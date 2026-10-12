Νεμέα: Στάχτη και αποκαΐδια έγινε καφετέρια όπου ξέσπασε φωτιά – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Μια καφετέρια στο κέντρο της Νεμέας τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου 2026, με αποτέλεσμα να υποστεί εκτεταμένες υλικές ζημιές. Το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Νεμέας επενέβη για την κατάσβεση, ενώ το αρμόδιο Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕΕ) διερευνά τις συνθήκες εκδήλωσης της φωτιάς.

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Κόρινθος/φωτιά σε καφετέρια
Πηγή: Korinthow TV
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στις φλόγες τυλίχθηκε καφετέρια στο κέντρο της Νεμέας, τα ξημερώματα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου 2026, με αποτέλεσμα η επιχείρηση, να καταγράψει εκτεταμένες υλικές ζημιές.
  • Στο σημείο έσπευσαν οχήματα του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Νεμέας για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία ευτυχώς, δεν επεκτάθηκε σε καταστήματα και κατοικίες.
  • Την υπόθεση έχει αναλάβει το αρμόδιο Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕΕ) της Πυροσβεστικής, το οποίο διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στις φλόγες τυλίχθηκε καφετέρια στο κέντρο της Νεμέας, τα ξημερώματα της Δευτέρας 12 Οκτωβρίου 2026, με αποτέλεσμα η επιχείρηση να καταγράψει εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε περίπου μεταξύ 03:30 και 04:00 τα ξημερώματα της Δευτέρας, προκαλώντας κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Νεμέας με πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της.

Ευτυχώς, η πυρκαγιά δεν επεκτάθηκε σε καταστήματα και κατοικίες.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το αρμόδιο Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕΕ) της Πυροσβεστικής, το οποίο διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

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