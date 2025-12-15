Νέα σύλληψη στο «Ελ. Βενιζέλος» για ναρκωτικά – Χειροπέδες σε 23χρονο που είχε 18,5 κιλά κάνναβης στη βαλίτσα του

Νέα σύλληψη στο «Ελ. Βενιζέλος» για ναρκωτικά – Χειροπέδες σε 23χρονο που είχε 18,5 κιλά κάνναβης στη βαλίτσα του

Συνελήφθη το πρωί της Δευτέρας στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» ένας 23χρονος αλλοδαπός μέλος διεθνούς σπείρας, που είχε πάνω από 18,5 κιλά κάνναβης στη βαλίτσα του.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος απετράπη η εισαγωγή και περαιτέρω διάθεση στη Χώρα μας ποσότητας κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK) άνω των 18,5 κιλών. Για την υπόθεση, συνελήφθη 23χρονος αλλοδαπός, ο οποίος κατηγορείται ότι, ως μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, εισήγαγε τα ναρκωτικά μέσω του Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος».

Η εγκληματική δράση του 23χρονου αποκαλύφθηκε έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων που περιήλθαν από την Homeland Security Investigations (HSI) της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα.

Ακολούθησαν εξακριβώσεις, διασταυρώσεις και ανάλυση στοιχείων καθώς και δημιουργία προφίλ (profiling), που οδήγησαν στον εντοπισμό του 23χρονου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα Αθηνών, οι οποίοι τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν πρωινές ώρες σήμερα, Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025, κατά την άφιξή του από χώρα του εξωτερικού.

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην αποσκευή του, εντοπίστηκαν επιμελώς κρυμμένα 18 κιλά και 700 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK), τα οποία προορίζονταν για περαιτέρω διακίνηση. Επιπλέον, βρέθηκε κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Υπενθυμίζεται ότι το απόγευμα της Κυριακής 14 Δεκεμβρίου 2025, συνελήφθη στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» 21χρονος αλλοδαπός, μέλος διεθνούς εγκληματικής ομάδας, με περισσότερα από 18 κιλά ναρκωτικών στη βαλίτσα του.

