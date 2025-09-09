Πάτρα: Άγρια επίθεση σε 15χρονο σε πλατεία – Δικογραφία σε βάρος «5», ανάμεσά τους και ανήλικοι

Enikos Newsroom

κοινωνία

ληστεία ανήλικοι

Θύμα άγριας επίθεσης από ομάδα νεαρών ατόμων, ανάμεσά τους και ανήλικοι, έπεσε ένας 15χρονος το βράδυ της Δευτέρας (8/9) σε πλατεία της Πάτρας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, όπως μεταδίδει το pelop.gr, πέντε ανήλικοι και νεαροί επιτέθηκαν στον 15χρονο, χτυπώντας τον στο κεφάλι και στα άκρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Ευτυχώς, ότι η υγεία του εφήβου δεν διατρέχει κίνδυνο.

Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών σχημάτισε δικογραφία για σωματική βλάβη σε βάρος αδυνάμων ατόμων, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη εκτεταμένη έρευνα για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και προβληματισμό στην τοπική κοινωνία.

16:47 , Τρίτη 09 Σεπτεμβρίου 2025

