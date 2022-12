Ποινική δίωξη στον Παναγιώτη Δημητρά για εγκληματική οργάνωση

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε η Εισαγγελία της Κω σε βάρος του Παναγιώτη Δημητρά, διευθυντή του Ελληνικού Παρατηρητηρίου Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ). Η δίωξη αφορά σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και διευκόλυνση εισόδου παράνομων μεταναστών στη χώρα. Παράλληλα ασκήθηκε δίωξη και σε βάρος του Τόμι Όλσεν, ιδρυτή και διευθυντή της οργάνωσης Aegean Boat Report.

Συγκεκριμένα η Εισαγγελία της Κω, αξιοποιώντας σχετική δικογραφία του Λιμενικού Σώματος, αποδίδει στος δύο σοβαρές κατηγορίες για «συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό να παραλαμβάνει στοιχεία πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι επιχειρούν παράνομη είσοδο στην Ελλάδα, προκειμένου να διευκολύνει την παράνομη είσοδο και διαμονή αυτών, αποστέλλοντας στις αρχές τα πλήρη στοιχεία τους και το ακριβές σημείο εντοπισμού τους στη χώρα, προκειμένου οι τελευταίοι να υπαχθούν στις διαδικασίες ασύλου».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα αδικάματα αυτά τελούνταν από τον κ. Δημητρά «κατ’ επάγγελμα, καθώς από την υποδομή που έχει δημιουργήσει (δηλαδή τη λειτουργία της οργάνωσης Ελληνικό Παρατηρητήριο Συμφωνιών του Ελσίνκι) προκύπτει πρόθεση επανειλημμένης τέλεσης της πράξης και πορισμός εισοδήματος».

Η αντίδραση του ιδίου

Στην προσωπική του σελίδα στο facebook ο κ. Δημητράς κοινοποίησε κοινό δελτίο τύπου σχετικών φορέων με τίτλο: «Κυνήγι μάγισσας κατά των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε πλήρη ανατροπή της πραγματικότητας». Σε αυτήν αναφέρεται πως ευρωπαϊκοί και διεθνείς φορείς παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγράφουν συστηματικές και συνεχείς καταγγελίες σχετικά με pushbacks προσφύγων στα σύνορα της Ελλάδας. Αλλά αντί να διερευνώνται, οι άνθρωποι και οι οργανώσεις που τις καταγγέλλουν και απευθύνονται στους αρμόδιους φορείς βρίσκονται οι ίδιοι στο στόχαστρο και κατηγορούνται για ποινικές κατηγορίες.» Στο Δελτίο Τύπου υποστηρίζεται πως υφίσταται πρωτοφανής αναστροφή της πραγματικότητας και σε ένα πλαίσιο συστηματικής παραπληροφόρησης και προπαγάνδας.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι η ΜΚΟ Aegean Boat Report είχε αναδημοσιεύσει ένα fake news της Άγκυρας με βάση τα οποία η Ελλάδα στρατιωτικοποιεί τα ελληνικά νησιά. Και αυτή την ανάρτηση είχαν εκμεταλλευτεί τα τουρκικά ΜΜΕ.

Το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu είχε σημειώσει ότι η συγκριμένη ΜΚΟ επιβεβαιώνει : «την αντίθεση της Τουρκίας στη στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών στο Αιγαίο, λέγοντας ότι μια τέτοια κίνηση μπορεί να είναι “πρόκληση”.

A Norway-based NGO has supported Türkiye’s opposition to the militarization of Greek islands in the Aegean, saying such a move can be “provocation” https://t.co/HqWTRX7kMJ pic.twitter.com/diejNjYE6f

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) October 11, 2022