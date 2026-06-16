Περιστατικό-σοκ ανήλικης βίας: Μαχαίρωσαν 13χρονο έξω από δημοτικό – ΒΙΝΤΕΟ

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Σοκ προκαλεί το τελευταίο περιστατικό ωμής βίας με πρωταγωνιστές ανήλικους. Σε αυτή την περίπτωση δεν αφορά σε μαθητές λυκείου ή γυμνασίου αλλά σε δημοτικού με έναν 13χρονο να δέχεται χτύπημα με μαχαίρι, χτες Δευτέρα το απόγευμα.

Το γεγονός έκανε γνωστό ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος αρχικά αναφέρθηκε στο πολυπαραγοντικό, όπως είπε, πρόβλημα της βίας των ανηλίκων πάνω από το οποίο πρέπει να ενσκύψουν όλοι για να αντιμετωπιστεί.

«Έδωσα στοιχεία πριν λίγο καιρό. 1.000 παιδιά πέρυσι έως 16 ετών επισκέφτηκαν τα παιδιατρικά νοσοκομεία τραυματισμένα από βία μεταξύ ανηλίκων σε σχολεία, φροντιστήρια, πλατείες, οπουδήποτε. 400 εξ’ αυτών στα δύο παιδιατρικά νοσοκομεία της Αθήνας.

Και φέτος, από τα πρώτα στοιχεία, θα ξεπεράσουμε τα 1.000 παιδιά, γιατί είναι αυξητικός ο αριθμός.

Χτες λοιπόν έξω από το 3ο δημοτικό Νέας Σμύρνης ένα 13χρονο αγόρι δέχτηκε επίθεση από τέσσερα άτομα και έφαγε μαχαιριά στον δεξιό μηρό του ποδιού και φέρει εκτεταμένο βαθύ τραύμα.

Το παιδί διακομίσθηκε στο Παίδων Αγία Σοφία, έγινε συρραφή στο τραύμα και ειδοποιήθηκε η αστυνομία.

Το παιδί νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στην ορθοπεδική κλινική.

Από το δημοτικό έρχονται στα νοσοκομεία (χτυπημένα) με τους γονείς να τα κρύβουν για να μην διωχθούν σε έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο.»