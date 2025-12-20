Σαν σήμερα 20 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σύνοψη από το

  • Σαν σήμερα το 1522, οι Ενετοί παραδίδουν τη Ρόδο στους Οθωμανούς, έπειτα από πεντάμηνη πολιορκία από τις δυνάμεις του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς, υπό όρους.
  • Το 1821, αρχίζει η Α΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου, κατά την οποία θα γραφτεί η διακήρυξη ανεξαρτησίας της Ελλάδας.
  • Το 1977, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Παπανδρέου, ζητά από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή το άνοιγμα του «φακέλου της Κύπρου» και την τιμωρία των υπευθύνων της κυπριακής τραγωδίας.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Σαν σήμερα 20 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας
Σαν σήμερα το 1957 γεννήθηκε η Ελληνοκύπρια τραγουδίστρια, Άννα Βίσση

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Διεθνής Ημέρα Ανθρώπινης Αλληλεγγύης

Γεγονότα

  • 1522: Έπειτα από πεντάμηνη πολιορκία από τις δυνάμεις του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς, οι Ενετοί παραδίδουν τη Ρόδο στους Οθωμανούς, υπό όρους.
  • 1812: Κυκλοφορεί ο πρώτος τόμος με 86 παραμύθια των αδελφών Γκριμ, εν μέσω αντιδράσεων, επειδή ορισμένα από αυτά θεωρούνται ακατάλληλα για παιδιά.
  • 1821: Αρχίζει η Α΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου, κατά την οποία θα γραφτεί η διακήρυξη ανεξαρτησίας της Ελλάδας.
  • 1881: Εκλογές διεξάγονται στην Ελλάδα, με νίκη του Χαρίλαου Τρικούπη. Εκλέγονται και έξι βουλευτές που τάσσονται υπέρ της αβασίλευτης δημοκρατίας: Γ. Φιλάρετος, Τ. Φιλήμων, Α. Πετσάλης, Γ. Μαυρομαράς, Α. Ρηγόπουλος και Χ. Δουζίνας. Από αυτούς, μόνο ο Γ. Φιλάρετος θα παραμείνει πιστός στις ιδέες του.
  • 1955: Το Κάρντιφ ανακηρύσσεται πρωτεύουσα της Ουαλίας.
  • 1957: Πραγματοποιεί την παρθενική του πτήση το πρώτο Boeing 707 που μπήκε σε παραγωγή.
  • 1966: Ελλάδα: Καταρρέει η κυβέρνηση Στεφανόπουλου καθώς ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος ανακοινώνει την άρση της υποστήριξής της από την πλευρά της Ε.Ρ.Ε.
  • 1970: Ο δικτάτορας Γεώργος Παπαδόπουλος δηλώνει πως οι εκλογές θα γίνουν όταν αυτός, ως φορέας της εντολής του ελληνικού λαού, εκτιμήσει ότι μπορούν να γίνουν.
  • 1977: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέας Παπανδρέου, ζητά από την κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή το άνοιγμα του «φακέλου της Κύπρου» και την τιμωρία των υπευθύνων της κυπριακής τραγωδίας. Η κυβέρνηση θα απορρίψει το αίτημα την επόμενη μέρα.
  • 1989: Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εισβάλλουν στον Παναμά.
  • 1995: Το ΝΑΤΟ αρχίζει την επιτήρηση της ειρήνης στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη.
  • 1995: Boeing 757, που εκτελεί την πτήση 965 της American Airlines, συντρίβεται σε βουνό 50 χλμ. βόρεια του Κάλι της Κολομβίας, σκοτώνοντας 159 άτομα.
  • 1999: Η Πορτογαλία παραδίδει το Μακάου στην Κίνα.
  • 2003: Παράθυρο για την επιστροφή του Α. Σαμαρά στη ΝΔ, ανοίγει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, σε γεύμα του οικονομικού επιτελείου του κόμματος. Χαρακτηριστικά, δήλωσε ότι «εάν επιστρέψει προς των εκλογών θα πάθουμε ζημιά. Μετά τις εκλογές που θα είναι ηπιότερα τα πράγματα, αφού κάνει την αυτοκριτική του, ας του δώσει ο Κ. Καραμανλής μία θέση».

Γεννήσεις

  • 1802: Δημήτριος Βούλγαρης, γνωστός και με το προσωνύμιο «Τζουμπές», πολιτικός από την Ύδρα, που διατέλεσε και πρωθυπουργός, ο κυριότερος εκπρόσωπος της φαυλότητας στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας. (Θαν. 29/12/1877)
  • 1915: Αζίζ Νεσίν, Τούρκος συγγραφέας. («Ο Καφές και η Δημοκρατία», «Έτσι ήρθαν τα πράγματα, μα έτσι δεν θα πάνε») (Θαν. 6/7/1995)
  • 1957: Άννα Βίσση, Ελληνοκύπρια τραγουδίστρια.
  • 1998: Κιλιάν Εμπαπέ, Γάλλος ποδοσφαιριστής

Θάνατοι

  • 1880: Ζώρζης Δρομοκαϊτης, Έλληνας έμπορος και εθνικός ευεργέτης. (Γεν. 1805)
  • 1968: Τζον Στάινμπεκ, Αμερικανός συγγραφέας. Τιμήθηκε με τα βραβεία Νόμπελ Λογοτεχνίας (1962) και Πούλιτζερ. («Τα Σταφύλια της Οργής», «Άνθρωποι και Ποντίκια», «Ανατολικά της Εδέμ») (Γεν. 27/2/1902)
  • 2009: Γιάννης Μόραλης, Έλληνας εικαστικός, ένας από τους μεγαλύτερους έλληνες ζωγράφους της λεγόμενης γενιάς του ’30, με πλήθος διακρίσεων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. (Γεν. 23/4/1916)

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρέπει να αποδέχεστε ή να απορρίπτετε όλα τα cookies; Ένας ειδικός εξηγεί

Η αγαπημένη λιχουδιά των πόνι που μπορεί να ενισχύσει όραση, εγκέφαλο και ανοσοποιητικό

Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για κτηνοτρόφους που πλήττονται από την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Πλήρης επάρκεια προϊόντων στις λαϊκές της Αττικής, παρά τις αγροτικές κινητοποιήσεις – Τι απαντούν οι πωλητές

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
07:10 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 20 Δεκεμβρίου

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Ιγν...
06:31 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

ΔΕΔΔΗΕ: Διακοπές ρεύματος σήμερα (20/12) στην Αθήνα και σε άλλες 7 περιοχές της Αττικής

Διακοπές ρεύματος έχει προγραμματίσει για σήμερα, Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025, ο ΔΕΔΔΗΕ σε διάφ...
05:25 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Παιανία: Δυο αυτοκίνητα τυλίχτηκαν στις φλόγες – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Πυρκαγιά προκλήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δυο οχήματα στην περιοχή της Παιανίας. Ήταν...
05:22 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (20/12)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα