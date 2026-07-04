Παραλίγο τραγωδία στον Πύργο: Δύο αδέλφια κινδύνευσαν να πνιγούν στην παραλία της Σπιάντζας

Ναυαγοσώστης και διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίας έκαναν μεγάλη προσπάθεια, δίνοντας μάχη με τα κύματα στην παραλία της Σπιάντζας στον Πύργο, για να βγάλουν από τη θάλασσα δύο παιδιά που κινδύνεψαν να πνιγούν.

Τα δύο παιδιά, ένα κοριτσάκι, 12 ετών και ένα αγόρι, 15 ετών, σύμφωνα με πληροφορίες ήπιαν θαλασσινό νερό, αλλά είχαν τις αισθήσεις τους.

Ο ναυαγοσώστης και ο διασώστης κατάφεραν να εντοπίσουν και να βγάλουν τα παιδιά στην ακτή διαδοχικά, μιας και αρχικά υπήρχε αναφορά για ένα παιδί σε κίνδυνο, σύμφωνα με το Ilialive.

Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο που παρέλαβε τα δύο παιδιά και τα μετέφερε στο νοσοκομείο του Πύργου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι ηλικίας 12-13 ετών κινδύνευε να πνιγεί και έτρεξε να το βοηθήσει το αγόρι που σύμφωνα με τις ίδιες πηγές είναι αδελφός της. Και τα δύο παιδιά βρέθηκαν να κινδυνεύουν και έσπευσαν αρχικά ο ναυαγοσώστης και έπειτα ο διασώστης ΕΚΑΒ που ήταν εκτός υπηρεσίας.

Στην κάμερα του ilialive.gr μίλησαν ο ναυαγοσώστης Γιώργος Νικολόπουλος που είχε υπηρεσία στην παραλία την στιγμή του περιστατικού, και ο εκτός υπηρεσίας διασώστης του ΕΚΑΒ και διπλωματούχος ναυαγοσώστης Χρήστος Κούλης.