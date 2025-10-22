Συνέδριο «Cyber Greece 2025»- Νίκος Χατζηνικολάου: Είναι σημαντικό να συζητήσουμε κάθε πτυχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Τις εργασίες του 5ου Συνεδρίου Cyber ​​Greece, της κορυφαίας οργάνωσης για την ψηφιακή Ελλάδα και την κυβερνοασφάλεια, που συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, άνοιξε πριν λίγο ο εκδότης της Realnews και Πρόεδρος της ΕΙΗΕΑ, Νίκος Χατζηνικολάου.

Της Δήμητρας Πανανού

Ο κ. Χατζηνικολάου αφού καλωσόρισε τους υψηλούς παρευρισκόμενους σημείωσε ότι «εδώ και περίπου έναν χρόνο κάθε συνέδριο που …σέβεται τον εαυτό του, πρέπει να έχει και τη λέξη AI (Artificial Intelligence). Όχι δεν είναι μόνο μόδα, είναι και η πραγματική σπουδή να πρωταγωνιστήσει στον δημόσιο διάλογο η Τεχνητή Νοημοσύνη διότι μη γελιόμαστε, γνωρίζουμε πολύ λίγα και πολύ λίγα κατανοούμε σε βάθος σε σχέση με το πώς προδιαγράφεται το μέλλον μας υπό την καταλυτική επίδραση της. Τεχνητής Νοημοσύνης. Είναι ανάγκη, λοιπόν, να συζητήσουμε κάθε πτυχή μιας τεχνολογικής εξέλιξης, η οποία αυτή τη στιγμή δείχνει να μας ξεπερνά. Να ξεπερνάει δηλαδή τους δημιουργούς της, όλους εμάς».

Τόνισε, τα ερωτήματα, τα πρακτικά και ηθικά, σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και της κοινωνικής θέσης, είναι τεράστια και τα περισσότερα αναπάντητα. «Εμείς στο Cyber ​​Greece, ένα συνέδριο που μετρά 5 χρόνια συνεχούς συστηματικής ενασχόλησης με θέματα ΙΤ και κυβερνοασφάλειας, επικεντρωνόμαστε σήμερα στο τι θα φέρει το μέλλον που διαμορφώνεται από την τεχνητή νοημοσύνη, δίνοντας έμφαση στον τομέα της ασφάλειας από κάθε πλευρά. Διότι αδιαμφισβήτητα το μεγαλύτερο κεφάλαιο στον δημόσιο διάλογο για την τεχνητή νοημοσύνη αφορά στους κινδύνους», σχολίασε.

Και συνέχισε: «Κάθε είδους κινδύνους: από τις θέσεις εργασίας έως τα θέματα εθνικής ασφάλειας και από τα deep fake news έως την εκλογική νοθεία. Όλοι που μετέχετε φέτος στις εργασίες του φετινού συνεδρίου θα προσθέσετε σ’ αυτόν τον διάλογο της εξειδικευμένης γνώσης και της εμπειρίας σας και τα συμπεράσματα που θα εξακολουθήσουν να είναι σίγουρα σημαντικά».

Για το 2025 το Cyber ​​Greece εστιάζει στο «The Future Powered by AI» και την τεχνητή νοημοσύνη και πώς αυτή επαναπροσδιορίζει τη λειτουργία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα από την Εκπαίδευση έως την αγορά και από την Υγεία έως την ασφάλεια στον ψηφιακό κόσμο.

Το Συνέδριο φέρνει κοντά Leaders και Experts, επιχειρήσεις και θεσμικούς φορείς, σε ένα νέο διαδραστικό και δυναμικό πλαίσιο διεξαγωγής. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν κορυφαία ειδικούς με δυνατότητα παρέμβασης, να συμμετάσχουν σε διαδραστικά εργαστήρια και να ενημερωθούν για τις τελευταίες, όπως νέες τεχνολογικές λύσεις, εφαρμογές AI στην κυβερνοασφάλεια, κανονιστικό πλαίσιο – οδηγία NIS2 κ.α.

Απευθυνόμενος σε C-Level στελέχη, CISOs, CIOs και του επαγγελματίες κλάδου, το Συνέδριο προσφέρει μοναδικές υπηρεσίες networking και ανταλλαγής γνώσεων. Ελάτε να διαμορφώσουμε μαζί το μέλλον της κυβερνοασφάλειας, αξιοποιώντας τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης!

Πλατινένιος χορηγός του Συνεδρίου είναι η inDigital . Χρυσοί χορηγοί η Εθνική Τράπεζα, η Odyssey cybersecurity , η Netcompany , η Cognyte Luminar , η Bright diadikasia Business Solutions . Ασημένιοι χορηγοί η Huawei . Χορηγοί οι: αδμηε, Cosmote , Olympios , Dimitriadis / Vitoros Law Firm . Το Συνέδριο γίνεται με την υποστήριξη της ΕΥΔΑΠ.