Εύβοια: «Θα μπορούσα να είχα πάρει το παιδί σε κάσα», λέει η μητέρα εμπλεκόμενης μαθήτριας στο άγριο ξύλο

Σε βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας σήμερα Τρίτη αποτυπώνεται ο πολύ άγριος καβγάς μεταξύ δύο μαθητριών, μετά τη λήξη της σχολικής περιόδου, έξω από το Γυμνάσιο Βασιλικού.

Οι δύο μαθήτριες ξεκίνησαν να έχουν μία έντονη λεκτική αντιπαράθεση η οποία κλιμακώθηκε οπότε κατέληξαν να πιαστούν στα χέρια. Μάλιστα, κάποια στιγμή η μία εκ των δύο έπεσε στο έδαφος και τότε δέχτηκε χτυπήματα από άλλες μαθήτριες που βρίσκονταν στο σημείο.

Στην εκπομπή LiveNews μίλησε η μητέρα της μίας μαθήτριας, η οποία έδωσε και τη δική της πλευρά, σύμφωνα με αυτά που γνωρίζει από την κόρη της. Αρχικά λέει ποια είναι η κόρη της στο βίντεο (αυτή με τα μαύρα) και τονίζει ότι φαίνεται πως δεν ήθελε να ξεκινήσει τον καβγά.

«Να σας πω τι έγινε σήμερα. Άσχετα με την κατάσταση της υγείας μου οφείλω να σταθώ δίπλα στο παιδί μου.

Τι συμβαίνει λοιπόν. Σήμερα ξύπνησα με τρεις ώρες ύπνο γιατί φοβάμαι. Μην πάει να φουντάρει το παιδί μου, είναι σε τέτοια ψυχολογική κατάσταση. Και ξυπνάω και βλέπω ξαφνικά στην τοπική εφημερίδα, όχι, στο Facebook, βλέπω ένα βίντεο το οποίο όμως έχει περικοπεί η όλη κατάσταση και η βιαιότητα του γεγονότος.

Δηλαδή, ξεκίνησε η συγκεκριμένη μαθήτρια να κάνει μία φασαρία, να προκαλεί έναν τσακωμό γιατί γενικά τραμπουκίζει και το θεωρεί περηφάνια το να δέρνει τον κόσμο και να το βάζει στο facebook. Θεωρούν τα παιδιά μαγκιά πλέον ότι η βιαιότητα είναι ανωτερότητα. Αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει εδώ και τώρα. Έτσι όπως χτυπάει το παιδί μου στο κράσπεδο εγώ θα μπορούσα να το χα πάρει σε κάσα.»

Και συνεχίζει:

«Εγώ έμαθα το περιστατικό πολύ αργά το βράδυ, το παιδί μου φοβόταν το πώς θα αντιδράσουν οι γονείς του και δεν ήρθε να μας μιλήσει και δεν ήρθε και σπίτι. Το μαθαίνω από έναν καθηγητή ο οποίος ενημέρωσε τον σύζυγό μου, φτιάχνω λίγο την κατάσταση πριν έρθει η κόρη μου στο σπίτι, βλέπω τα βίντεο επειδή ως μητέρα όλοι βάζουμε μία εποπτεία στα παιδιά μας όπου και να ναι. Λαμβάνω τα βίντεο στα χέρια μου, πριν έρθει η κόρη μου για να κάτσω να συζητήσω μαζί της, τα βλέπω, την παίρνω την πάω στο νοσοκομείο, καλώ την αστυνομία, ενημερώνω για το περιστατικό και δείχνω τα βίντεο στους γιατρούς».

Η κόρη της κ. Μαργαρίτας είναι σχεδόν 13, όπως μία ακόμα μαθήτρια, ενώ οι άλλες δύο που φαίνονται στο διαδίκτυο είναι 14.