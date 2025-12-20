Σαν σήμερα 20 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Διεθνής Ημέρα Ανθρώπινης Αλληλεγγύης

Γεγονότα

1522: Έπειτα από πεντάμηνη πολιορκία από τις δυνάμεις του Σουλεϊμάν του Μεγαλοπρεπούς, οι Ενετοί παραδίδουν τη Ρόδο στους Οθωμανούς, υπό όρους.

Αρχίζει η Α΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου, κατά την οποία θα γραφτεί η διακήρυξη ανεξαρτησίας της Ελλάδας. 1881: Εκλογές διεξάγονται στην Ελλάδα, με νίκη του Χαρίλαου Τρικούπη. Εκλέγονται και έξι βουλευτές που τάσσονται υπέρ της αβασίλευτης δημοκρατίας: Γ. Φιλάρετος, Τ. Φιλήμων, Α. Πετσάλης, Γ. Μαυρομαράς, Α. Ρηγόπουλος και Χ. Δουζίνας. Από αυτούς, μόνο ο Γ. Φιλάρετος θα παραμείνει πιστός στις ιδέες του.

Η Πορτογαλία παραδίδει το Μακάου στην Κίνα. 2003: Παράθυρο για την επιστροφή του Α. Σαμαρά στη ΝΔ, ανοίγει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, σε γεύμα του οικονομικού επιτελείου του κόμματος. Χαρακτηριστικά, δήλωσε ότι «εάν επιστρέψει προς των εκλογών θα πάθουμε ζημιά. Μετά τις εκλογές που θα είναι ηπιότερα τα πράγματα, αφού κάνει την αυτοκριτική του, ας του δώσει ο Κ. Καραμανλής μία θέση».

Γεννήσεις

1802: Δημήτριος Βούλγαρης, γνωστός και με το προσωνύμιο «Τζουμπές», πολιτικός από την Ύδρα, που διατέλεσε και πρωθυπουργός, ο κυριότερος εκπρόσωπος της φαυλότητας στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας. (Θαν. 29/12/1877)

Άννα Βίσση, Ελληνοκύπρια τραγουδίστρια. 1998: Κιλιάν Εμπαπέ, Γάλλος ποδοσφαιριστής

Θάνατοι