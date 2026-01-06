Γερμανία: Διαλύθηκε ο κυβερνητικός συνασπισμός στο Βρανδεμβούργο – «Δεν υπάρχει πλέον βάση για συνεργασία»

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Γερμανία, Βρανδεμβούργο
πηγή: RALF HIRSCHBERGER / AFP

Ο πρωθυπουργός του Βρανδεμβούργου, Ντίτμαρ Βόιντκε, ανακοίνωσε το τέλος του συνασπισμού μεταξύ του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) από το οποίο προέρχεται και της Συμμαχίας Σάρα Βάγκενκνεχτ (BSW), καθώς η κυβέρνηση είχε χάσει την πλειοψηφία μετά την αποχώρηση τριών βουλευτών του BSW.

«Δεν υπάρχει πλέον βάση για συνεργασία . Πολλά πράγματα που έπρεπε να γίνουν στο κρατίδιο εφαρμόστηκαν ήδη – όπως ένας βιώσιμος προϋπολογισμός. Παρ ‘όλα αυτά, το έργο του συνασπισμού έχει επισκιαστεί από συνεχείς συγκρούσεις εντός του BSW, το οποίο δεν είναι πλέον πρόθυμο να αναλάβει σαφή δέσμευση στον συνασπισμό», δήλωσε ο κ. Βόιντκε, διαβεβαίωσε ωστόσο ότι δεν τίθεται ζήτημα ακυβερνησίας για το κρατίδιο, καθώς σε πρώτη φάση οι υπουργοί θα παραμείνουν στις θέσεις τους, ενώ θα λειτουργήσει μια de facto κυβέρνηση μειοψηφίας.

Ο Ντίτμαρ Βόιντκε ανακοίνωσε επίσης ότι θα πραγματοποιήσει συνομιλίες με το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα (CDU) προκειμένου να διερευνήσει την προοπτική σχηματισμού νέου κυβερνητικού συνασπισμού. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε η απαραίτητη πλειοψηφία για έναν τέτοιο συνασπισμό, αλλά αυτό άλλαξε με την παραίτηση του υπουργού Οικονομικών Ρόμπερτ Κρούμπαχ από το BSW τη Δευτέρα και τις παραιτήσεις άλλων δύο μελών του κοινοβουλίου του κρατιδίου από την παράταξη BSW, οι οποίες ανακοινώθηκαν σήμερα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: Γιατί κάποιοι δυσκολεύονται περισσότερο να χάσουν κιλά

Γρίπη: Ασφυκτική πίεση στα νοσοκομεία- Ανεμβολίαστοι οι περισσότεροι νοσηλευόμενοι

Παγκόσμιος ελάχιστος φόρος: Οι ΗΠΑ εξασφάλισαν απαλλαγή των αμερικανικών πολυεθνικών εταιρειών

Ευρωζώνη: Με την ισχυρότερη τριμηνιαία ανάπτυξη 2,5 ετών έκλεισε το 2025 – Τα στοιχεία για τον Δεκέμβριο

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
18:41 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο ο Ζαΐρ Μπολσονάρου – Έπεσε και χτύπησε στο κεφάλι

Ο φυλακισμένος πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐρ Μπολσονάρου, μεταφέρθηκε σήμερα στο νοσοκομε...
15:02 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Μπέλα Ταρ: Πέθανε ο σπουδαίος Ούγγρος σκηνοθέτης σε ηλικία 70 ετών

Την τελευταία του πνοή άφησε σήμερα, σε ηλικία 70 ετών, ο εμβληματικός Ούγγρος σκηνοθέτης Béla...
14:12 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Κοινό ανακοινωθέν από 7 Ευρωπαίους ηγέτες: «Μόνο η Γροιλανδία και η Δανία μπορούν να αποφασίσουν για το μέλλον τους»

Η Δανία και η Γροιλανδία, και μόνο αυτές, μπορούν να αποφασίζουν για θέματα που αφορούν τη Δαν...
13:56 , Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026

Σίλια Φλόρες: Με μώλωπες στο πρόσωπο η σύζυγος του Μαδούρο στο δικαστήριο – Αναφορές για «τραυματισμούς» μετά τη σύλληψη στο Καράκας

Μετά τη θεαματική σύλληψή τους στο Καράκας από αμερικανικές δυνάμεις, ο έκπτωτος Πρόεδρος της ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι