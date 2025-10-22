Περιστέρι: Οδηγός έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα – Παιδί εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο

Enikos Newsroom

κοινωνία

Περιστέρι: Οδηγός έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα – Παιδί εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο

Ακόμη ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε, αυτή τη φορά το βράδυ της Τρίτης (21/10) στο Περιστέρι, όπου ένας οδηγός αυτοκινήτου έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα, το οποίο εκτινάχθηκε προς τα εμπρός, παρασύροντας μια γυναίκα και το μικρό παιδί της που περίμεναν να περάσουν τον δρόμο.

Σύμφωνα με το thriassio.gr, το περιστατικό συνέβη στην οδό Τζων Κέννεντυ, όταν ο οδηγός του κάμπριο αυτοκινήτου, ο οποίος φέρεται να ήταν υπό την επήρεια ουσιών, φαίνεται πως έχασε τον έλεγχο του οχήματός του.

Όπως μεταδίδει το ίδιο Mέσο, το αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα, το οποίο εκτινάχθηκε προς τα εμπρός, παρασύροντας μια γυναίκα και το μικρό παιδί της που περίμεναν να περάσουν τον δρόμο. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το 2χρονο παιδί εγκλωβίστηκε κάτω από το αυτοκίνητο, προκαλώντας πανικό στους περαστικούς.

Περαστικοί που βρίσκονταν στο σημείο αντέδρασαν άμεσα, ακινητοποιώντας τον οδηγό και παίρνοντάς του τα κλειδιά ώστε να μην επιχειρήσει να διαφύγει. Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Υγιές έντερο: Ειδικός του Harvard αποκαλύπτει την καθημερινή του checklist

Καρκίνος του μαστού: Νέα επιστημονικά δεδομένα τροποποιούν τα θεραπευτικά πρωτόκολλα

Συνταξιοδότηση: Είναι οριστικό – Δεν αλλάζουν τα όρια συνταξιοδότησης

Μητρώο Εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ: Μέχρι τι ώρα μπορείτε να υποβάλετε σήμερα αίτηση

Αν χρησιμοποιείτε το WhatsApp διάγραψτε κάθε επέκταση Chrome αυτής της λίστας

Η δυσοίωνη προφητεία του Νοστράδαμου για το τέλος του 2025 που δεν προμηνύει τίποτα καλό
περισσότερα
10:54 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις – 37 συλλήψεις

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται σε εξέλιξη σε αρκετές περιοχές της χώρας. Η ...
10:28 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Καταγγελία Πάνου Ρούτσι: «Αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες και φιμέ τζάμια προσπάθησε να με παρασύρει»

«Μάλλον τους ενόχλησα πολύ» είπε ο Πάνος Ρούτσι σχετικά με την τροπολογία που ψηφίζεται σήμερα...
10:22 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Ηράκλειο: «Μπαμπά, σταμάτα σε παρακαλώ» – 34χρονος ξυλοκόπησε άγρια την σύντροφό του επειδή δεν του έδωσε χρήματα για να αγοράσει αλκοόλ 

Σοκ προκαλεί η νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε στο Ηράκλειο, όπου ένας 32χρο...
09:31 , Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: 52χρονος ζητούσε από 9χρονο να του στείλει φωτογραφίες με το εσώρουχο

Δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα, ο οποίος εμπλέκεται σε υπόθεση κατάχρησης ανηλίκων, σχηματίστη...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς