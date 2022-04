Ρωσικό αεροσκάφος έκανε «παράκαμψη» 15.163 χιλιομέτρων για να παραλάβει διπλωμάτες από Ελλάδα και Ισπανία

«Παράκαμψη» 15.163 χιλιομέτρων χρειάστηκε να κάνει ρωσικό αεροσκάφος που εστάλη για να παραλάβει Ρώσους διπλωμάτες από την Ισπανία και την Ελλάδα. Λόγω της ευρωπαϊκής απαγόρευσης πτήσεων για τα ρωσικά αεροσκάφη χρειάστηκε να διανύσει μια απόσταση ελάχιστα μικρότερη με τη μεγαλύτερη σε απόσταση πτήση αυτή στον κόσμο, μεταξύ Σιγκαπούρης και Νέας Υόρκης».

Τα στοιχεία παρουσίασε το FlightRadar24, σύμφωνα με το BBC.

«Παρότι η Ισπανία και η Ελλάδα παραχώρησαν κατ’ εξαίρεση τη δυνατότητα στο αεροσκάφος να εισέλθει στον εναέριο χώρο τους, οι πτήσεις περιηγήθηκαν σε άλλες χώρες που διατηρούν απαγορεύσεις στις ρωσικές πτήσεις», ανέφερε ο ιστότοπος.

Plane sent from Moscow to collect expelled Russian diplomats from Spain, then Greece, was forced to make 15K detour because of EU flight ban—almost as long as world’s longest flight between Singapore and New York, according to @flightradar24. https://t.co/lsQrF124pH pic.twitter.com/4gyN1Ihkrr

— Lucian Kim (@Lucian_Kim) April 19, 2022