Σαν σήμερα 19 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

  • Το 1980, πυρπολήθηκαν τα πολυκαταστήματα Μινιόν και Κατράντζος, με το συμβάν να αποδίδεται σε τρομοκρατική ενέργεια.
  • Το 2016, ο Αντρέι Καρλόφ, πρεσβευτής της Ρωσίας, δολοφονείται στην Άγκυρα από έναν Τούρκο αστυνομικό, ο οποίος υποστήριξε ότι η ενέργεια ήταν εκδίκηση για το Χαλέπι.
  • Επίσης το 2016, φορτηγό παρασέρνει 12 ανθρώπους σε Χριστουγεννιάτικη αγορά στο Βερολίνο, με το Ισλαμικό Κράτος να αναλαμβάνει την ευθύνη για την επίθεση.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Σαν σήμερα το 1980 Πυρπολήθηκαν τα πολυκαταστήματα Μινιόν και Κατράντζος. Το συμβάν αποδίδεται σε τρομοκρατική ενέργεια.

Γεγονότα

  • 1843: Ο άγγλος συγγραφέας Κάρολος Ντίκενς εκδίδει το διήγημα «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» (A Christmas Carol).
  • 1894: Αρχίζει η Δίκη Ντρέιφους. Ο γαλλοεβραίος αξιωματικός του πυροβολικού Άλφρεντ Ντρέιφους κατηγορείται -αδίκως όπως θα αποδειχθεί- για προδοσία. Θα τον υπερασπιστεί με το γνωστό κείμενό του υπό τον τίτλο «Κατηγορώ» ο Εμίλ Ζολά.
  • 1948: Τίθεται σε εφαρμογή από τις κυβερνητικές δυνάμεις το σχέδιο «Περιστερά» για την εκκαθάριση της Πελοποννήσου από τους αντάρτες του «Δημοκρατικού Στρατού» (ΔΣΕ). Στην εκστρατεία παίρνουν μέρος 45.000 άνδρες του στρατού, υπό τον στρατηγό Θρασύβουλο Τσακαλώτο.
  • 1965: Ο στρατηγός Σαρλ Ντε Γκολ επανεκλέγεται στο αξίωμα του προέδρου της Γαλλίας. Αντίπαλός του, ο μετέπειτα σοσιαλιστής πρόεδρος Φρανσουά Μιτεράν.
  • 1970: “Ουδεμία αλλαγή το 1971 εις την υφιστάμενην συνταγματική τάξιν”, δηλώνει στο λόγο του προς το έθνος ο Γεώργιος Παπαδόπουλος. “Εγώ θα κρίνω, ως εντολοδόχος του λαού, πότε θα είναι επωφελής διά το Έθνος η πλήρης λειτουργία του κοινοβουλευτισμού”, καταλήγει.
  • 1980: Πυρπολούνται τα πολυκαταστήματα Μινιόν και Κατράντζος. Το συμβάν αποδίδεται σε τρομοκρατική ενέργεια.
  • 1984: Υπογράφεται συμφωνία ανάμεσα στη Μάργκαρετ Θάτσερ και τον Ντενγκ Ξιάο Πινγκ, για την ενσωμάτωση του Χονγκ Κονγκ στην Κίνα, από την 1η Ιουλίου 1997
  • 1986: Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ απελευθερώνει τον Αντρέι Ζαχάροφ και τη σύζυγό του από την εξορία στο Γκόρκι
  • 1997: Κάνει πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες η ταινία του Τζέιμς Κάμερον «Τιτανικός», που είναι η πρώτη σε εισπράξεις στην ιστορία του κινηματογράφου.
  • 2016: Δολοφονείται στην Άγκυρα, ο Αντρέι Καρλόφ, πρεσβευτής της Ρωσίας από έναν τούρκο αστυνομικό ο οποίος υποστήριξε πως η ενέργεια αυτή αποτελούσε εκδίκηση για την τραγωδία στο Χαλέπι (βλ.Συριακός εμφύλιος πόλεμος).
  • 2016: Φορτηγό παρασέρνει 12 ανθρώπους που σκοτώθηκαν και άλλοι 50 τραυματίστηκαν στην Χριστουγεννιάτικη αγορά, στο Βερολίνο. Η ανάληψη ευθύνης έγινε από το Ισλαμικό Κράτος.

Γεννήσεις

  • 1911: Νικηφόρος Βρεττάκος, Έλληνας ποιητής. (Θαν. 4/8/1991)
  • 1915: Εντίθ Πιαφ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Εντίθ Τζιοβάνα Γκασιόν, Γαλλίδα τραγουδίστρια. (Θαν. 10/10/1963)
  • 1924: Μισέλ Τουρνιέ, Γάλλος συγγραφέας. (Θαν. 18/1/2016)
  • 1986: Ράιαν Μπάμπελ, Ολλανδός ποδοσφαιριστής
  • 1986: Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος, Έλληνας ποδοσφαιριστής
  • 1987: Καρίμ Μπενζεμά, Γάλλος ποδοσφαιριστής
  • 1988: Αλέξις Σάντσες, Χιλιανός ποδοσφαιριστής

Θάνατοι

  • 1848: Έμιλι Τζέιν Μπροντέ, Αγγλίδα συγγραφέας, μία από τις δύο αδελφές που έγραψαν το μυθιστόρημα «Ανεμοδαρμένα Ύψη». (Γεν. 30/7/1818)
  • 1915: Αλόις Αλτσχάιμερ, Γερμανός νευρολόγος. Το όνομά του δόθηκε στην ασθένεια του εγκεφάλου που πλήττει κυρίως τα ηλικιωμένα άτομα. (Γεν. 14/6/1864)
  • 1996: Μαρτσέλο Μαστρογιάνι, Ιταλός ηθοποιός. (Γεν. 28/9/1924)
  • 2021: Ορφέας Ζάχος Έλληνας ηθοποιός.

