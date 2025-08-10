Μεγάλη φωτιά στη Νεάπολη Αγρινίου

Enikos Newsroom

κοινωνία

έκτακτο

Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στο Αγρίνιο. Η πυρκαγιά καίει γεωργική έκταση στη Νεάπολη και για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 6ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 10 οχήματα, τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

 

