογράφος 1967: Μαριάννα Τουμασάτου, Ελληνίδα ηθοποιός

Μαριάννα Τουμασάτου, Ελληνίδα ηθοποιός 1994 : Γιάννης Αντετοκούνμπο, διεθνής Ελληνονιγηριανός καλαθοσφαιριστής, που αγωνίζεται στο ΝΒΑ.

: Γιάννης Αντετοκούνμπο, διεθνής Ελληνονιγηριανός καλαθοσφαιριστής, που αγωνίζεται στο ΝΒΑ. 1994: Toquel, Αλβανός ράπερ

Θάνατοι