Σαν σήμερα 19 Δεκεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Γεγονότα

1843: Ο άγγλος συγγραφέας Κάρολος Ντίκενς εκδίδει το διήγημα «Χριστουγεννιάτικη Ιστορία» (A Christmas Carol).

Γεννήσεις

1911: Νικηφόρος Βρεττάκος, Έλληνας ποιητής. (Θαν. 4/8/1991)

Θάνατοι