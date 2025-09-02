Παραδόθηκαν 5 νέα υπερσύγχρονα περιπολικά στο Λιμενικό Σώμα – Οι δηλώσεις Μητσοτάκη και Κικίλια

Σαφές μήνυμα στήριξης στο Λιμενικό Σώμα και την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία, έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την τελετή παράδοσης των πέντε νέων υπερσύγχρονων περιπολικών σκαφών που έλαβε χώρα σε ειδική εκδήλωση στο υπουργείο Ναυτιλίας.

Σημειώνεται ότι από τα πέντε νέα υπερσύγχρονα ταχύπλοα περιπολικά σκάφη τα τρία παραδόθηκαν στις λιμενικές αρχές Τήνου Κω και Σάμου και τα άλλα δύο θα παραδοθούν στη Χίο και το Ηράκλειο. Υπάρχει δικαίωμα προαίρεσης για την απόκτηση έως και πέντε ακόμη όμοιων, συνολικού προϋπολογισμού 17 εκατ. ευρώ (3,4 εκατ. ανά σκάφος, χωρίς ΦΠΑ). Τα σκάφη χρηματοδοτήθηκαν από το πρόγραμμα «ΤΑΜΕΥ 2021-2027» και ναυπηγήθηκαν στο Teijo της Φινλανδίας από την εταιρεία Marine Alutech Oy Ab, σύμφωνα με προδιαγραφές που εκπονήθηκαν από στελέχη του Λιμενικού Σώματος.

Τα νέα σκάφη του Λιμενικού έχουν μήκος 19,5 μ., πλάτος 5,1 μ. και βύθισμα 0,8 μ., διαθέτουν μέγιστη ταχύτητα άνω των 50 κόμβων και επιχειρησιακή ταχύτητα άνω των 32 κόμβων, με ακτίνα δράσης 360 ναυτικών μιλίων. Είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο, με υπερκατασκευή από σύνθετα υλικά, και έχουν πλήρη επιχειρησιακή ικανότητα σε καιρικές συνθήκες Douglas 4, ενώ αντέχουν έως και Douglas 7, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει δύο μηχανές MAN με υδροπροωθητήρες Kongsberg, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος Kohler, σύγχρονα συστήματα επικοινωνιών, ραντάρ, κάμερες ημέρας/νύχτας, ηλεκτρονικούς χάρτες και εξοπλισμό διάσωσης. Διαθέτουν αντιβαλλιστική προστασία, τηλεχειριζόμενο σταθμό οπλισμού της ισπανικής Escribano για πυροβόλα 7,62 ή 12,7 χιλ., δυνατότητα ενδιαίτησης εξαμελούς πληρώματος και μεταφοράς έως 40 ατόμων.

Η παράδοση των πέντε σκαφών ολοκληρώθηκε στο πλαίσιο της Σύμβασης Τ49/2023, που υπογράφηκε την 1η Νοεμβρίου 2023 μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της Marine Alutech Oy Ab.

Μητσοτάκης: Στήριξη στο Λιμενικό και στα ελληνικά ναυπηγεία

«Tα νέα αυτά περιπολικά σκάφη σίγουρα θα ενισχύσουν, κ. Υπουργέ, κ. Αρχηγέ, τις δυνατότητές μας να διατηρούμε τις ροές σε ελεγχόμενα επίπεδα», δήλωσε ο πρωθυπουργός ενώ εξέφρασε την ευχή τα επόμενα μεγάλα προγράμματα του Λιμενικού Σώματος -και γιατί όχι και του Πολεμικού Ναυτικού- να περιλαμβάνουν πιο ενεργή συμμετοχή των ελληνικών ναυπηγείων.

«Τα ναυπηγεία μας απέκτησαν ξανά ζωή τα τελευταία χρόνια χάρη στις πρωτοβουλίες αυτής της κυβέρνησης και τα ενθαρρύνουμε να μπουν δυναμικά στις διαγωνιστικές διαδικασίες που θα δρομολογηθούν το επόμενο διάστημα», σημείωσε.

Είπε ότι η παραλαβή τους «είναι πολλά περισσότερα από μια πρωτοβουλία αναβάθμισης του στόλου» καθώς «αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος ενίσχυσης των μέσων του Λιμενικού και σηματοδοτούν τη διαρκή μας δέσμευση να διατηρούμε τα ελληνικά νερά ασφαλή, απλώνοντας τη νομιμότητα σε όλη την έκταση».

Αναφερόμενος στο μεταναστευτικό, ο πρωθυπουργός εξήρε τον ρόλο των στελεχών του Λιμενικού στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, τονίζοντας ότι «δίνουν καθημερινές μάχες».

Παράλληλα, κάλεσε «να κρατήσουν κλειστά τα αυτιά τους στην κριτική κάποιων που, από την άνεση του σαλονιού τους, κατηγορούν ανεύθυνα αυτούς που παλεύουν στα κύματα, στοχοποιώντας όσους τιμούν με αυταπάρνηση την αποστολή τους, τον όρκο τους και το εθνόσημο που φορούν, αναπαράγοντας την προπαγάνδα των διακινητών».

«Η δική σας δράση έρχεται να επιβεβαιώσει το ακριβώς αντίθετο», κατέληξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στα στελέχη του Σώματος.

Αναφερόμενος στις παράνομες μεταναστευτικές αφίξεις είπε ότι παρουσίασαν μείωση, παρά τις αυξημένες πιέσεις στα νότια θαλάσσια σύνορα της χώρας.

«Φέτος καταγράφεται μια σημαντική μείωση στις συνολικές παράνομες αφίξεις, παρά τα παιχνίδια που ορισμένοι παίζουν στις πλάτες απελπισμένων ανθρώπων», τόνισε ο πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, το πρώτο οκτάμηνο του 2025 η κάμψη φθάνει το 7,5% σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι, ενώ ειδικά στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου – που αποτέλεσαν επίκεντρο της παράνομης διακίνησης – η μείωση ξεπερνά το 42%.

Αναφερόμενος στις αφίξεις από τη Λιβύη, επισήμανε ότι αρχικά ήταν αυξημένες, ωστόσο η αποφασιστική πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναστείλει προσωρινά τις διαδικασίες ασύλου λειτούργησε ως «σημείο καμπής» στην αντιμετώπιση του φαινομένου.

Κικίλιας: Ανοίγει ο δρόμος ώστε η ναυπήγηση νέων πλοίων του Λιμενικού να μπορεί να πραγματοποιείται και σε ελληνικά ναυπηγεία

Για πρώτη φορά ανοίγει ο δρόμος ώστε η ναυπήγηση νέων πλοίων του Λιμενικού Σώματος να μπορεί να πραγματοποιείται και σε ελληνικά ναυπηγεία, με πλήρη σεβασμό στη νομιμότητα και τη διαφάνεια είπε από την πλευρά του ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας.

Είπε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να δοθεί η δυνατότητα και στους Έλληνες ναυπηγούς και στα ελληνικά ναυπηγεία να συμμετάσχουν με αξιώσεις στους διεθνείς διαγωνισμούς που θα προκηρυχθούν, χωρίς αποκλεισμούς.

Ανέφερε ότι το «ΑΙΓΙΣ 2» περιλαμβάνει δύο μεγάλα πλοία ανοιχτής θαλάσσης άνω των 80 μέτρων με ελικοδρόμια, νέα παράκτια περιπολικά και καταδιωκτικά υψηλών ταχυτήτων, drones, μη επανδρωμένα υποβρύχια και ένα νέο υπερσύγχρονο κέντρο επιχειρήσεων (“War Room”) με αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι διαγωνιστικές διαδικασίες θα ξεκινήσουν μέσα στους επόμενους πέντε μήνες, ενώ η παραλαβή των πρώτων μέσων αναμένεται σε 15-18 μήνες.

«Είναι ένα φιλόδοξο πρόγραμμα, αλλά με πλήρη σεβασμό σε κάθε ευρώ, είτε προέρχεται από ευρωπαϊκούς είτε από εθνικούς πόρους», τόνισε ο υπουργός.

Ο κ.Κικίλιας έκανε ειδική μνεία στους πρώην υπουργούς Ιωάννη Πλακιωτάκη και Χρήστο Στυλιανίδη, καθώς και στους επίτιμους Αρχηγούς του Λιμενικού, Ναυάρχους Θεόδωρο Κλιάρη και Γεώργιο Αλεξανδράκη, για την καθοριστική συμβολή τους.

Τόνισε ότι «η κυβέρνηση, υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στηρίζει με συνέπεια τον ρόλο του Λιμενικού στην προστασία των θαλάσσιων συνόρων και στη στήριξη των νησιωτών» ενώ επεσήμανε ότι τα νέα σκάφη θα διατεθούν στις Λιμενικές Αρχές Τήνου, Σάμου, Κω, Χίου και Ηρακλείου, ενισχύοντας τις καθημερινές επιχειρήσεις διάσωσης και επιτήρησης.