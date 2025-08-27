Μοναδικό θέαμα στο Ναύπλιο: Φλαμίνγκο σε εντυπωσιακές πτήσεις – ΦΩΤΟ

Εντυπωσιακό θέαμα χάρισαν σαράντα φλαμίνγκο στον Αργολικό κόλπο, προσελκύοντας τα βλέμματα κατοίκων και επισκεπτών. Τα κομψά πτηνά κατέφθασαν γαλήνια στα ρηχά νερά του Υδροβιότοπου, μεταξύ Ναυπλίου και Νέας Κίου για να ξεκουραστούν και να τραφούν, δημιουργώντας εικόνες μοναδικής ομορφιάς.

Τα μακριά τους, πόδια μοιάζουν με ευπαθή καλάμια, οι λεπτοί τους λαιμοί κάποιες φορές χαμηλώνουν για να δοκιμάσουν τα κρυφά πλούτη των υγρών βιοτόπων.

Όπως αναφέρεται στις argolikeseidihseis.gr, η σιωπή τους διακόπτεται μόνο από το ήρεμο φύσημα του ανέμου και το θορυβώδες τραγούδι των πουλιών, που υποκλίνονται στην παρουσία αυτών των βασιλέων των υγρών εκτάσεων.

Αυτή η ομάδα των φλαμίνγκο δεν είναι απλά μια σπάνια εικόνα. Είναι μαρτυρία της οικολογικής αξίας αυτού του μοναδικού καταφυγίου, ενός ζωντανού πολιτισμού που αναδεικνύει την ομορφιά και την ησυχία της Αργολίδας πέρα από τα ιστορικά της μνημεία.

Μια στιγμή απαλής μεγαλοπρέπειας, που υπενθυμίζει ότι τα πιο εκπληκτικά θαύματα συχνά βρίσκονται στις ήσυχες γωνιές του φυσικού κόσμου.