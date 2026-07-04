Ρόδος: Υπό έλεγχο η φωτιά στον Ατάβυρο – Έκαψε περίπου 10 στρέμματα

Η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή του Ατάβυρου στη Ρόδο τέθηκε υπό έλεγχο, έπειτα από την άμεση και συντονισμένη επέμβαση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής και των εθελοντικών ομάδων του νησιού. Η πυρκαγιά έκαψε περίπου 10 στρέμματα θαμνώδους βλάστησης, χωρίς να απειλήσει κατοικημένες περιοχές, ενώ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

ΦΩΤΙΑ ΡΟΔΟΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή του Ατάβυρου στη Ρόδο, έπειτα από την άμεση και συντονισμένη επέμβαση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής και των εθελοντικών ομάδων του νησιού.
  • Η πυρκαγιά έκαψε περίπου 10 στρέμματα θαμνώδους βλάστησης, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές.
  • Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους, καθώς υπάρχει αυξημένη επιφυλακή για το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή του Ατάβυρου στη Ρόδο, σε μεγάλο υψόμετρο, ανάμεσα στα χωριά Έμπωνα και Άγιος Ισίδωρος, έπειτα από την άμεση και συντονισμένη επέμβαση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής και των εθελοντικών ομάδων του νησιού.

Ρόδος: Συναγερμός για φωτιά στον Αττάβυρο – Μεγάλη κινητοποίηση επίγειων και εναέριων δυνάμεων

Η πυρκαγιά έκαψε περίπου 10 στρέμματα θαμνώδους βλάστησης, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές ή να επεκταθεί σε μεγαλύτερη έκταση.

Παρά το γεγονός ότι η φωτιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εθελοντές, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους, καθώς υπάρχει αυξημένη επιφυλακή για το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων λόγω των συνθηκών που επικρατούν.

Η έγκαιρη κινητοποίηση των επίγειων δυνάμεων συνέβαλε καθοριστικά στον περιορισμό της πυρκαγιάς, αποτρέποντας την εξάπλωσή της σε μεγαλύτερη έκταση.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ