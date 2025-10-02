Ρόδος: Κλειστά τα σχολεία την Παρασκευή με απόφαση του Δημάρχου λόγω κακοκαιρίας

Με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη, την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου δεν θα λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων στο νησί. Η απόφαση πάρθηκε μετά το Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, που προβλέπει έντονη επιδείνωση του καιρού στα Δωδεκάνησα από τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η κορύφωση των φαινομένων αναμένεται να συμπέσει με την ώρα μετακίνησης μαθητών και εκπαιδευτικών προς τα σχολεία. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η προληπτική απόφαση για την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια μαθητών και προσωπικού.