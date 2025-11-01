Μακελειό στα Βορίζια Κρήτης: Οι οικογένειες είχαν κάνει «σασμό» και τον παραβίασαν – Δεν σχετίζεται με το περιστατικό η πολύνεκρη βεντέτα του 1955

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Μακελειό, Βορίζια, Κρήτης

Οι χρόνιες διαφορές των δύο οικογενειών για τα βοσκοτόπια και η ανέγερση ενός σπιτιού σε «λάθος» σημείο, κατά τη μία πλευρά, ήταν το καύσιμο για να πάρουν «φωτιά» σήμερα τα Βορίζια Κρήτης, με αποτέλεσμα δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

Το τελευταίο επεισόδιο της τραγωδίας ξεκίνησε να γράφεται όταν ένας 26χρονος άντρας από την «οικογένεια Α» αγόρασε ένα οικόπεδο και έχτιζε το σπίτι του σε μια περιοχή που η «οικογένεια Β» θεωρούσε δική της, ανεξάρτητα από τους τίτλους ιδιοκτησίας. Οι αντεγκλίσεις δεν απέδωσαν, ούτε και η προσπάθεια της «οικογένειας Β» να πείσουν την αντίπαλη πλευρά να σταματήσουν την ανοικοδόμηση, και το σπίτι κάθε μέρα έπαιρνε νέα μορφή, αφού προχωρούσαν οι οικοδομικές εργασίες. Αυτή η εξέλιξη ήταν που όπλισαν το χέρι των «Β» με μια βόμβα που τοποθέτησαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στην είσοδο του νεόδμητου σπιτιού, προκαλώντας του σοβαρές ζημιές.

Το κακό δεν άργησε να γίνει. Το πρωί του Σαββάτου άρχισαν τα αντίποινα, με αποτέλεσμα την ομοβροντία πυροβολισμών με καλάσινικοφ που άφησε πίσω της δύο νεκρούς, την αδερφή του 26χρονου, η οποία τραυματίστηκε μεν αλλά φέρεται να έπαθε ανακοπή και έναν άντρα περίπου 39 χρονών από την άλλη οικογένεια. Στον τραγικό απολογισμό είναι 14 τραυματίες, οι δύο εκ των οποίων είναι σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, ενώ έξι από τους 14 δεν σχετίζονται με τις δύο οικογένειες.

Μακελειό στην Κρήτη

Οι πυροβολισμοί πριν από έναν χρόνο και ο «σασμός» που δεν κράτησε

Σύμφωνα με την ΕΡΤ από την περιοχή των Βοριζίων, οι δύο οικογένειες είχαν διαφορές με μήλο της έριδος τα βοσκοτόπια εδώ και πολλά χρόνια. Πριν από περίπου ένα χρόνο μάλιστα, είχε ξαναγίνει ανταλλαγή πυροβολισμών στην πλατεία του χωριού, όπου έγιναν και μικροτραυματισμοί. Η παθογένεια των ορεινών χωριών όμως “κουκούλωσε” το συμβάν, το οποίο δεν έφτασε στα αυτιά της αστυνομίας, όπως μας αποκαλύπτουν πηγές από την περιοχή.

Το κακό κρύφτηκε και μάλιστα έγινε και ο περιβόητος “σασμός” με μια συντεκνιά, δηλαδή με τη βάφτιση ενός παιδιού της μίας οικογένειας με νονό άτομο από την άλλη. Ωστόσο, αυτός ο “σασμός” φαίνεται ότι δεν έγινε σεβαστός και είχαμε το σημερινό μακελειό.

Σε κάθε περίπτωση, το σημερινό επεισόδιο δεν σχετίζεται με τη βεντέτα που ξεκλήρισε πριν από 70 ολόκληρα χρόνια το χωριό με 8 νεκρούς. Κατά διαβολική (μόνο) σύμπτωση, ένας από τους νεκρούς του 1955 είναι πρόγονος της πρώτης οικογένειας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα 9 σημάδια που μπορεί να δείχνουν ότι κάποιος είναι ναρκισσιστής, σύμφωνα με το Cleveland

Glucose Goddess: Κορυφαία ειδικός αποκαλύπτει πώς να ρυθμίσουμε το σάκχαρο με 3 απλές κινήσεις

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών έως τις 7 Νοεμβρίου

Μαρινάκης: Διασφαλισμένη η παρουσία των ΕΛΤΑ σε κάθε γωνιά της Ελλάδας – Οι μόνιμοι υπάλληλοι δεν κινδυνεύουν

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε τους αριθμούς που αντιστοιχούν στα ζώα σε 23 δευτερόλεπτα;

FaceTime: Πώς να αποκτήσεις απομακρυσμένη πρόσβαση και έλεγχο στο iPhone κάποιου άλλου, με τη συγκατάθεσή του
περισσότερα
18:14 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Σεισμός 3,6 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης

Σεισμός 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 1 Νοεμβρίου 2025 αν...
18:09 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Κρήτη: Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το μακελειό στα Βορίζια

Ανακοίνωσε εξέδωσε το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας για το μακελειό που σημειώθηκε το πρωί...
16:47 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

ΕΛΤΑ: Αναστέλλεται το κλείσιμο των καταστημάτων στην περιφέρεια – «Λουκέτα» μόνο σε αστικά κέντρα και πρωτεύουσες νομών

Έπειτα από τις έντονες αντιδράσεις των πολιτών και τοπικών κοινωνιών για την απόφαση, που προβ...
15:34 , Σάββατο 01 Νοεμβρίου 2025

Βεντέτα με δύο νεκρούς στα Βορίζια Κρήτης: «Αστακός» το χωριό υπό τον φόβο νέου αιματοκυλίσματος – Έπεσαν πάνω από 2.000 πυροβολισμοί 

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού στην Κρήτη, μ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς