Πετράλωνα: Τρεις συλλήψεις για τον ξυλοδαρμό 17χρονου από εξωσχολικούς σε προαύλιο Λυκείου

Θύμα επίθεσης από 4 εξωσχολικούς, μεταξύ των οποίων και δύο ανήλικοι, έπεσε ένας 17χρονος σε προαύλιου Λυκείου στα Πετράλωνα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, περίπου στις 10:30, μια παρέα τεσσάρων νεαρών προσέγγισε τον 17χρονο εντός του σχολείου και του επιτέθηκαν σωματικά απειλώντας τον με αιχμηρό αντικείμενο. Το περιστατικό έληξε μετά από παρέμβαση των καθηγητών.

Ο 17χρονος, που τραυματίστηκε ελαφρά από την επίθεση, μετέβη συνοδεύομενος από την μητέρα το στο ΑΤ Ακρόπολης όπου κατονόμασε τρεις από τους τέσσερις δράστες της επίθεσης, ενώ κατέθεσε μήνυση.

Λίγη ώρα αργότερα αστυνομικοί της Ομάδας Δίας εντόπισαν και συνέλαβαν έναν 18χρονο και δύο 17χρονους, ενώ προσήχθη και η μητέρα ενός εκ των κατηγορουμένων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ