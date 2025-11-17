Πολυτεχνείο: Στην κορυφή της πορείας η αιματοβαμμένη σημαία – Μία σύλληψη και 19 προσαγωγές, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Πλήθος κόσμου τίμησε φέτος την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, προσερχόμενος στο ιστορικό κτιριακό συγκρότημα του Πολυτεχνείου στην Πατησίων.

Οικογένειες με παιδιά, εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων και συλλόγων, άφησαν λουλούδια και στεφάνια στο μνημείο της εξέγερσης αποτίοντας φόρο τιμής στους φοιτητές που εξεγέρθηκαν τον Νοέμβριο του 1973.

Κατά τις 13:30, οι πύλες του Πολυτεχνείου έκλεισαν και πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση μνήμης της Επιτροπής Εορτασμού της 17ης Νοέμβρη, κατά την οποία έγινε η ανάκρουση του ύμνου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, αφού προηγήθηκε το προσκλητήριο των νεκρών.

Λίγη ώρα αργότερα, σημειώθηκε ένταση έξω από την πύλη, όταν ομάδα ατόμων πέταξε μπουκάλια και μια κροτίδα μέσα στο προαύλιο, όπου πραγματοποιείται ομιλία, παρουσία του Πρύτανη της Σχολής.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε 20 προσαγωγές, εκ των οποίων η μία μετατράπηκε σε σύλληψη.

Μετά τις καθιερωμένες ομιλίες για την επέτειο της φοιτητικής και παλλαϊκής εξέγερσης της 17ης Νοέμβρη, ξεκίνησε στις 14:30 η καθιερωμένη πορεία για το Πολυτεχνείο.

Η αιματοβαμμένη σημαία-σύμβολο του αντιδικτατορικού αγώνα ξεκίνησε, μετά τις ομιλίες και την εκκίνηση των πρώτων ομάδων που βρίσκονταν έξω από το Πολυτεχνείο, για να ενωθεί με τον κύριο κορμό της πορείας.

Στη διάρκεια του προσκλητηρίου ανακοινώθηκε η ανέγερση της προτομής του φοιτητή της ΑΣΚΤ Γιάννη Καϊλή, το “25ο θύμα” του Πολυτεχνείου που είχε γράψει τα συνθήματα στις κολώνες της πύλης του.

Αμέσως μετά την έξοδο της σημαίας από τον χώρο του ιστορικού κτιρίου οι οργανώσεις των φοιτητών κι οι νεολαίες των κομμάτων, με τα πανό τους και συνθήματα, κινήθηκαν από τα διαφορετικά σημεία συγκέντρωσης τους στο κέντρο της Αθήνας. Από το συγκρότημα του Πολυτεχνείου ξεκίνησαν οι Σύλλογοι του ΕΜΠ, ενώ οι κομματικές νεολαίες άρχισαν να συγκεντρώνονται σε σημεία πέριξ των Χαυτείων και στην Ομόνοια.

Αστυνομικές δυνάμεις είναι ακροβολισμένες στις παρόδους και διασταυρώσεις των οδών κατά μήκος της διαδρομής, καιροφυλακτώντας για να αποτρέψουν τυχόν έκτροπα. Drones της Αστυνομίας ίπτανται διαρκώς, κατοπτεύοντας την ομαλή διεξαγωγή της πορείας.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σύμφωνα με την Αστυνομία λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων για την «52η Επέτειο Εορτασμού του Πολυτεχνείου», θα πραγματοποιηθούν έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Σάββατο 15-11-2025 έως την Τρίτη 18-11-2025, στο οδικό δίκτυο της ευρύτερης περιοχής του Κέντρου της Αθήνας, ως εξής:

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης, καθώς και διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες, από την 06.00΄ ώρα του Σαββάτου 15-11-2025 έως την 06.00΄ ώρα της Τρίτης 18-11-2025, ως εξής:

Στουρνάρη, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Εξαρχείων και της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου.

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων), στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κοδριγκτώνος και Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πεζόδρομος Τοσίτσα.

Πεζόδρομος Πολυτεχνείου.

Μπουμπουλίνας, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Στουρνάρη και της Λ. Αλεξάνδρας.

Τζωρτζ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Μπόταση, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Καποδιστρίου.

Κάνιγγος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Στουρνάρη και Χαλκοκονδύλη.

Σολωμού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Εξαρχείων.

Καποδιστρίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Μπόταση και Γ΄ Σεπτεμβρίου.

Πλατεία Εξαρχείων.

Χαλκοκονδύλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γ΄ Σεπτεμβρίου και της Πλ. Κάνιγγος.

Αβέρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των οδών 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) και Μάρνης.

Βερανζέρου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Κάνιγγος και Μάρνης.

Σπ. Τρικούπη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Αλεξάνδρας και της Πλ. Εξαρχείων.

Σόλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ιπποκράτους και Πατούσα.

Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, την Δευτέρα 17-11-2025 από ώρα 06.00΄καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από μεσημβρινές ώρες μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων:

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Ομονοίας.

Αιόλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και Σταδίου.

Σταδίου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλατεία Συντάγματος.

Β. Γεωργίου Α΄, σε όλο το μήκος της.

Λ. Βασ. Σοφίας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Αλεξάνδρας, σε όλο το μήκος της και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Γέλωνος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Δορυλαίου και Π. Κόκκαλη.

Π. Κόκκαλη, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Γέλωνος και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Δορυλαίου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Κυριακού και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Λ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Αθ. Διάκου και της Λ. Βασ. Αμαλίας.

Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς), στο τμήμα της μεταξύ της Ιεράς Οδού και της Πλ. Ομονοίας.

Αθηνάς, σε όλο το μήκος της.

Ερμού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθηνάς και Π. Τσαλδάρη (Πειραιώς).

Τσόχα, σε όλο το μήκος της.

Σούτσου, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Μαβίλη και της οδού Τσόχα.

Ζαχάρωφ, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Αλεξάνδρας και Βασ. Σοφίας.

Λ. Κηφισίας, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Κατεχάκη και Αλεξάνδρας, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Λ. Μεσογείων, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Κατεχάκη και της οδού Φειδιππίδου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.

Φειδιππίδου, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Μεσογείων και Βασ. Σοφίας.

Μιχαλακοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Φειδιππίδου και Σπ. Μερκούρη και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κηφισιά.

Αρδηττού, σε όλο το μήκος της, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς τη Λ. Βασ. Κων/νου.

Βασ. Αλεξάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Βεντήρη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Χατζηγιάννη Μέξη στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Ηριδανού, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Παπαδιαμαντοπούλου, στο τμήμα της μεταξύ της οδού Μιχαλακοπούλου και της Λ. Βασ. Σοφίας.

Αιγινήτου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Παπαδιαμαντοπούλου.

Λούρου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Λαμψάκου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Σεμιτέλου στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Κερασούντος, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Καρτάλη, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Λυκαονίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Αγγ. Πυρρή, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Έβρου.

Ξενίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Σοφίας και της οδού Μιχαλακοπούλου.

Οι παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Ακόμη, σύμφωνα με Απόφαση της «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.», θα πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις στα δρομολόγια και τις στάσεις των συγκοινωνιακών μέσων (Λεωφορεία – Τρόλεϊ).

Από τη Διεύθυνσή Τροχαίας Αττικής σχεδιάστηκαν και θα ληφθούν μέτρα διευκόλυνσης της κυκλοφορίας στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου της Αθήνας.

Παρακαλούνται οι οδηγοί, έως και την Δευτέρα 17-11-2025, να αποφύγουν την κίνηση και στάθμευση των οχημάτων τους στους χώρους των εκδηλώσεων, της διαδρομής της πορείας και πέριξ της Πρεσβείας των Η.Π.Α., καθώς επίσης και στην ευρύτερη περιοχή του Κέντρου, τόσο για την εξυπηρέτησή τους, όσο και για την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Δρακόντεια είναι τα μέτρα της ΕΛ.ΑΣ. στο κέντρο της Αθήνας ενόψει των αυριανών εκδηλώσεων μνήμης για την 52η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί από τα ΜΑΤ, την Ομάδα ΔΙΑΣ, τη ΔΡΑΣΗ, των ΟΠΚΕ, την Ασφάλεια, και την Τροχαία θα βρίσκονται επί ποδός από νωρίς το πρωί της Δευτέρας, γύρω από το Πολυτεχνείο και από άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τις πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δημόσια κτίρια, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων.

Επίσης σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές συνδρομή στις παραπάνω δυνάμεις θα δίνουν στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας και της ΕΥΠ ενώ αστυνομικοί με πολιτικά θα βρίσκονται σε καίρια σημεία της ευρύτερης περιοχής του κέντρου της Αθήνας, όπου θα πραγματοποιούνται προληπτικοί έλεγχοι.

Από αέρος, drones και ελικόπτερο θα δίνουν συνεχώς εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΕΛΑΣ, ενώ θα παρακολουθούνται και ταράτσες πολυκατοικιών, ειδικά στην περιοχή των Εξαρχείων. Εξονυχιστικοί έλεγχοι θα γίνονται και σε σημεία όπου θα υπάρχουν ενδείξεις ή πληροφορίες ότι κάποιοι μπορεί να έχουν κρύψει «πολεμοφόδια».

Παράλληλα σε ετοιμότητα θα είναι και τα ειδικά θωρακισμένα οχήματα εκτόξευσης νερού, οι γνωστοί «Αίαντες», έτοιμοι να επέμβουν σε κάθε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο.