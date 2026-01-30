Σαν σήμερα 30 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

Εκτελείται δι’ αποκεφαλισμού ο βασιλιάς Κάρολος Α΄ της Αγγλίας. 1823: Ανεύρεση της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας της Τήνου, μετά το όραμα της μοναχής Πελαγίας.

Ο Αδόλφος Χίτλερ ορκίζεται καγκελάριος της Γερμανίας. 1945: Σοβιετικό υποβρύχιο τορπιλίζει και βυθίζει στ’ ανοιχτά του Ντάντσιχ το γερμανικό πλοίο «Βίλχελμ Γκούστλοφ», με συνέπεια να βρουν το θάνατο περίπου 8.000 Γερμανοί επαναπατριζόμενοι. Το επεισόδιο αυτό θα εμπνεύσει τον νομπελίστα Γερμανό συγγραφέα Γκίντερ Γκρας στο μυθιστόρημά του «Σαν τον κάβουρα».

Δολοφονείται ο Μαχάτμα Γκάντι από Ινδουιστή εξτρεμιστή. 1972: Σύγκρουση στη Βόρεια Ιρλανδία: Ματωμένη Κυριακή. Βρετανοί αλεξιπτωτιστές ανοίγουν πυρ εναντίον διαδηλωτών στο Ντέρρυ της Βόρειας Ιρλανδίας, σκοτώνοντας 13 άτομα. Άλλο ένα άτομο πεθαίνει αργότερα υποκύπτοντας στους τραυματισμούς του.

Ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Τουργκούτ Οζάλ συναντώνται στο Νταβός. Μετά τη συνάντηση, ο Έλληνας πρωθυπουργός θα δηλώσει: «Πετύχαμε το καλύτερο δυνατό». Αργότερα θα παραδεχθεί: «Mea culpa». 1996: Κρίση των Ιμίων: Ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον αμερικανό πρόεδρο Μπιλ Κλίντον. Του εκφράζει την ελληνική θέση ότι η χώρα μας δεν επιθυμεί την ένταση, αλλά εφόσον προκληθεί θα αντιδράσει δυναμικά. Η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη να αποσύρει το άγημα, όχι όμως και την ελληνική σημαία. Στα Ίμια σπεύδουν τα πολεμικά πλοία «Ναυαρίνο» και «Θεμιστοκλής». Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι υπάρχουν και άλλα νησιά του Αιγαίου με ασαφές νομικό καθεστώς και δεν αποδέχεται την ελληνική πρόταση (αποχώρηση του αγήματος, όχι της σημαίας).

Γεννήσεις

1882: Φράνκλιν Ντελάνο Ρούσβελτ, 32ος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο μοναδικός που εξελέγη τέσσερις φορές στο αξίωμα αυτό. (Θαν. 12/4/1945)

Τζιν Χάκμαν, Αμερικανός ηθοποιός, βραβευμένος δύο φορές με Όσκαρ για τις ταινίες του «Ο Άνθρωπος από τη Γαλλία» και «Οι Ασυγχώρητοι». (Θαν. 26/2/2025) 1941: Ντικ Τσένεϊ, Αμερικανός πολιτικός

Φιλ Κόλινς, Άγγλος μουσικός 2002: Χρήστος Τζόλης, Έλληνας ποδοσφαιριστής

Θάνατοι