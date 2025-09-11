Σαν σήμερα 11 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Γεγονότα
- 1611: Επαναστάτες με επικεφαλής τον μητροπολίτη Διονύσιο Β’ καταλαμβάνουν τα Ιωάννινα. Οι Οθωμανοί αντεπιτίθενται, συλλαμβάνουν τον Διονύσιο, τον οποίο γδέρνουν ζωντανό στην κεντρική πλατεία της πόλης και καταργούν τα προνόμια που είχε παραχωρήσει το 1430 ο Σινάν πασάς.
- 1922: Εκδηλώνεται το κίνημα Πλαστήρα, Γονατά και Φωκά στη Χίο και τη Λέσβο, από τα στρατεύματα που διέφυγαν από τη Μικρά Ασία στα δύο αυτά νησιά.
- 1938: Έπειτα από 2.000 χρόνια, ξαναρχίζουν οι παραστάσεις στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου, με την «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή από τον θίασο του Εθνικού Θεάτρου με πρωταγωνίστρια την Κατίνα Παξινού στον ομώνυμο ρόλο. Η σκηνοθεσία ήταν του Δημήτρη Ροντήρη, η μετάφραση του Ιωάννη Γρυπάρη και η μουσική του Δημήτρη Μητρόπουλου.Στον θίασο συμμετείχαν γνωστοί ηθοποιοί, όπως η Ελένη Παπαδάκη, η Βάσω Μανωλίδου, η Ελένη Ζαφειρίου, η Μαρία Αλκαίου, ο Θάνος Κωτσόπουλος και ο Μάνος Κατράκης.
- 1941: Αρχίζουν οι εργασίες για την κατασκευή του Πενταγώνου των Η.Π.Α.
- 1941: Ο Τσαρλς Λίντμπεργκ κατηγορεί σε ομιλία του τους Βρετανούς, τους Εβραίους και τη διοίκηση του Φραγκλίνου Ρούζβελτ ότι οδηγούν τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σε πόλεμο με τη Γερμανία.
- 1943: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η Βέρμαχτ καταλαμβάνει την Κορσική και το Κοσσυφοπέδιο.
- 1943: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Αρχίζει από τους Ναζί η εκκαθάριση του γκέτο στο Μινσκ.
- 1944: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος: Η Βρετανική Βασιλική Αεροπορία βομβαρδίζει το Ντάρμστατ με απολογισμό πάνω από 12.500 νεκρούς.
- 1965: Ινδο-Πακιστανικός Πόλεμος 1965: Ο ινδικός στρατός καταλαμβάνει το Μπαρκί, νοτιοανατολικά της Λαχόρης.
- 1961: Ιδρύεται η περιβαλλοντική οργάνωση «Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση», γνωστή με τα αρχικά WWF.
- 1973: Πραξικόπημα εκδηλώνεται στη Χιλή. Ο στρατός της χώρας, με επικεφαλής τον στρατηγό Αουγκούστο Πινοσέτ, ανατρέπει τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρόεδρο Σαλβαδόρ Αλιέντε.
- 2001: Οι ΗΠΑ δέχονται πολλαπλά τρομοκρατικά χτυπήματα από αέρος. Αεροσκάφη της πολιτικής αεροπορίας πέφτουν πάνω στους Δίδυμους Πύργους του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, στο Πεντάγωνο και σε ερημική περιοχή του Πίτσμπουργκ. Οι νεκροί ξεπερνούν τις 3.000, ανάμεσά τους και 25 αμερικανοί ελληνικής καταγωγής.
- 2004: Στρατιωτικό ελικόπτερο τύπου «Σινούκ» συντρίβεται στο Πόρτο Κουφό, ανοικτά της Σιθωνίας, ενώ πετά με προορισμό το Άγιο Όρος, με αποτέλεσμα να βρουν το θάνατο ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής Πέτρος και άλλοι 15 άνθρωποι. Το δυστύχημα προκαλεί πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, κυρίως όσον αφορά στην ύπαρξη ή μη πολιτικών ευθυνών.
Γεννήσεις
- 1885: Ντέιβιντ Χέρμπερτ Λόρενς, βρετανός συγγραφέας. («Ο εραστής της λαίδης Τσάτερλι», «Μαντάμ Μποβαρί», «Ερωτευμένες Γυναίκες»)
- 1935: Άρβο Περτ, Εσθονός συνθέτης.
- 1937: Πάολα, βασίλισσα του Βελγίου
- 1940: Νονγκ Ντουκ Μαν, Βιετναμέζος πολιτικός
- 1945: Φραντς Μπεκενμπάουερ, Γερμανός ποδοσφαιριστής
- 1965: Μπασάρ αλ Άσαντ, Σύρος πολιτικός
- 1965: Μόμπι, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ρίτσαρντ Μέλβιλ Χολ, ο «”πρίγκιπας” της ελεκτρόνικα».
- 1976: Φλώρα Ρεντούμη, Ελληνίδα αθλήτρια
Θάνατοι
- 1936: Σομπλάν Ροσινιόλ, Γάλλος διανοούμενος
- 1948: Μοχάμεντ Αλί Τζίνα, Πακιστανός πολιτικός
- 1954: Μαρίκα Κοτοπούλη, διακεκριμένη Ελληνίδα ηθοποιός.
- 1971: Νικίτα Χρουστσόφ, Σοβιετικός πολιτικός
- 1973: Σαλβαδόρ Αλιέντε, σοσιαλιστής πρόεδρος της Χιλής, που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια πραξικοπήματος του στρατηγού Πινοσέτ.
- 1986: Παναγιώτης Τζαννετάκης, Έλληνας δημοσιογράφος και πολιτικός
- 1994: Αλέκα Κατσέλη, Ελληνίδα ηθοποιός και χορεύτρια
- 2019: Αντώνης Λιβάνης, Έλληνας επιχειρηματίας και πολιτικός, ο πιο έμπιστος και μακροβιότερος συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και ιδρυτής του Εκδοτικού Οργανισμού Λιβάνη, ενός από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οργανισμούς της χώρας. Ο Αντώνης Λιβάνης ήταν σημείο αναφοράς στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας το τελευταίο τέταρτο του περασμένου αιώνα και πρότυπο κάθε επίδοξου μυστικοσυμβούλου.