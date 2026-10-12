Νεμέα: Στάχτη και αποκαΐδια έγινε καφετέρια όπου ξέσπασε φωτιά – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

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Στις φλόγες τυλίχθηκε καφετέρια στο κέντρο της Νεμέας, τα ξημερώματα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου 2026, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να καταγράψει εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου μεταξύ 03:30 και 04:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας, προκαλώντας κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Νεμέας με πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της.

Ευτυχώς, η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε καταστήματα και κατοικίες.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το αρμόδιο Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕΕ) της Πυροσβεστικής, το οποίο διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.