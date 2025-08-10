Μεγάλη φωτιά στη Νεάπολη Αγρινίου

Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο Αγρίνιο. Η πυρκαγιά καίει γεωργική έκταση στη Νεάπολη και για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 10 οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

#Πυρκαγιά σε γεωργική έκταση στη Νεάπολη Αγρινίου. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 10 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2025