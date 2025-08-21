Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Παρασκευή για 14 περιοχές – Ο χάρτης της Πολιτικής Προστασίας

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο Παρασκευή (22/8) σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Επικινδυνότητας που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4) προβλέπεται αύριο σε:

  • Αττική
  • Κύθηρα
  • Βοιωτία
  • Φθιώτιδα
  • Φωκίδα
  • Μαγνησία
  • Κορινθία
  • Αργολίδα
  • Λακωνία
  • Εύβοια
  • Λάρισα
  • Αχαΐα
  • Αρκαδία
  • Χανιά

Οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι των παραπάνω περιοχών έχουν ήδη λάβει ενημέρωση, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας. Στόχος είναι η άμεση παρέμβαση σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, με τον κρατικό μηχανισμό να βρίσκεται σε επιφυλακή.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία απευθύνει ισχυρή σύσταση προς τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν φωτιά από αμέλεια. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται το κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που βγάζουν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα ή συσκευές συγκόλλησης, το άναμμα υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, αλλά και η ρίψη αναμμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται πως κατά την αντιπυρική περίοδο απαγορεύεται η καύση αγρών.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, καλείται να ενημερώσει άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας στον αριθμό 199. Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τις δασικές πυρκαγιές, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την επίσημη ιστοσελίδα της Πολιτικής Προστασίας, civilprotection.gov.gr.

