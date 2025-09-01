Σαν σήμερα 1 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Σαν σήμερα, το 1985, γεννιέται η ηθοποιός Κατερίνα Γερονικολού

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

  • Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης

Γεγονότα

  • 272 π.Χ.: Ο Βασιλιάς της Ηπείρου, Πύρρος, στην προσπάθειά του να κυριεύσει το Άργος από τους Μακεδόνες, βρίσκει άδοξο θάνατο από κεραμίδι που ρίχνει στο κεφάλι του μία γυναίκα.
  • 1880: Οι Βρετανοί νικούν τον στρατό του Αγιούμπ Χαν στη μάχη της Κανταχάρ, τερματίζοντας τον Β΄ Αγγλοαφγανικό Πόλεμο.
  • 1905: Η Αλμπέρτα και το Σασκάτσουαν γίνονται επαρχίες του Καναδά.
  • 1902: Κάνει πρεμιέρα στους γαλλικούς κινηματογράφους η ταινία του Ζορζ Μελιές «Ταξίδι στη Σελήνη», που θεωρείται η πρώτη ταινία επιστημονικής φαντασίας.
  • 1910: Ιδρύεται στη Βραζιλία ο αθλητικός σύλλογος ΣΚ Κορίνθιανς Παουλίστα.
  • 1911: Με ενθουσιασμό και συγκίνηση υποδέχεται ο ελληνικός λαός το θωρηκτό Αβέρωφ, που καταπλέει στα φαληρικά νερά.
  • 1923: Ισχυρός σεισμός στο Καντό καταστρέφει το Τόκιο και τη Γιοκοχάμα, σκοτώνοντας περίπου 105.000 ανθρώπους.
  • 1939: Η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία. Αρχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
  • 1939: Ο Αδόλφος Χίτλερ υπογράφει διαταγή για την έναρξη της συστηματικής ευθανασίας των ψυχικά ασθενών και των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
  • 1959: Η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ αποφασίζει την καθιέρωση της Α’ Εθνικής Κατηγορίας, εναρμονίζοντας τα ελληνικά δεδομένα με τα ευρωπαϊκά. Στη νέα διοργάνωση (1959-1960) θα συμμετέχουν 18 ομάδες, με την Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη να έχουν από τέσσερις εκπροσώπους, ενώ οι υπόλοιπες έξι θα προέρχονται από την επαρχία.
  • 2016: Τη δημιουργία Γραφείου Πρωθυπουργού στην πόλη της Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, στους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.

Γεννήσεις

  • 1815: Σπυρίδων Ζαμπέλιος, Έλληνας ιστορικός και λογοτέχνης. Χαρακτηρίστηκε ως ο θεωρητικός της ιστορικής ενότητας αρχαίου, μεσαιωνικού και νεότερου Ελληνισμού και μαζί με τον Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο αποτελούν τους «Διόσκουρους» της ελληνικής ιστοριογραφίας του 19ου αιώνα. (Θαν. 10/8/1881)
  • 1824: Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Έλληνας ποιητής και πολιτικός. (Θαν. 24/7/1879)
  • 1915: Κεν Άστον, Άγγλος διαιτητής ποδοσφαίρου, εφευρέτης της κίτρινης και της κόκκινης κάρτας στο ποδόσφαιρο, που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970. Πηγή της έμπνευσής του ήταν τα φανάρια στους δρόμους του Λονδίνου, καθώς επέστρεφε στο σπίτι του από ένα επεισοδιακό ματς ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή. (Θαν. 23/10/2001)
  • 1923: Ρόκι Μαρτσιάνο, Αμερικανός πυγμάχος
  • 1924: Άρντα Μαντικιάν, Ελληνίδα μεσόφωνος
  • 1927: Βαγγέλης Περπινιάδης, Έλληνας τραγουδιστής
  • 1929: Μαντ Ντογκ Βασόν, Καναδός παλαιστής
  • 1929: Κώστας Πασχάλης, Έλληνας βαρύτονος
  • 1985: Κατερίνα Γερονικολού, Ελληνίδα ηθοποιός
  • 1994: Κάρλος Σάινθ Jr, Ισπανός οδηγός αγώνων

Θάνατοι

  • 1715: Λουδοβίκος 14ος, βασιλιάς της Γαλλίας, γνωστός και ως «Βασιλιάς Ήλιος». (Γεν. 5/9/1638)
  • 1984: Ασημάκης Πανσέληνος, Έλληνας δικηγόρος, πολιτικός, ποιητής, δοκιμιογράφος και κριτικός λογοτεχνίας. (Γεν. 1903)
  • 2006: Γουόρεν Μιτόφσκι, Αμερικανός εκλογολόγος, ο «πατέρας» των exit poll. (Γεν. 17/9/1934)
  • 1991: Οτλ Άιχερ, Γερμανός σχεδιαστής γραφικών
  • 2003: Ραμόν Σεράνο Σούνιερ, Ισπανός πολιτικός
  • 2005: Θάνος Λειβαδίτης, Έλληνας ηθοποιός
  • 2006: Νέλι Κόναλι, Αμερικανίδα πρώτη κυρία του Τέξας
  • 2012: Σμαρκ Μισέλ, Αϊτινός πολιτικός
  • 2024: Δάνης Κατρανίδης, Έλληνας ηθοποιός

 

