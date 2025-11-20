Πάτρα: Στο νοσοκομείο 18χρονος ύστερα από άγριο ξυλοδαρμό – Αρνήθηκε να αποκαλύψει ποιοι τον χτύπησαν

Συναγερμός σήμανε στην Αστυνομία της Πάτρας μετά από καταγγελία για άγριο ξυλοδαρμό 18χρονου, ο οποίος διακομίστηκε με βαριά χτυπήματα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.

Παρά την κατάστασή του, ο νεαρός αρνήθηκε να αποκαλύψει τους δράστες με την Αστυνομία να συνεχίζει τις έρευνες για την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του the best, το άτομο που ειδοποίησε την Άμεση Δράση ανέφερε, ότι ο ξυλοδαρμός σημειώθηκε αργά τη νύχτα. Ωστόσο, όταν ρωτήθηκε για το ακριβές σημείο του επεισοδίου, έδινε συνεχώς διαφορετικές τοποθεσίες, δυσκολεύοντας τις έρευνες των αστυνομικών.

Ο 18χρονος αρνήθηκε να αποκαλύψει ποιοι τον χτύπησαν

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι του 18χρονου διαπίστωσαν ότι έφερε βαριά χτυπήματα σε διάφορα σημεία του σώματός του. Παρά την κατάστασή του, ο νεαρός αρνήθηκε να αποκαλύψει ποιοι τον χτύπησαν και δεν έδωσε περισσότερα στοιχεία για το περιστατικό.

Ο 18χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου, όπου και νοσηλεύεται.

Η Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για να εντοπίσει τις συνθήκες και τους δράστες του ξυλοδαρμού.