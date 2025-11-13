Ναύπλιο: Κατέληξε ο ηλικιωμένος που έπεσε από μπαλκόνι

Υπέκυψε στα τραύματά του ο 71χρονος που έπεσε από μπαλκόνι πολυκατοικίας την Τετάρτη 12/11 το μεσημέρι στο Ναύπλιο.

Ο άτυχος ηλικιωμένος μεταφέρθηκε αρχικά με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Ναυπλίου, ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του αποφασίστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας argolikeseidhseis.gr, δυστυχώς, ο 71χρονος κατέληξε στη διαδρομή, στο ύψος της Κορίνθου.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Εφέσου, όταν ο ηλικιωμένος, κάτω από άγνωστες ακόμα συνθήκες, έπεσε από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου. Περίοικοι αντιλήφθηκαν τι συνέβη και ενημέρωσαν τόσο την αστυνομία όσο και το ΕΚΑΒ.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αργολίδας.