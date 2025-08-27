Μοναδικό θέαμα στο Ναύπλιο: Φλαμίνγκο σε εντυπωσιακές πτήσεις – ΦΩΤΟ

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

φλαμίνγκο
ΦΛΑΜΙΝΓΚΟ

Εντυπωσιακό θέαμα χάρισαν σαράντα φλαμίνγκο στον Αργολικό κόλπο, προσελκύοντας τα βλέμματα κατοίκων και επισκεπτών. Τα κομψά πτηνά κατέφθασαν γαλήνια στα ρηχά νερά του Υδροβιότοπου, μεταξύ Ναυπλίου και Νέας Κίου για να ξεκουραστούν και να τραφούν, δημιουργώντας εικόνες μοναδικής ομορφιάς.

Τα μακριά τους, πόδια μοιάζουν με ευπαθή καλάμια, οι λεπτοί τους λαιμοί κάποιες φορές χαμηλώνουν για να δοκιμάσουν τα κρυφά πλούτη των υγρών βιοτόπων.

Όπως αναφέρεται στις argolikeseidihseis.gr, η σιωπή τους διακόπτεται μόνο από το ήρεμο φύσημα του ανέμου και το θορυβώδες τραγούδι των πουλιών, που υποκλίνονται στην παρουσία αυτών των βασιλέων των υγρών εκτάσεων.

Αυτή η ομάδα των φλαμίνγκο δεν είναι απλά μια σπάνια εικόνα. Είναι μαρτυρία της οικολογικής αξίας αυτού του μοναδικού καταφυγίου, ενός ζωντανού πολιτισμού που αναδεικνύει την ομορφιά και την ησυχία της Αργολίδας πέρα από τα ιστορικά της μνημεία.

Μια στιγμή απαλής μεγαλοπρέπειας, που υπενθυμίζει ότι τα πιο εκπληκτικά θαύματα συχνά βρίσκονται στις ήσυχες γωνιές του φυσικού κόσμου.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φούσκωμα τη νύχτα: Γιατί συμβαίνει και πώς να το αντιμετωπίσουμε, σύμφωνα με το Cleveland Clinic

Δεν υπάρχει απειλή από τον μύκητα Aspergillus στον «Άγιο Σάββα», σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Υγείας

Κουρέτας για ευλογιά αιγοπροβάτων: Καλεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να υιοθετήσει το μοντέλο του μοριακο...

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση των επισκεπτών μουσείων κατά 11,7% τον Απρίλιο

Το αναδιπλούμενο iPhone έρχεται το 2026 με 4 κάμερες, Touch ID και πολλά άλλα

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
01:00 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Παλαιό Φάληρο: Ξυλοκόπησαν άγρια διανομέα και τον λήστεψαν – «Τρέχανε τα αίματα – Ζω από τύχη»

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε ένας διανομέας όταν δέχθηκε επίθεση μέσα σε διαμέρισμα στο Παλαιό...
00:15 , Τετάρτη 27 Αυγούστου 2025

Καιρός: Τοπικές μπόρες και ενισχυμένοι άνεμοι την Τετάρτη – Παραμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες

Γενικά αίθριος αναμένεται να είναι ο καιρός, την Τετάρτη (27/8), με λίγες τοπικές νεφώσεις τις...
22:50 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Γυναικοκτονία στον Βόλο: Η προκλητική απολογία του 40χρονου και οι νέες αποκαλύψεις – Δεν κατάφεραν να πάνε στην κηδεία της 36χρονης τα 4 παιδιά της

Την ώρα που ο 40χρονος απολογείτο για την δολοφονία της συζύγου του στον Βόλο, φίλοι και συγγε...
22:07 , Τρίτη 26 Αυγούστου 2025

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 26/8/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Έγινε η κλήρωση με αριθμό 2954 του ΤΖΟΚΕΡ το βράδυ της Τρίτης (26/8). Οι τυχεροί αριθμοί που α...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο