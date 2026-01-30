Σαν σήμερα 30 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

  • Το 1923, υπογράφεται στη Λωζάνη η σύμβαση ανταλλαγής πληθυσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Από την εφαρμογή της σύμβασης εξαιρούνται οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης και οι μουσουλμάνοι της ελληνικής Θράκης.
  • Το 1948, δολοφονείται ο Μαχάτμα Γκάντι από Ινδουιστή εξτρεμιστή.
  • Το 2015, ο υπουργός Οικονομικών, Γιάνης Βαρουφάκης, παγώνει τον πρόεδρο του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ, ανακοινώνοντάς του ότι η κυβέρνηση δεν συνεργάζεται με την τρόικα.
Σαν σήμερα 30 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας
Ο Μαχάτμα Γκάντι δολοφονήθηκε σαν σήμερα το 1948

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

  • 1649: Εκτελείται δι’ αποκεφαλισμού ο βασιλιάς Κάρολος Α΄ της Αγγλίας.
  • 1823: Ανεύρεση της θαυματουργής εικόνας της Παναγίας της Τήνου, μετά το όραμα της μοναχής Πελαγίας.
  • 1923: Υπογράφεται στη Λωζάνη η σύμβαση ανταλλαγής πληθυσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Από την εφαρμογή της σύμβασης εξαιρούνται οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης και οι μουσουλμάνοι της ελληνικής Θράκης.
  • 1933: Ο Αδόλφος Χίτλερ ορκίζεται καγκελάριος της Γερμανίας.
  • 1945: Σοβιετικό υποβρύχιο τορπιλίζει και βυθίζει στ’ ανοιχτά του Ντάντσιχ το γερμανικό πλοίο «Βίλχελμ Γκούστλοφ», με συνέπεια να βρουν το θάνατο περίπου 8.000 Γερμανοί επαναπατριζόμενοι. Το επεισόδιο αυτό θα εμπνεύσει τον νομπελίστα Γερμανό συγγραφέα Γκίντερ Γκρας στο μυθιστόρημά του «Σαν τον κάβουρα».
  • 1948: Δολοφονείται ο Μαχάτμα Γκάντι από Ινδουιστή εξτρεμιστή.
  • 1972: Σύγκρουση στη Βόρεια Ιρλανδία: Ματωμένη Κυριακή. Βρετανοί αλεξιπτωτιστές ανοίγουν πυρ εναντίον διαδηλωτών στο Ντέρρυ της Βόρειας Ιρλανδίας, σκοτώνοντας 13 άτομα. Άλλο ένα άτομο πεθαίνει αργότερα υποκύπτοντας στους τραυματισμούς του.
  • 1988: Ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο Τουργκούτ Οζάλ συναντώνται στο Νταβός. Μετά τη συνάντηση, ο Έλληνας πρωθυπουργός θα δηλώσει: «Πετύχαμε το καλύτερο δυνατό». Αργότερα θα παραδεχθεί: «Mea culpa».
  • 1996: Κρίση των Ιμίων: Ο πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τον αμερικανό πρόεδρο Μπιλ Κλίντον. Του εκφράζει την ελληνική θέση ότι η χώρα μας δεν επιθυμεί την ένταση, αλλά εφόσον προκληθεί θα αντιδράσει δυναμικά. Η κυβέρνηση δηλώνει έτοιμη να αποσύρει το άγημα, όχι όμως και την ελληνική σημαία. Στα Ίμια σπεύδουν τα πολεμικά πλοία «Ναυαρίνο» και «Θεμιστοκλής». Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι υπάρχουν και άλλα νησιά του Αιγαίου με ασαφές νομικό καθεστώς και δεν αποδέχεται την ελληνική πρόταση (αποχώρηση του αγήματος, όχι της σημαίας).
  • 2015: Ο υπουργός Οικονομικών, Γιάνης Βαρουφάκης, παγώνει τον πρόεδρο του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ, ανακοινώνοντάς του ότι η κυβέρνηση δεν συνεργάζεται με την τρόικα. Το βίντεο της συνέντευξης Τύπου κάνει το γύρο του κόσμου. Διαμορφώνεται συγκρουσιακό κλίμα και ακολουθούν τηλεφωνικές επικοινωνίες του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με Μάριο Ντράγκι, Γερούν Ντάισελμπλουμ και Μάρτιν Σουλτς.

Γεννήσεις

  • 1882: Φράνκλιν Ντελάνο Ρούσβελτ, 32ος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο μοναδικός που εξελέγη τέσσερις φορές στο αξίωμα αυτό. (Θαν. 12/4/1945)
  • 1927: Ούλοφ Πάλμε, Σουηδός πολιτικός. Διετέλεσε δύο φορές πρωθυπουργός της χώρας του, προτού δολοφονηθεί το 1986. (Θαν. 28/2/1986)
  • 1930: Τζιν Χάκμαν, Αμερικανός ηθοποιός, βραβευμένος δύο φορές με Όσκαρ για τις ταινίες του «Ο Άνθρωπος από τη Γαλλία» και «Οι Ασυγχώρητοι». (Θαν. 26/2/2025)
  • 1941: Ντικ Τσένεϊ, Αμερικανός πολιτικός
  • 1951: Φιλ Κόλινς, Άγγλος μουσικός
  • 2002: Χρήστος Τζόλης, Έλληνας ποδοσφαιριστής

Θάνατοι

  • 1649: Κάρολος Α΄, βασιλιάς της Αγγλίας
  • 1730: Πέτρος Β΄, τσάρος της Ρωσίας
  • 1948: Μαχάτμα Γκάντι, Ινδός πολιτικός, που δολοφονήθηκε από ινδουιστές εξτρεμιστές. (Γεν. 2/10/1869)
  • 1951: Φέρντιναντ Πόρσε, αυστριακός κατασκευαστής αυτοκινήτων, ιδρυτής της φερώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας και σχεδιαστής του θρυλικού Σκαραβαίου. (Γεν. 3/9/1875)
  • 1993: Αλεξάνδρα της Ελλάδας (Βασίλισσα της Γιουγκοσλαβίας)
  • 2007: Νίκος Κούρκουλος, Έλληνας ηθοποιός και διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου. (Γεν. 5/12/1934)

03:42 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

