Μετ’ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων μέσω παραδρόμων – Πού έχουν δημιουργηθεί ουρές χιλιομέτρων

  • Μετ’ εμποδίων διεξάγεται η επιστροφή των εκδρομέων, καθώς η Τροχαία εκτρέπει την κυκλοφορία σε παραδρόμους, με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί ουρές χιλιομέτρων στο Μαρτίνο.
  • Οι αγρότες αναμένουν τις αυριανές ανακοινώσεις για τα μέτρα του πρωτογενούς τομέα, προκειμένου να αποφασίσουν εάν θα προχωρήσουν σε αποκλεισμούς δρόμων την Πέμπτη και την Παρασκευή.
  • Βασικά αιτήματα των αγροτών παραμένουν η μείωση του ενεργειακού κόστους παραγωγής, ιδίως του ηλεκτρικού ρεύματος και του πετρελαίου, καθώς και η αναπλήρωση του εισοδήματός τους.
Με το βλέμμα στραμμένο στην αυριανή (07/01) εξειδίκευση των μέτρων του πρωτογενούς τομέα, οι αγρότες περιμένουν τις ανακοινώσεις προκειμένου να σταθμίσουν εάν θα κάνουν πράξη το σχέδιό τους να κόψουν την Ελλάδα στα δύο, την Πέμπτη και την Παρασκευή. Σήμερα, αν και τα περισσότερα μπλόκα προσπαθούν να διευκολύνουν τους εκδρομείς, δεν λείπει η ταλαιπωρία στα σημεία όπου η Τροχαία, για λόγους ασφαλείας, εκτρέπει την κυκλοφορία από παραδρόμους.

Συγκεκριμένα, στο Μαρτίνο, οι οδηγοί που επιστρέφουν στην Αθήνα πρέπει να είναι οπλισμένοι με υπομονή, καθώς είναι ανοιχτή μόνο μια λωρίδα με αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί ουρές χιλιομέτρων.

Την ίδια ώρα, κλειστή είναι η Εθνική οδός και στα δύο ρεύματα στο Κάστρο Βοιωτίας. Παράλληλα, σήμερα και αύριο έχει αποφασιστεί να είναι ανοιχτή η εθνική οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, προκειμένου να διευκολυνθεί η επιστροφή όλων των εκδρομέων των εορτών.

Δείτε LIVE την κίνηση

Πώς διεξάγεται η κυκλοφορία

α) Ρεύμα προς Αθήνα:

Τα οχήματα εξέρχονται από την Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων στον ανισόπεδο κόμβο Μαρτίνου, κινούνται μέσω του δεξιού παράδρομου έως τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου, συνεχίζουν στην Εθνική Οδό Λιβαδειάς – Κάστρου, έπειτα στην Παλαιά Εθνική Οδό Θηβών – Λιβαδειάς, μέσω της παρακαμπτήριας οδού Θηβών, ακολούθως στην Εθνική Οδό Χαλκίδας – Θηβών και εισέρχονται εκ νέου στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων στη χιλιομετρική θέση εβδομήντα πέντε, στην περιοχή της Ριτσώνας.

β) Ρεύμα προς Λαμία:

Τα οχήματα εξέρχονται από την Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών – Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Ευζώνων στη χιλιομετρική θέση 75, στον ανισόπεδο κόμβο Ριτσώνας, κινούνται στην Εθνική Οδό Χαλκίδας – Θηβών, μέσω της παρακαμπτήριας οδού Θηβών, συνεχίζουν στην Παλαιά Εθνική Οδό Θηβών – Λιβαδειάς και ακολούθως στην Παλαιά Εθνική Οδό Λαμίας – Λιβαδειάς.

Επιπλέον, από τις 07:00 έως τις 21:00 πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας όλων των επιβατικών οχημάτων, ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης, καθώς και των λεωφορείων που κινούνται επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λαμίας – Λιβαδειάς, στο ρεύμα κυκλοφορίας από Λιβαδειά προς Λαμία, στο ύψος του κυκλικού κόμβου Παλαιού Λεβέντη (χιλιομετρική θέση 71,700) μέσω της Επαρχιακής Οδού Λιβαδειάς – Αταλάντης, λόγω αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου, συνεπεία των παραπάνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

 

Παράλληλα, οι αγρότες δηλώνουν ότι δεν τρέφουν μεγάλες προσδοκίες από την κυβέρνηση, ωστόσο ευελπιστούν να υπάρξει αναφορά σε διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο για την αναπλήρωση του εισοδήματός τους, το οποίο, όπως υποστηρίζουν, έχει καταρρεύσει λόγω των χαμηλών τιμών σε σειρά αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν σε συγκεκριμένα μέτρα, με σαφή ποσά και χρονοδιαγράμματα, κυρίως σε ό,τι αφορά τη μείωση του ενεργειακού κόστους παραγωγής. Στο επίκεντρο των αιτημάτων τους βρίσκονται το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος και του πετρελαίου.

Όπως τονίζουν, σε περίπτωση που οι ανακοινώσεις τους ικανοποιήσουν, είναι διατεθειμένοι να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου και να επανεκτιμήσουν τη στάση τους. Διαφορετικά, εξετάζουν την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Το απόγευμα της Τετάρτης, θα πραγματοποιηθούν γενικές συνελεύσεις στα μπλόκα της Νίκαιας, του Ε65, αλλά και σε άλλα σημεία της χώρας.

Μετά τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, θα υπάρξει συντονισμός και διαβούλευση μεταξύ των μπλόκων, προκειμένου να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για το αν θα συμμετάσχουν στον διάλογο ή αν θα προχωρήσουν σε 48ωρο αποκλεισμό δρόμων, όπως έχει ήδη προαναγγελθεί από την τελευταία πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα.

Στο ενδεχόμενο κλιμάκωσης, οι αγρότες δηλώνουν ότι έχουν ήδη προετοιμαστεί για τον τρόπο και τα σημεία των κινητοποιήσεων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν επιθυμούν να φτάσουν σε αυτό το σημείο και καλούν την κυβέρνηση να δώσει ουσιαστικές λύσεις στα συγκεκριμένα αιτήματα που θέτουν εδώ και καιρό.

18:36 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

