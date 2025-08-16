Ρόδος: Κάμερα ασφαλείας «έπιασε» διαρρήκτες σε ψητοπωλείο – Δεν βρήκαν μετρητά και πήραν το μηχάνημα για τις παραγγελίες και δύο μπύρες

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ρόδος ψητοπωλείο

Δύο διαρρήκτες εισέβαλαν ανήμερα της Παναγίας σε ψητοπωλείο στην Ρόδο, σπάζοντας τη μεταλλική πόρτα του καταστήματος.

Ρόδος: Λουκέτο στο λούνα παρκ μετά το τρομακτικό ατύχημα στο παιχνίδι «ταψί» – Θα γίνει επανέλεγχος των εγκαταστάσεων

Το περιστατικό καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας. Το βίντεο δείχνει καθαρά τους δράστες, οι οποίοι παρά το γεγονός ότι φορούσαν κουκούλες, δεν είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους.

Ο ιδιοκτήτης του ψητοπωλείου, μιλώντας στην τηλεόραση του Alpha, κατήγγειλε την επαναλαμβανόμενη δράση των ίδιων ατόμων: «Τους συγκεκριμένους τους έχω δει σε πολλά βίντεο από διαρρήξεις σε μαγαζιά στη Ρόδο. Τους πιάνει η Αστυνομία, τους πηγαίνουν στον εισαγγελέα και τους αφήνει ελεύθερους».

Οι διαρρήκτες δεν βρήκαν χρήματα στο κατάστημα, ωστόσο αφαίρεσαν το μηχάνημα παραγγελιών και δύο μπύρες, ενώ προκάλεσαν σημαντικές ζημιές στο χώρο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
22:10 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Ρόδος: Πέντε οι τραυματίες από το ατύχημα στο λούνα παρκ – Το βίντεο-σοκ, οι μαρτυρίες και όσα ισχυρίζεται η ιδιοκτήτρια

Νέες αποκαλύψεις για το τρομακτικό ατύχημα σε λούνα παρκ στην Κρεμαστή στη Ρόδο, καθώς οι τραυ...
21:30 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Πυροσβεστική: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Κυριακή – Ποιες περιφέρειες θα βρεθούν σε «κίτρινο» συναγερμό

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 3), προβλέπεται και για αύριο, Κυριακή 17 Αυγούστου 2025,...
21:14 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Φωτιά σε κινητήρα αεροπλάνου μετά την απογείωσή του από την Κέρκυρα – Προσγειώθηκε με ασφάλεια στην Ιταλία- ΒΙΝΤΕΟ

Κινητήρας αεροπλάνου που απογειώθηκε από την Κέρκυρα με προορισμό το Ντίσελντορφ, τυλίχθηκε στ...
21:10 , Σάββατο 16 Αυγούστου 2025

Rack: Η απάντηση του τράπερ για το ξέσπασμα με τον 15χρονο – «Έχουμε θέμα με τα ανήλικα που πίνουν, η αστυνομία κάνει καλά και ελέγχει»

Την απόφασή του να διακόψει τη συναυλία του όταν εντόπισε έναν ανήλικο να καταναλώνει αλκοόλ, ...
MUST READ

Eπιστήμονας υποστηρίζει πως έλυσε το μυστήριο με το Τρίγωνο των Βερμούδων – Η εξήγηση είναι εντυπωσιακά απλή

Μητέρα έμεινε άφωνη με την ανακάλυψη των γιατρών – Η «δυσανεξία» της κόρης της στη γλουτένη ήταν στην πραγματικότητα μια τριχόμπαλα στο στομάχι της – Είχε μέγεθος πεπονιού

Οικογενειακές διακοπές κατέληξαν σε τραγωδία: Το «ντόμινο» μοιραίων λαθών που κόστισαν τη ζωή σε μια 18χρονη – «Μαμά, σ’ αγαπώ. Συγγνώμη, αντίο»