Σαν σήμερα 1 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Παγκόσμια Ημέρα Ειρήνης

Γεγονότα

: Ο Βασιλιάς της Ηπείρου, Πύρρος, στην προσπάθειά του να κυριεύσει το Άργος από τους Μακεδόνες, βρίσκει άδοξο θάνατο από κεραμίδι που ρίχνει στο κεφάλι του μία γυναίκα. 1880: Οι Βρετανοί νικούν τον στρατό του Αγιούμπ Χαν στη μάχη της Κανταχάρ, τερματίζοντας τον Β΄ Αγγλοαφγανικό Πόλεμο.

Η Γενική Συνέλευση της ΕΠΟ αποφασίζει την καθιέρωση της Α’ Εθνικής Κατηγορίας, εναρμονίζοντας τα ελληνικά δεδομένα με τα ευρωπαϊκά. Στη νέα διοργάνωση (1959-1960) θα συμμετέχουν 18 ομάδες, με την Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη να έχουν από τέσσερις εκπροσώπους, ενώ οι υπόλοιπες έξι θα προέρχονται από την επαρχία. 2016: Τη δημιουργία Γραφείου Πρωθυπουργού στην πόλη της Θεσσαλονίκης ανακοινώνει ο πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, στους παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας.

Γεννήσεις

1815: Σπυρίδων Ζαμπέλιος, Έλληνας ιστορικός και λογοτέχνης. Χαρακτηρίστηκε ως ο θεωρητικός της ιστορικής ενότητας αρχαίου, μεσαιωνικού και νεότερου Ελληνισμού και μαζί με τον Κωνσταντίνο Παπαρρηγόπουλο αποτελούν τους «Διόσκουρους» της ελληνικής ιστοριογραφίας του 19ου αιώνα. (Θαν. 10/8/1881)

Κώστας Πασχάλης, Έλληνας βαρύτονος 1985: Κατερίνα Γερονικολού, Ελληνίδα ηθοποιός

Κατερίνα Γερονικολού, Ελληνίδα ηθοποιός 1994: Κάρλος Σάινθ Jr, Ισπανός οδηγός αγώνων

Θάνατοι