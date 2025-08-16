Ρόδος: Κάμερα ασφαλείας «έπιασε» διαρρήκτες σε ψητοπωλείο – Δεν βρήκαν μετρητά και πήραν το μηχάνημα για τις παραγγελίες και δύο μπύρες

Δύο διαρρήκτες εισέβαλαν ανήμερα της Παναγίας σε ψητοπωλείο στην Ρόδο, σπάζοντας τη μεταλλική πόρτα του καταστήματος.

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Το βίντεο δείχνει καθαρά τους δράστες, οι οποίοι παρά το γεγονός ότι φορούσαν κουκούλες, δεν είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους.

Ο ιδιοκτήτης του ψητοπωλείου, μιλώντας στην τηλεόραση του Alpha, κατήγγειλε την επαναλαμβανόμενη δράση των ίδιων ατόμων: «Τους συγκεκριμένους τους έχω δει σε πολλά βίντεο από διαρρήξεις σε μαγαζιά στη Ρόδο. Τους πιάνει η Αστυνομία, τους πηγαίνουν στον εισαγγελέα και τους αφήνει ελεύθερους».

Οι διαρρήκτες δεν βρήκαν χρήματα στο κατάστημα, ωστόσο αφαίρεσαν το μηχάνημα παραγγελιών και δύο μπύρες, ενώ προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στο χώρο.