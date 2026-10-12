Θεσσαλονίκη: Στα «πράσα» 38χρονη και 19χρονος για απόπειρα απάτης με πρόσχημα την Εφορία

Δύο άτομα, μία 38χρονη και ένας 19χρονος, συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης, καθώς επιχείρησαν να εξαπατήσουν μία 62χρονη, προσποιούμενοι λογιστές για δήθεν πρόστιμο από την Εφορία. Η 62χρονη αντιλήφθηκε την απάτη, ειδοποίησε την Αστυνομία και οδήγησε στη σύλληψη των δραστών, ενώ η 38χρονη φέρεται να εμπλέκεται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επ’ αυτοφώρω συνελήφθησαν χθες το απόγευμα δύο άτομα, μία 38χρονη κι ένας 19χρονος, στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης.
  • Είχε προηγηθεί τηλεφώνημα της 38χρονης προς το υποψήφιο θύμα, όπου, προσποιούμενη τη λογίστρια, ζήτησε από τη γυναίκα να συγκεντρώσει μετρητά. Η 62χρονη αντιλήφθηκε την απάτη και ενημέρωσε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.
  • Αστυνομικοί συνόδευσαν την 62χρονη σε προκαθορισμένο σημείο συνάντησης, όπου οι δράστες, συνελήφθησαν εντός Ι.Χ. αυτοκινήτου. Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε τη φερόμενη εμπλοκή της 38χρονης σε τουλάχιστον δύο ακόμη παρόμοιες υποθέσεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Επ’ αυτοφώρω συνελήφθησαν το απόγευμα της Κυριακής (11/10) δύο άτομα, μία 38χρονη κι ένας 19χρονος, στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης, καθώς φαίνεται πως επιχείρησαν να εξαπατήσουν 62χρονη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, είχε προηγηθεί τηλεφώνημα της 38χρονης προς το υποψήφιο θύμα, όπου, προσποιούμενη τη λογίστρια, ζήτησε από τη γυναίκα να συγκεντρώσει μετρητά και πολύτιμα αντικείμενα, προκειμένου να αποφύγει δήθεν πρόστιμο από την Εφορία.

Η 62χρονη αντιλήφθηκε την απάτη και ενημέρωσε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως. Αστυνομικοί την συνόδευσαν σε προκαθορισμένο σημείο συνάντησης, όπου προσήλθε η γυναίκα για να παραδώσει δήθεν στους δράστες 4.500 ευρώ σε μετρητά και δέκα χρυσές λίρες.

Τα δύο άτομα συνελήφθησαν εντός Ι.Χ. αυτοκινήτου, όπου ανέμεναν την 62χρονη, παρά την προσπάθειά τους να διαφύγουν μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία των αστυνομικών.

Η αστυνομική έρευνα αποκάλυψε τη φερόμενη εμπλοκή της 38χρονης σε τουλάχιστον δύο ακόμη παρόμοιες υποθέσεις- μία στις Συκιές και η άλλη στον ‘Αγιο Αθανάσιο.

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