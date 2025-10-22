Περιστέρι: Οδηγός έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα – Παιδί εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο

Ακόμη ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, αυτή τη φορά το βράδυ της Τρίτης (21/10) στο Περιστέρι, όπου ένας οδηγός αυτοκινήτου έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα, το οποίο εκτινάχθηκε προς τα εμπρός, παρασύροντας μια γυναίκα και το μικρό παιδί της που περίμεναν να περάσουν τον δρόμο.

Σύμφωνα με το thriassio.gr, το περιστατικό συνέβη στην οδό Τζων Κέννεντυ, όταν ο οδηγός του κάμπριο αυτοκινήτου, ο οποίος φέρεται να ήταν υπό την επήρεια ουσιών, φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο του οχήματός του.

Όπως μεταδίδει το ίδιο Mέσο, το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα, το οποίο εκτινάχθηκε προς τα εμπρός, παρασύροντας μια γυναίκα και το μικρό παιδί της που περίμεναν να περάσουν τον δρόμο. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το 2χρονο παιδί εγκλωβίστηκε κάτω από το αυτοκίνητο, προκαλώντας πανικό στους περαστικούς.

Περαστικοί που βρίσκονταν στο σημείο αντέδρασαν άμεσα, ακινητοποιώντας τον οδηγό και παίρνοντάς του τα κλειδιά ώστε να μην επιχειρήσει να διαφύγει. Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.