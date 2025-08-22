Πολιτική Προστασία: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα, Παρασκευή (22/08) στην Αττική και σε άλλες 5 περιφέρειες

Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας έχει τεθεί σήμερα, Παρασκευή 22 Αυγούστου 2025, όλος ο κρατικός μηχανισμός, με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη. Ο λόγος είναι ο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές της χώρας, όπου ο δείκτης επικινδυνότητας βρίσκεται στην κατηγορία 4.

Εκτός από τα καθιερωμένα σχέδια, λαμβάνονται και έκτακτα μέτρα, με διπλασιασμό περιπολιών και διασπορά δυνάμεων. Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες και προειδοποιεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, αποφεύγοντας ενέργειες που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά.

Σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει καθημερινά η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), πολύ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 4) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Θεσσαλίας : ΠΕ Λάρισας, ΠΕ Μαγνησίας

: ΠΕ Λάρισας, ΠΕ Μαγνησίας Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας : ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας

: ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας Περιφέρεια Αττικής (μαζί με τη νήσο Κύθηρα)

(μαζί με τη νήσο Κύθηρα) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας : ΠΕ Αχαΐας

: ΠΕ Αχαΐας Περιφέρεια Πελοποννήσου : ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Αρκαδίας

: ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Λακωνίας, ΠΕ Αρκαδίας Περιφέρεια Κρήτης: ΠΕ Χανίων



Για τις περιοχές αυτές εφαρμόζεται στο ακέραιο το επιχειρησιακό σχέδιο που ισχύει για δείκτη 4, με πρόσθετα μέτρα όπως:

εναέρια έμφορτη επιτήρηση,

μεταστάθμευση ελικοπτέρου με ομάδα δασοκομάντος στα Κύθηρα για όλη τη μέρα,

διασπορά στελεχών του επιτελείου για ενίσχυση των τοπικών δυνάμεων,

διπλασιασμός περιπολιών,

διασπορά μηχανημάτων έργου των Ενόπλων Δυνάμεων.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ήδη ενημερώσει όλες τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση τυχόν περιστατικών.

Ταυτόχρονα, απευθύνει ισχυρή σύσταση στους πολίτες να είναι προσεκτικοί και να αποφεύγουν δραστηριότητες που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, όπως:

κάψιμο ξερών χόρτων, κλαδιών και υπολειμμάτων καθαρισμού,

χρήση εργαλείων που προκαλούν σπινθήρες (π.χ. δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης),

χρήση υπαίθριων ψησταριών,

κάπνισμα μελισσών,

ρίψη αναμμένων τσιγάρων.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την αντιπυρική περίοδο ισχύει απαγόρευση καύσης αγρών. Σε περίπτωση που πολίτες αντιληφθούν πυρκαγιά, καλούνται να ειδοποιήσουν άμεσα την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό 199.

Για περισσότερες οδηγίες και πληροφορίες σχετικά με την αυτοπροστασία από τις δασικές πυρκαγιές, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας: civilprotection.gov.gr.