ΟΕΝΓΕ – ΠΟΕΔΗΝ: Στην αυριανή 24ωρη απεργία συμμετέχουν γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία

Γιατροί και εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία συμμετέχουν στην αυριανή 24ωρη πανελλαδική απεργία που έχουν προκηρύξει η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ, ενάντια «στα απαράδεκτα αντεργατικά μέτρα που επιτρέπουν την 13ωρη εργασία» και απαιτούν την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου.

Η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) σε ανακοίνωσή της κάνει λόγο για νομοσχέδιο «έκτρωμα» που «σφραγίζει τον εργασιακό μεσαίωνα που έχει επιβληθεί με δεκάδες, ψηφισμένους από όλες τις κυβερνήσεις, αντεργατικούς νόμους».

Ειδικά στον τομέα της Υγείας, σύμφωνα με την ΟΕΝΓΕ, «οι υπερωρίες και οι εφημερίες είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, και αποτελούν πάγιο μηχανισμό κάλυψης μόνιμων αναγκών και διαχρονικών ελλείψεων παρά τον δήθεν έκτακτο χαρακτήρα τους».

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) αναφέρει ότι «το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, βρίσκεται στα όρια των αντοχών τους εξαιτίας των σοβαρών ελλείψεων προσωπικού. Οι ασθενείς ταλαιπωρούνται και το υγειονομικό προσωπικό σε συνθήκες εργασιακής εξάντλησης, προσπαθεί να παρέχει ασφαλείς υπηρεσίες».

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, «το ισοζύγιο προσλήψεων αποχωρήσεων είναι αρνητικό (3.000 λιγότεροι στα Νοσοκομεία από 1.1.2023 έως σήμερα) καθότι οι προσλήψεις μόνιμων και επικουρικών υπαλλήλων δεν καλύπτουν το κύμα μαζικών αποχωρήσεων και την ανακύκλωση του ιδίου προσωπικού αφού συμβασιούχοι εργαζόμενοι συμμετέχουν σε νέους διαγωνισμούς και καταλαμβάνουν θέσεις μονίμων στα ίδια ή άλλα Νοσοκομεία».

Πηγή: ΑΠΕ

