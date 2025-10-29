Ρούλα Πισπιρίγκου: «Διαγνώστηκε με ερυθηματώδη λύκο, έχει χάσει πάνω από 30 κιλά», λέει η δικηγόρος της

Προβλήματα υγείας φαίνεται πως αντιμετωπίζει η Ρούλα Πισπιρίγκου, η οποία έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε δις ισόβια για τους θανάτους των τριών παιδιών της.

Όπως ανέφερε η δικηγόρος της, Βάσω Πανταζή στον Alpha, η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει διαγνωστεί με ερυθηματώδη λύκο.

Αναλυτικά, η κα Πανταζή ανέφερε: «Είναι ιατρικά διαπιστωμένο. Πρόκειται για ερυθηματώδη λύκο, ο οποίος, δυστυχώς, στην περίπτωση της Ρούλας Πισπιρίγκου, παρουσιάζει εκφυλιστικές τάσεις και της προκαλεί τρομερούς πόνους στις αρθρώσεις και στα κόκαλα. Είμαι εδώ για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Επειδή έχει ακουστεί ότι μπορεί να το δημιουργεί η ίδια, με διάφορες δημοσιεύσεις και άρθρα που η ίδια και η υπεράσπισή της κατασκευάζουν ενόψει του Εφετείου. Έχει εξεταστεί από δημόσιο νοσοκομείο, από τον ρευματολόγο της και τον ειδικό ιατρό της. Το σωφρονιστικό σύστημα της Ελλάδας δεν είναι τιμωρητικό, δεν φυλακίζεται κάποιος για να αποβιώσει μέσα στη φυλακή. Έχει χάσει πάνω από 30 κιλά, αυτό είναι το λιγότερο. Πάσχει από πολύ έντονους πόνους. Κάθε Παρασκευή μεταφέρεται σε δημόσιο νοσοκομείο για εξετάσεις, γιατί στη φυλακή δεν υπάρχει η κατάλληλη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Ζητώ από την Κεντρική Επιτροπή Μεταγωγών να φερθεί σε αυτόν τον άνθρωπο ως άνθρωπο. Είμαι πεπεισμένη για την αθωότητά της και θα έχουμε ανατροπή στο Εφετείο».

 

