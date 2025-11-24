Μασταμπάς: Στη φυλακή για τις ανθρωποκτονίες της μητέρας και του κατάκοιτου αδελφού του – «Δεν θυμάμαι τίποτα, δεν έκανα τίποτα…» είπε στην απολογία του

«Δεν θυμάμαι τίποτα, δεν έκανα τίποτα…» φέρεται να ισχυρίστηκε, μεταξύ άλλων, στην απολογία του ο κατηγορούμενος για την διπλή ανθρωποκτονία σε βάρος υπερήλικης μητέρας του και του κατάκοιτου αδελφού του, αλλά και για τον εμπρησμό στην κατοικία της οικογένειας, το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου, στην περιοχή του Μασταμπά στο Ηράκλειο.

Ο κατηγορούμενος, που επί της ουσίας δεν ήταν σε θέση να απολογηθεί, το μοιραίο βράδυ είχε «βουτήξει» στο κενό από την ταράτσα του 4ου ορόφου με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαρύτατα και να εισαχθεί διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του ΠΑΓΝΗ ως πολυτραυματίας.

Όπως προκύπτει από τις μαρτυρίας, η ασύλληπτη τραγωδία έχει ως υπόβαθρο ένα χρόνιο οικογενειακό δράμα δεδομένου ότι ο κατηγορούμενος εδώ και πολλά χρόνια είχε αφιερώσει τη ζωή του στην φροντίδα του κατάκοιτου αδελφού του αλλά και της μητέρας του στην πορεία με ό,τι μπορεί να συνεπάγεται αυτό για την δική του ψυχολογική κατάσταση.

Το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου η πυροσβεστική κλήθηκε για συμβάν πυρκαγιάς σε σπίτι στην περιοχή του Μασταμπά, σχεδόν ταυτόχρονα όμως δόθηκε σήμα και στην ΕΛ.ΑΣ για περιστατικό απόπειρας αυτοκτονίας. Κανείς δεν υποψιαζόταν ότι συνδέονταν τα δύο αυτά περιστατικά και κανείς δεν μπορούσε να υποψιαστεί ότι μέσα στο σπίτι υπήρχαν δύο νεκροί. Η υπερήλικη μητέρα κείτονταν νεκρή στο πάτωμα, ενώ το πτώμα του γιου ήταν απανθρακωμένο πάνω στο νοσοκομειακό κρεβάτι, με μία νάιλον σακούλα στο κεφάλι, εύρημα που αμέσως σήμανε συναγερμό και στην Ασφάλεια Ηρακλείου.

Ο κατηγορούμενος, παρά τις εκκλήσεις των αστυνομικών να μην πηδήξει στο κενό, το έπραξε με αποτέλεσμα να υποστεί βαρύτατα τραύματα. Τα πρώτα 24ωρα η ζωή του διέτρεχε άμεσο κίνδυνο. Τραγική φιγούρα το τρίτο παιδί της οικογένειας, η αδελφή, η οποία απουσίαζε στην εργασία της. Από τη μία στιγμή στην άλλη βρέθηκε να πενθεί για τη μητέρα και τον αδελφό της, από την άλλη αγωνιούσε για τον έτερο αδελφό, αναζητώντας την αλήθεια για όσα συνέβησαν το βράδυ εκείνο. Ο τελευταίος ήταν πάντα υποστηρικτικός, φροντιστικός, άνθρωπος δοτικός και αφοσιωμένος. Τι συνέβη λοιπόν;

Λίγες ημέρες αφ’ ότου βγήκε από την Εντατική, στον τραυματία δόθηκε εξιτήριο με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου καθώς σε βάρος του είχε εκτελεστεί ένταλμα σύλληψης. Η κατάσταση του όμως ήταν πολύ άσχημη, με τον ίδιο να μην μπορεί να σταθεί στα πόδια του λόγω των σοβαρών καταγμάτων στην σπονδυλική στήλη. Είναι τραγικό ότι στη διάρκεια της παραμονής του στα κρατητήρια, επιτράπηκε (αναγκαστικά) στην αδελφή του να παραμείνει μαζί του στο κελί για να μπορεί να τον φροντίζει ακόμα και για την ανάγκη του. Υπό αυτές τις συνθήκες, η επιστροφή του στο νοσοκομείο ήταν μονόδρομος.

Τι υποστήριξε στην απολογία του

Σύμφωνα με το cretalive.gr, κατά τη διαδικασία της απολογίας του, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι δεν θυμάται τίποτα από το μοιραίο βράδυ, αρνούμενος ωστόσο ότι έχει κάνει κακό στους δικούς του.

Με την σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας διατάχθηκε η προσωρινή κράτηση του, ωστόσο η συνήγορος του, κ. Αλεξάνδρα Σπανάκη, θα υποβάλει αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, το πόρισμα της οποίας θα είναι κομβικό για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του κρατούμενου. Αν οι ειδικοί αποφανθούν ότι υπάρχει ψυχιατρικό πρόβλημα θα πρέπει να διευκρινιστεί σε ποιο βαθμό αυτό επηρεάζει τον καταλογισμό του και φυσικά θα καθορίσει αν θα πρέπει να εγκλειστεί σε ψυχιατρική κλινική ή αν χρειάζεται απλά να ακολουθήσει ειδική φαρμακευτική αγωγή.

Επιπλέον, σύμφωνα με την κ. Σπανάκη, δεν έχουν ακόμα στη διάθεση τους το ιατροδικαστικό πόρισμα σχετικά με την αιτία θανάτου της υπερήλικης μητέρας, ενώ στο πιστοποιητικό θανάτου του κατάκοιτου αδελφού αναφέρεται ως αιτία η απόφραξη των αεροφόρων οδών.

Σε σχέση με τα ίχνη αίματος που εντοπίστηκαν σε μαχαίρι, ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι το είχε στρέψει πάνω του, προσπαθώντας να τρυπήσει την καρδιά του για να πάρει δυνάμεις και να μπει μέσα στο φλεγόμενο σπίτι για να σώσει τη μητέρα του και τον αδελφό του.

Πάντως, με αφορμή την προφυλάκιση του συγκεκριμένου κατηγορουμένου τίθεται για μία ακόμα φορά ζήτημα σχετικά με τις συνθήκες κράτησης ατόμων ανήμπορων να κινηθούν και να αυτοεξυπηρετηθούν, γεγονός που έχει θιχτεί αλλεπάλληλες φορές, ακόμα και με προσφυγή κρατουμένων στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

«Πώς θα συντελεστεί η κράτηση αυτού του ανθρώπου; Με ποιον τρόπο; Ποιος θα τον βοηθήσει ακόμα και για τα στοιχειώδη» διερωτήθηκε η κ. Σπανάκη, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει τεράστιο κενό.

Προς το παρόν, ο εν λόγω κατηγορούμενος θα παραμείνει για λίγο ακόμα στο νοσοκομείο και στην συνέχεια θα αποφασιστεί το πού θα κρατηθεί.