Ρόδος: Κλειστά τα σχολεία την Παρασκευή με απόφαση του Δημάρχου λόγω κακοκαιρίας

Enikos Newsroom

κοινωνία

Σχολείο Ρόδος

Με απόφαση του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη, την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου δεν θα λειτουργήσουν οι σχολικές μονάδες όλων των βαθμίδων στο νησί. Η απόφαση πάρθηκε μετά το Έκτακτο Δελτίο Πρόγνωσης Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ, που προβλέπει έντονη επιδείνωση του καιρού στα Δωδεκάνησα από τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, η κορύφωση των φαινομένων αναμένεται να συμπέσει με την ώρα μετακίνησης μαθητών και εκπαιδευτικών προς τα σχολεία. Για τον λόγο αυτό κρίθηκε αναγκαία η προληπτική απόφαση για την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων, με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια μαθητών και προσωπικού.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: Απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης συμπληρώματος διατροφής

ΕΟΔΥ: Δύο σοβαρά κρούσματα γρίπης-Κανένας θάνατος από COVID-19

Θερμοκήπια και στέγαστρα φυτικής παραγωγής: Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Βουλή: Πότε θα κατατεθεί το προσχέδιο του προϋπολογισμού και τι θα αναφέρει για ανάπτυξη και κινδύνους

Σπαζοκεφαλιά: Βρες τις 3 κουκουβάγιες στην εικόνα σε 7 δευτερόλεπτα

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τον αριθμό σε 30 δευτερόλεπτα;
περισσότερα
18:56 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Κάτω Αχαΐα: Συνελήφθησαν δύο μαθητές που πήγαν στο Λύκειο… με σουγιά

Δύο μαθητές, 15 και 18 ετών, συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι 1/10 σε Λύκειο στην Κάτω Αχαΐα, καθ...
18:36 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Λάρισα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 77χρονος που συμμετείχε στην ομάδα που έψαχνε για λίρες – Τη Δευτέρα απολογούνται τα 2 αδέλφια

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 77χρονος που συμμετείχε στην υπόθεση της αναζήτηση...
18:22 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Υποστηρικτής της Χρυσής Αυγής επιτέθηκε φραστικά στην Μάγδα Φύσσα – Τι καταγγέλλουν οι συνήγοροι της οικογένειας

Ένταση σημειώθηκε στη δίκη της Χρυσής Αυγής, όταν υποστηρικτής της εγκληματικής οργάνωσης επιτ...
17:29 , Πέμπτη 02 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Σε κρίσιμη κατάσταση 18χρονη που έπεσε από μπαλκόνι 3ου ορόφου

Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Παπανικολάου» νοσηλεύεται μία 18χρονη, η οποία έπεσε στο ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης