Πετράλωνα: Τρεις συλλήψεις για τον ξυλοδαρμό 17χρονου από εξωσχολικούς σε προαύλιο Λυκείου

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πετράλωνα: Τρεις συλλήψεις για τον ξυλοδαρμό 17χρονου από εξωσχολικούς σε προαύλιο Λυκείου

Θύμα επίθεσης από 4 εξωσχολικούς, μεταξύ των οποίων και δύο ανήλικοι, έπεσε ένας 17χρονος σε προαύλιου Λυκείου στα Πετράλωνα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 10:30, μια παρέα τεσσάρων νεαρών προσέγγισε τον 17χρονο εντός του σχολείου και του επιτέθηκαν σωματικά απειλώντας τον με αιχμηρό αντικείμενο. Το περιστατικό έληξε μετά από παρέμβαση των καθηγητών.

Ο 17χρονος, που τραυματίστηκε ελαφρά από την επίθεση, μετέβη συνοδεύομενος από την μητέρα το στο ΑΤ Ακρόπολης όπου κατονόμασε τρεις από τους τέσσερις δράστες της επίθεσης, ενώ κατέθεσε μήνυση.

Λίγη ώρα αργότερα αστυνομικοί της Ομάδας Δίας εντόπισαν και συνέλαβαν έναν 18χρονο και δύο 17χρονους, ενώ προσήχθη και η μητέρα ενός εκ των κατηγορουμένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Περίπου 1.000.000 Έλληνες πάσχουν από ημικρανία-Το 50% παραμένουν αδιάγνωστοι

Είναι καλό να πίνουμε γάλα χαμηλών λιπαρών; Η απάντηση που δίνει ειδικός του Harvard ίσως σας εκπλήξει

Σχολικά είδη: Δείτε πόσα χρήματα πρέπει να ξοδέψουν οι γονείς για τα παιδιά τους

Διαθέσιμη η νέα υπηρεσία ψηφιακής βεβαίωσης και συνυπογραφής εγγράφων στο gov.gr – Όλες οι λεπτομέρειες

Αστρονόμοι ανακάλυψαν επαναλαμβανόμενη έκρηξη ακτίνων γάμμα – «Δεν μοιάζει με καμία άλλη που έχουμε παρατηρήσει»

Microsoft: Νέα προβλήματα με τους δίσκους SSD στα Windows 11 – Τι φταίει
περισσότερα
16:17 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Φωτιά στην Αχαΐα: Νέο μήνυμα από το 112 – Εκκενώνεται η περιοχή Τούμπα

Εκκενώνεται και τρίτη περιοχή λόγω της φωτιάς, που μαίνεται στην Αχαΐα. Με μήνυμα που εστάλη π...
15:56 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Καταδίωξη στην Αττική: Στη φυλακή ο 20χρονος γιος επιχειρηματία – Τι υποστήριξε

Στη φυλακή οδηγείται, με τη σύμφωνη γνώμη Ανακρίτριας και Εισαγγελέα, ο 20χρονος γιος επιχειρη...
15:54 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Πειραιάς: Εξιτήριο για 21 τραυματίες και το ανήλικο παιδί μετά την πρόσκρουση τραμ σε λεωφορείο – Στο νοσοκομείο παραμένουν μια επιβάτιδα και ο ένας οδηγός 

Εξιτήριο έλαβαν το βράδυ της Τετάρτης 21 τραυματίες από τα νοσοκομεία Θριάσιο και ΚΑΤ, μετά το...
15:34 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι χωρίς όρους οι 3 πρώτοι αστυνομικοί για την «μαύρη τρύπα» άνω των 700.000 ευρώ

Ελεύθεροι χωρίς όρους αφέθηκαν οι τρεις πρώτοι αστυνομικοί που κλήθηκαν να δώσουν εξηγήσεις εν...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος