Σαν σήμερα 21 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Γεγονότα
- 1525: Ιδρύεται στη Ζυρίχη το κίνημα των Ελβετών Αναβαπτιστών, όταν μία ομάδα πιστών βαπτίζει ο ένας τον άλλο, σπάζοντας μία παράδοση χιλίων ετών ένωσης κράτους-εκκλησίας.
- 1793: Αφού κρίθηκε ένοχος για προδοσία, ο Λουδοβίκος ΙΣΤ΄ της Γαλλίας εκτελείται στη γκιλοτίνα.
- 1878: Ο ελληνικός στρατός, αποτελούμενος από 24.000 πεζούς, 300 ιππείς και 4 πυροβολαρχίες, υπό τον αντιστράτηγο Σκαρλάτο Σούτσο, εισβάλλει άνευ κηρύξεως πολέμου στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλία, για να προστατεύσει τους επαναστάτες Θεσσαλούς. Μέσα σε δύο ημέρες θα απελευθερώσει τα χωριά μέχρι τον Δομοκό.
- 1911: Ξεσπά η μεγάλη απεργία των εργαζόμενων στα τραμ της Αθήνας. Η κυβέρνηση επιστρατεύει απεργοσπάστες, το στρατό και την αστυνομία, αλλά δεν καταφέρνει να πλήξει το φρόνημά τους. Τελικά θα πετύχουν τη μείωση των ωρών εργασίας τους από 13-14 σε 10.
- 1924: Ο Λένιν πεθαίνει και ο Στάλιν αρχίζει τις μηχανορραφίες για την άνοδό του στην ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης.
- 1942: Ο Αμερικανός ζωγράφος Έντουαρντ Χόπερ ολοκληρώνει τον περίφημο πίνακά του «Nighthawks».
- 1975: Προφυλακίζονται οι πραξικοπηματίες Ιωαννίδης, Παττακός, Μακαρέζος, Παπαδόπουλος, Λαδάς και Ρουφογάλης, μετά τις απολογίες τους στον εφέτη ανακριτή Βολτή, που διενεργεί την τακτική ανάκριση για τον καταλογισμό ευθυνών για το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου.
- 2018: Διοργανώνεται συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη για τη μη χρήση του όρου «Μακεδονία» από την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Συμμετείχαν 90.000 άτομα σύμφωνα με την αστυνομία[1] ή γύρω στις 400.000 κατά τους διοργανωτές.
Γεννήσεις
- 1338: Κάρολος Ε΄, βασιλιάς της Γαλλίας.
- 1869: Γκριγκόρι Ρασπούτιν, Ρώσος μυστικιστής.
- 1921: Αλέξης Δαμιανός, Έλληνας σκηνοθέτης, ηθοποιός και συγγραφέας. Οι ταινίες του «Μέχρι το πλοίο» και «Ευδοκία» σηματοδότησαν την ιστορία του νέου ελληνικού κινηματογράφου. (Θαν. 4/5/2006)
- 1924: Τέλι Σαβάλας, Ελληνικής καταγωγής Αμερικανός ηθοποιός. («Κότζακ») (Θαν. 22/1/1994)
- 1941: Πλάθιντο Ντομίνγκο, Ισπανός τενόρος.
- 1943: Δημήτρης Πουλικάκος, Έλληνας ηθοποιός και τραγουδοποιός.
Θάνατοι
- 1924: Βλαντιμίρ Λένιν, Ρώσος επαναστάτης.
- 1938: Ζωρζ Μελιές, Γάλλος σκηνοθέτης.
- 1940: Πρίγκιπας Χριστόφορος της Ελλάδας.
- 1950: Τζορτζ Όργουελ, Άγγλος συγγραφέας, φιλολογικό ψευδώνυμο του Έρικ Άρθουρ Μπλερ. («H Φάρμα των Ζώων», «1984») (Γεν. 25/6/1903)
- 1984: Γιάννης Σκαρίμπας, Ιδιότυπος ποιητής, πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας, που χρονικά μόνο τοποθετείται στη γενιά του τριάντα. Αποτελεί μια μοναχική περίπτωση στα ελληνικά γράμματα, και για πολλά χρόνια αγνοήθηκε από την κριτική. (Γεν. 28/9/1893)
- 2020: Κατερίνα Αγγελάκη – Ρουκ, Ελληνίδα ποιήτρια (Γεν. ?/2/1939)