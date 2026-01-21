Σαν σήμερα 21 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σύνοψη από το

  • Το 1878, ο ελληνικός στρατός εισβάλλει άνευ κηρύξεως πολέμου στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλία, απελευθερώνοντας χωριά μέχρι τον Δομοκό μέσα σε δύο ημέρες.
  • Το 1911, ξεσπά η μεγάλη απεργία των εργαζόμενων στα τραμ της Αθήνας, οι οποίοι τελικά πετυχαίνουν τη μείωση των ωρών εργασίας τους από 13-14 σε 10.
  • Το 1975, προφυλακίζονται οι πραξικοπηματίες Ιωαννίδης, Παττακός, Μακαρέζος, Παπαδόπουλος, Λαδάς και Ρουφογάλης, μετά τις απολογίες τους για το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Σαν σήμερα 21 Ιανουαρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας
Ο πρωτοπόρος λογοτέχνης της γενιάς του '30, Γιάννης Σκαρίμπας, πέθανε σαν σήμερα το 1984.

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γεγονότα

  • 1525: Ιδρύεται στη Ζυρίχη το κίνημα των Ελβετών Αναβαπτιστών, όταν μία ομάδα πιστών βαπτίζει ο ένας τον άλλο, σπάζοντας μία παράδοση χιλίων ετών ένωσης κράτους-εκκλησίας.
  • 1793: Αφού κρίθηκε ένοχος για προδοσία, ο Λουδοβίκος ΙΣΤ΄ της Γαλλίας εκτελείται στη γκιλοτίνα.
  • 1878: Ο ελληνικός στρατός, αποτελούμενος από 24.000 πεζούς, 300 ιππείς και 4 πυροβολαρχίες, υπό τον αντιστράτηγο Σκαρλάτο Σούτσο, εισβάλλει άνευ κηρύξεως πολέμου στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλία, για να προστατεύσει τους επαναστάτες Θεσσαλούς. Μέσα σε δύο ημέρες θα απελευθερώσει τα χωριά μέχρι τον Δομοκό.
  • 1911: Ξεσπά η μεγάλη απεργία των εργαζόμενων στα τραμ της Αθήνας. Η κυβέρνηση επιστρατεύει απεργοσπάστες, το στρατό και την αστυνομία, αλλά δεν καταφέρνει να πλήξει το φρόνημά τους. Τελικά θα πετύχουν τη μείωση των ωρών εργασίας τους από 13-14 σε 10.
  • 1924: Ο Λένιν πεθαίνει και ο Στάλιν αρχίζει τις μηχανορραφίες για την άνοδό του στην ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης.
  • 1942: Ο Αμερικανός ζωγράφος Έντουαρντ Χόπερ ολοκληρώνει τον περίφημο πίνακά του «Nighthawks».
  • 1975: Προφυλακίζονται οι πραξικοπηματίες Ιωαννίδης, Παττακός, Μακαρέζος, Παπαδόπουλος, Λαδάς και Ρουφογάλης, μετά τις απολογίες τους στον εφέτη ανακριτή Βολτή, που διενεργεί την τακτική ανάκριση για τον καταλογισμό ευθυνών για το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου.
  • 2018: Διοργανώνεται συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη για τη μη χρήση του όρου «Μακεδονία» από την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Συμμετείχαν 90.000 άτομα σύμφωνα με την αστυνομία[1] ή γύρω στις 400.000 κατά τους διοργανωτές.

Γεννήσεις

  • 1338: Κάρολος Ε΄, βασιλιάς της Γαλλίας.
  • 1869:  Γκριγκόρι Ρασπούτιν, Ρώσος μυστικιστής.
  • 1921: Αλέξης Δαμιανός, Έλληνας σκηνοθέτης, ηθοποιός και συγγραφέας. Οι ταινίες του «Μέχρι το πλοίο» και «Ευδοκία» σηματοδότησαν την ιστορία του νέου ελληνικού κινηματογράφου. (Θαν. 4/5/2006)
  • 1924: Τέλι Σαβάλας, Ελληνικής καταγωγής Αμερικανός ηθοποιός. («Κότζακ») (Θαν. 22/1/1994)
  • 1941: Πλάθιντο Ντομίνγκο, Ισπανός τενόρος.
  • 1943: Δημήτρης Πουλικάκος, Έλληνας ηθοποιός και τραγουδοποιός.

Θάνατοι

  • 1924: Βλαντιμίρ Λένιν, Ρώσος επαναστάτης.
  • 1938: Ζωρζ Μελιές, Γάλλος σκηνοθέτης.
  • 1940: Πρίγκιπας Χριστόφορος της Ελλάδας.
  • 1950: Τζορτζ Όργουελ, Άγγλος συγγραφέας, φιλολογικό ψευδώνυμο του Έρικ Άρθουρ Μπλερ. («H Φάρμα των Ζώων», «1984») (Γεν. 25/6/1903)
  • 1984: Γιάννης Σκαρίμπας, Ιδιότυπος ποιητής, πεζογράφος και θεατρικός συγγραφέας, που χρονικά μόνο τοποθετείται στη γενιά του τριάντα. Αποτελεί μια μοναχική περίπτωση στα ελληνικά γράμματα, και για πολλά χρόνια αγνοήθηκε από την κριτική. (Γεν. 28/9/1893)
  • 2020: Κατερίνα Αγγελάκη – Ρουκ, Ελληνίδα ποιήτρια (Γεν. ?/2/1939)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ένα κουνέλι κρύβεται ανάμεσα στις γάτες – Μόνο όσοι έχουν άριστη οπτική αντίληψη μπορούν να το εντοπίσουν σε 11 δευτερόλεπτ...

Το superfood της νεανικότητας που μπορεί να ενισχύσει τον μεταβολισμό και την υγεία της καρδιάς

Άνοδος 0,7% στον κύκλο εργασιών της ελληνικής βιομηχανίας τον Νοέμβριο – Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

ΑΠΔ: Επιστολή της ΠΟΦΕΕ προς Κεραμέως και διοικητή του e-ΕΦΚΑ-Τι αναφέρει

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
07:06 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 21 Ιανουαρίου

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι/ες φέρουν το όνομα: ...
06:35 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (21/1) στην Αθήνα και σε άλλες 12 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφ...
05:04 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Στα λευκά η χώρα: Πυκνές χιονοπτώσεις σε Καρπενήσι, Καρδίτσα, Τρίκαλα Κορινθίας, Νάουσα – Δείτε βίντεο

Στα λευκά έχουν ντυθεί από σήμερα πολλές ορεινές περιοχές της χώρας λόγω της κακοκαιρίας, καθώ...
04:33 , Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026

Ρόδος: Θάνατος 64χρονου που είχε αποδοθεί σε τροχαίο αποδείχθηκε σκηνοθετημένη δολοφονία

Εξιχνιάστηκε από τις αστυνομικές αρχές της Ρόδου ανθρωποκτονία 64χρονου ημεδαπού, ο θάνατος το...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι