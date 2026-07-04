Χανιά: Εκκενώθηκε ξενοδοχείο έπειτα από φωτιά – Προκλήθηκε από ένα κουζινάκι

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Από κουζινάκι φαίνεται πως προκλήθηκε η φωτιά σε ξενοδοχείο, σήμερα Σάββατο, στην πλατεία 1866 στο κέντρο των Χανίων. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 14.00 στον πρώτο όροφο πολυτελούς καταλύματος με σουίτες.

Στο σημείο προκλήθηκε αναστάτωση καθώς οι καπνοί ήταν έντονοι ενώ η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής με έξι οχήματα και 12 πυροσβέστες πρόλαβε τα χειρότερα πριν η φωτιά επεκταθεί.

Στην περιοχή έσπευσε και η αστυνομία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Ευτυχώς την ώρα που προκλήθηκε η πυρκαγιά οι ένοικοι της σουίτας, μια οικογένεια Αμερικανών πήγαν να πάρουν τα πράγματα τους, είδαν τους καπνούς και ενημέρωσαν τους ιδιοκτήτες και εκείνοι την πυροσβεστική που βρέθηκε άμεσα στο σημείο, καθώς οι εγκαταστάσεις της βρίσκονται σε απόσταση λίγων λεπτών από την πλατεία 1866.

Όπως ανέφερε στο zarpanews.gr η Αμερικανίδα που μόλις είχε κάνει τσεκ άουτ με τον σύζυγο και την κόρη της, ο άνδρας της προσπάθησε να ειδοποιήσει και τους άλλους ενοίκους καθώς δύο ακόμη οικογένειες φίλων τους, είχαν προγραμματίσει να μείνουν για δύο επιπλέον ημέρες. Για καλή τους τύχη, εκείνη την ώρα βρίσκονταν στην παραλία και δεν προκλήθηκε πανικός.

Πάντως, ζευγάρι που βρίσκονταν σε διπλανά δωμάτια, εξέφρασε την δυσφορία του τονίζοντας πως πρόλαβαν να βγουν μέσα από τους καπνούς.

Ο Αντιπύραρχος, Κωνσταντίνος Μπόμπορης, αναπληρωτής Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Χανίων, αναφέρθηκε στην επιχειρησιακή ετοιμότητα της υπηρεσίας που βρέθηκε άμεσα στο σημείο με έξι οχήματα και 12 πυροσβέστες, θέτοντας άμεσα την φωτιά υπό έλεγχο, πριν αυτή επεκταθεί.

Διενέργεια για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διενεργεί το ανακριτικό της Πυροσβεστικής.