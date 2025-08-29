Ραχήλ Μακρή: «Nα ψάχνεις μια κοπέλα να σου φτιάξει τα νύχια και να είναι όλες κλεισμένες για εβδομάδες»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Ραχήλ Μακρή: «Nα ψάχνεις μια κοπέλα να σου φτιάξει τα νύχια και να είναι όλες κλεισμένες για εβδομάδες»

Μια ανάρτηση που προκάλεσε έντονο σχολιασμό στα social media έκανε η πρώην βουλευτής, Ραχήλ Μακρή, λέγοντας πως βίωσε κοινωνικό δράμα, αφού δεν έβρισκε διαθέσιμο ραντεβού σε κοπέλα για να φτιάξει τα νύχια της.

Η πρώην βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων και του ΣΥΡΙΖΑ, ιδρύτρια του πολιτικού φορέα «Μέτωπο Νίκης», αναφέρει: «Σήμερα έζησα το απόλυτο κοινωνικό δράμα της σύγχρονης αστικής ζωής: να ψάχνεις μια κοπέλα να σου φτιάξει τα δύο σπασμένα σου νύχια και να νιώθεις πως διεκδικείς θέση στο δημόσιο. Όλες κλεισμένες για εβδομάδες, λίστα αναμονής λες και είναι για αξονική στο ΕΣΥ. Κλάφτηκα, παρακάλεσα βρε κορίτσια δύο νύχια είναι ένα τέταρτο δουλειά. Τίποτα. Η ίδια άκαρδη απάντηση: “Δεν έχουμε χρόνο”. Έχω την εντύπωση πως αν ήθελα να κλείσω ραντεβού με καρδιοχειρουργό, θα έβρισκα ευκολότερα. Η ομορφιά πλέον έγινε ταξική υπόθεση και για να φτιάξεις νύχι, ή θα ‘χεις μπάρμπα στην αισθητική ή θα υπογράψεις συμβόλαιο ή θα είσαι η Τζωρτζίνα του Ρονάλντο. Κι εγώ απλώς ήθελα να μην νιώθω σαν οικοδόμος κάθε φορά που κοιτάζω τα χέρια μου και βλάκας που με τόσα πτυχία στα ντουβάρια δουλεύω για τρεις κι εξήντα και με τον κύριο πρωθυπουργό να νομοθετεί ύπουλα για να βρει τρόπο πως θα μας απολύσει με το στρίβειν δια των πειθαρχικών».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αύξηση 23% στις εισαγωγές ασθενών με Covid-19 στα νοσοκομεία

Αναστάτωση με την Κάρτα Υγείας Αθλητή – Εκτός διαδικασίας δεκάδες γιατροί

Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο: Στόχος μας η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών

Επίδομα 100 ευρώ: Η ημερομηνία της πληρωμής

Rainbow: Το εργαστήριο πολλαπλών ρομπότ που «τρέχει» για να ανακαλύψει τα επόμενα κβαντικά σημεία

3 ζώδια προσελκύουν οικονομική επιτυχία πριν από το τέλος του καλοκαιριού
περισσότερα
11:56 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Υπουργείο Παιδείας: Αυτά είναι τα 4 μη κρατικά Πανεπιστήμια που πήραν άδεια λειτουργίας

Τα 4 μη κρατικά Πανεπιστήμια που πήραν άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας κατά την ακαδημαϊκή ...
11:46 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Θεσσαλονίκη: Μία 45χρονη επιχειρηματίας είναι η ιδιοκτήτρια της Porsche που εμπλέκεται στο τροχαίο – Αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ.

Ταυτοποιήθηκε η ιδιοκτήτρια της μαύρης Porsche, η οποία εμπλέκεται στο σοβαρό τροχαίο ατύχημα ...
11:09 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Στο στόχαστρο διαρρηκτών σπίτι στην Ανάβυσσο – Άρπαξαν χρήματα, κοσμήματα, αυτοκίνητο και ηλεκτρικό ποδήλατο

Διαρρήκτες άνοιξαν σπίτι στην Ανάβυσσο, έκλεψαν χρήματα και αντικείμενα αξίας και τράπηκαν σε ...
10:26 , Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025

Θανατηφόρο τροχαίο στην Εύβοια: Τζιπ συγκρούστηκε με μηχανή και προκλήθηκε φωτιά – Ένας νεκρός και 3 τραυματίες

Ακόμη μία τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο, αυτή την φορά στο Αλιβέρι Ευβοίας, όπου νωρίτερα σ...
MUST READ

Μοναδική συνταγή για κέικ λεμονιού με μύρτιλα και γιαούρτι

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix