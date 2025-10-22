Πειραιάς: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά με «βιτρίνα» ένα φανοποιείο – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Κύκλωμα που διακινούσε ναρκωτικά στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, χρησιμοποιώντας ως «βιτρίνα» ένα συνεργείο – φανοποιείο μοτοσικλετών, εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, προχώρησαν στη σύλληψη τριών μελών της οργάνωσης, ενώ κατέσχεσαν πάνω από 3,8 κιλά κοκαΐνης, τυφέκιο και φυσίγγια.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., οι τρεις συλληφθέντες είναι Έλληνες, μέλη της οργάνωσης και ηλικίας 49,46 και 40 ετών. Στο πλαίσιο των ερευνών, συνελήφθη επιπλέον και 22χρονος Έλληνας, ο οποίος κατελήφθη σε περιοχή του Πειραιά να κατέχει συσκευασία με κοκαΐνη, μεικτού βάρους 48 γραμμαρίων, την οποία είχε προμηθευτεί νωρίτερα απ’ τον 40χρονο συγκατηγορούμενό του.

Ο ρόλος των μελών του κυκλώματος

Προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από κατάλληλες εξακριβώσεις – διασταυρώσεις και δημιουργία προφίλ των εμπλεκομένων (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση, καθώς και ο ρόλος τους στην οργάνωση:

Ο 40χρονος, δρούσε ως κατευθύνων την οργάνωση, ενώ είχε αναλάβει και τον συντονισμό των ενεργειών των υπολοίπων μελών, την ανεύρεση προμηθευτών και πελατών, την παραλαβή και φύλαξη των κερδών, καθώς και την επανατυποποίηση και διακίνηση των ναρκωτικών.

Ο 49χρονος, ήταν υπεύθυνος για την παραχώρηση του χώρου για την αποθήκευση και απόκρυψη των όπλων, των ναρκωτικών και των κερδών (καβάτζα), χρησιμοποιώντας ως προκάλυμμα συνεργείο-φανοποιείο μοτοσικλετών, καθώς και την οικία του, ενώ

ο 46χρονος, είχε αναλάβει τη φύλαξη και τη μεταφορά των ναρκωτικών, καθώς και κατά περίπτωση τη διακίνησή τους.

Σε σωματική έρευνα, καθώς και έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία και συνεργείο – φανοποιείο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

3 κιλά και 870,5 γραμμάρια κοκαΐνης,

845,4 γραμμάρια κάνναβης,

5 ναρκωτικά δισκία «ECSTASY»,

αεροβόλο τυφέκιο,

49 φυσίγγια,

γκλόπ,

2 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα,

1 μοτοσικλέτα,

6.560 ευρώ,

4 κινητά τηλέφωνα,

2 ασύρματες κάμερες και

χρηματοκιβώτιο με 3 κλειδιά.



Σημειώνεται ότι, ένας απ’ τους κατηγορούμενους έχει συλληφθεί στο παρελθόν –μεταξύ άλλων- για εγκληματική οργάνωση και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ σε βάρος του έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Οι συλληφθέντες, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.